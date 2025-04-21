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自由開講》一架不只是戰機的F-16：國防戰略自主的關鍵里程碑

2025/04/21 15:00

◎ 儀安

空軍現代化的深遠意義

國軍首架F-16 Block 70戰機在美交機，對台灣來說，不只是戰力提升的具體展現，更是一場國防思維的質變。這批66架F-16V（Block 70）戰機，配備先進APG-83 AESA雷達、升級版電子作戰系統及更優異的飛行控制能力，在空中機動、遠程打擊與對抗電子干擾上，都是現役F-16機隊的一大飛躍。國軍在區域安全不斷惡化、中共軍事挑釁頻仍之際，能夠具備更具嚇阻力與應變能力的空防力量，無疑是保護2300萬人民的實質承諾。

我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝及測試，日前舉行交機出廠典禮。洛馬公司人員也與我國首架F-16 BLK70戰機合影。（圖：取自@Sara_Hazzard的X帳號）我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝及測試，日前舉行交機出廠典禮。洛馬公司人員也與我國首架F-16 BLK70戰機合影。（圖：取自@Sara_Hazzard的X帳號）

對抗中共威脅的務實選擇

中共頻繁派遣共機擾台，並藉機進行「灰色地帶作戰」，正是我國強化防空與反擊能力的直接推力。F-16 Block 70的性能足以應對中共殲-10C、殲-16等戰機，並整合我方現有武器平台，提升聯合作戰效能。這不只是「買飛機」，更是部署對等戰力、打破中共在軍事資源上絕對優勢的戰略布局。空軍不再只是防守邊界的盾牌，而是戰略嚇阻的長矛，是守護台灣自由民主制度的第一線。

軍購與國防自主並行不悖

反對聲音時常指稱軍購為「依賴外力」，但事實上，這些高階軍備正是為我方取得戰略談判的籌碼。F-16 Block 70的交機，顯示台美軍事合作深化，不只是裝備移轉，更包含技術、訓練與戰術協同的全面升級。我方空軍人員將赴美受訓，未來還可望建立維修及零件供應鏈本地化，進一步強化我方對系統的掌握度。這種「借力使力」的策略，正是小國求生於大國夾縫間的務實之道。

F-16 Block 70的交機，顯示台美軍事合作深化，不只是裝備移轉，更包含技術、訓練與戰術協同的全面升級。圖為美國空軍測試同型機情形。（取自美國空軍官網）F-16 Block 70的交機，顯示台美軍事合作深化，不只是裝備移轉，更包含技術、訓練與戰術協同的全面升級。圖為美國空軍測試同型機情形。（取自美國空軍官網）

全民防衛的象徵與信任工程

這不僅是一次軍事升級，更是國家信任的重建。國軍透明、有節奏地推進軍備現代化，不僅展現專業能力，也讓人民知道國防不是紙上談兵，而是切實進行的防衛工程。當民眾看見最先進戰機加入我軍序列，不只是軍迷的振奮，更是全民對「國軍能戰、敢戰」的信心基礎。面對中共動輒以軍事手段威脅台海安全，台灣不能也不會消極防守，而是以準備好且現代化的軍力，主動守護這片土地的和平與自由。

F-16 Block 70的飛行，不只象徵空軍實力的提升，更代表台灣在國際與國防間的清醒選擇。當中共仍以武力恫嚇為對話方式，我們更需要堅定意志、精準決策與先進裝備，去守護這個堅信民主與尊嚴的小島。

（作者為淡江大學戰略事務研究所助理）

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