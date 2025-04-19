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黑熊學院》讓國際看見台灣堅守自由意志

隨著日本大阪萬博開幕，上週學院與矢板明夫俱樂部（印太戰略智庫）在每日有 30 萬人流量的梅田車站，共同主辦「台灣祭」，並圓滿落幕。
黑熊學院

黑熊學院

2025/04/19 21:00

◎ 黑熊學院

2025大阪萬博開幕，台灣不缺席

日本大阪萬博開幕，黑學學院與印太戰略智庫共同主辦「台灣祭」。（取自貼文）日本大阪萬博開幕，黑學學院與印太戰略智庫共同主辦「台灣祭」。（取自貼文）

隨著日本大阪萬博開幕，上週學院與矢板明夫俱樂部（印太戰略智庫）在每日有 30 萬人流量的梅田車站，共同主辦「台灣祭」，並圓滿落幕。

呼應萬博主題「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，我們以寬八公尺的文宣展示「接力護台灣」與課程等教學影響力，共三大方向為策展主軸：

呼應萬博主題「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，我們以寬八公尺的文宣展示「接力護台灣」。（取自貼文）呼應萬博主題「讓生命閃耀光輝的未來社會藍圖」，我們以寬八公尺的文宣展示「接力護台灣」。（取自貼文）

★「拯救生命 Saving Lives」——學習基礎救護課程，就能在意外來臨時降低傷亡

★「賦能生命 Empowering Lives」——在親子民防活動中建立家庭成員的默契，逐步建立「家庭防護網」

★「連結生命 Connecting Lives」——學院去年發起「Stand Up as Taiwan-接力護台灣」募資計畫，正是為了讓國際盟友知道：台灣人有抵抗意志，許多民眾透過不同方式守護家園，朝安全防災持續準備。

這些主題都是為了展現台灣對於民防意志的重視，也是我們希望向世界介紹的台灣。

除了在日台灣人，亦有日本朋友親臨現場，在繪馬寫下對台灣的祝福。（取自貼文）除了在日台灣人，亦有日本朋友親臨現場，在繪馬寫下對台灣的祝福。（取自貼文）

除了在日台灣人，亦有日本朋友親臨現場，在繪馬寫下對台灣的祝福。展場繪馬所寫的最多的內容，就是「加油」、「守護民主自由」。

就像日本前經濟產業大臣 西村康稔現場致詞時所說：

日本前經濟產業大臣 西村康稔現場致詞。（取自貼文）日本前經濟產業大臣 西村康稔現場致詞。（取自貼文）

「無論是阪神淡路大地震，或日本 311 與台灣 921 大地震，救災行動將日本跟台灣牢牢連結在一起。日本跟台灣，超越任何一般國家的友誼關係。有困難時立刻幫助，這才是真正的朋友。」

今年，我們還會繼續在美國發起相關宣傳行動。

讓國際夥伴知道：台灣人有決心，堅守自由價值。

本文經授權轉載自黑熊學院臉書



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