健康醫療網》不只老化！「2原因」也會加速白髮現身 「1關鍵酵素」助黑色素生成

白髮越長越多好困擾！只能靠拔掉、或是反覆染黑眼不見為淨？

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白髮越長越多好困擾！只能靠拔掉、或是反覆染黑眼不見為淨？臺安醫院皮膚科簡銘成醫師指出，除了自然老化外，缺乏特定營養素和不良的生活習慣也會加速白髮的出現，他也分享了可促進黑色素生成和延緩毛囊老化的飲食清單。

臺安醫院皮膚科簡銘成醫師指出，除了自然老化外，缺乏特定營養素和不良的生活習慣也會加速白髮的出現。（取自貼文）

「黑色素細胞」老化致白髮蒼蒼 缺「這些營養素」也有影響

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簡銘成醫師說明，頭髮有兩套細胞，即毛囊細胞與黑色素細胞，其中頭髮的長度由毛囊細胞控制，而頭髮黑不黑，則是由黑色素細胞負責控制。人到了30、40歲，毛囊周圍的黑色素細胞就會先老化，導致白頭髮開始出現。此外，缺乏維生素B群、鐵、鋅和維生素D等營養素，以及壓力、吸菸、睡眠不足等不良生活習慣，都有可能是頭髮變白的原因。

禿髮也會讓頭髮變白 2常見掉髮類型一次了解

若有禿髮問題，黑色素細胞的製造也會受影響，導致髮色變白。簡銘成醫師分享，臨床上最常見的掉髮是雄性禿與女性掉髮。雄性禿大多發生在男性，由於基因造成毛囊對賀爾蒙DHT過度敏感，尤其在額角M型與髮旋（地中海）處，毛囊會逐漸萎縮、頭髮掉落，最後導致光禿。而女性掉髮則更為複雜，除了賀爾蒙影響，營養素不均也是重要成因，另外在少數情況下，內分泌、自體免疫疾病也是掉髮原因之一，醫師通常會建議透過抽血報告進行診斷。

多吃「這些食物」抗白髮！做2件事可促血液循環

目前醫學上沒有針對白髮的標準治療，對此簡銘成醫師提供了臨床上的建議和看法，供民眾參考。「酪胺酸酶」是黑色素生成的關鍵酵素，含有酪胺酸酶的食物，例如鮭魚、大豆、堅果，還有水果類的香蕉、酪梨，可促進黑色素合成。深綠色蔬菜和維生素C如奇異果、柑橘類、草莓，還有富含維生素E的食物如堅果、橄欖油，則有助於抗氧化與延緩毛囊老化。另外，透過綠茶、紅酒、洋蔥、菠菜與甜菜根等食物，促進頭皮的微循環，對頭髮健康也能帶來幫助。

簡銘成醫師也建議，民眾在平時可進行適度運動和頭皮按摩，以促進血液循環，讓毛囊可以獲得所需要的營養，同時要減少壓力、保持充足睡眠、避免吸菸和過度飲酒，回歸健康的生活型態。最後，有需要的民眾也可以前往皮膚科，接受專業醫師的診斷和治療。

本文經授權轉載自健康醫療網／記者黃嫊雰報導 不只老化！「2原因」也會加速白髮現身 「1關鍵酵素」助黑色素生成

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