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自由開講》因應川普對台徵收高關稅的策略

2025/04/17 20:00

◎ 林正二

美國總統川普宣布，除中國加徵關稅至125%（編按：0416已達245%）等外，以10%關稅為基準稅率，暫緩75國對等關稅90天。謹依賴總統五大因應策略，建議政府參考下列方向，提出降低關稅、擴大投資因應方案：

美國總統川普宣布，以10%關稅為基準稅率，暫緩75國對等關稅90天。（法新社）美國總統川普宣布，以10%關稅為基準稅率，暫緩75國對等關稅90天。（法新社）

一、調降關稅壁壘：政府應盤整那些被過度保護、對提升經濟產值功能不高的產業，如汽車工業等，降低美國汽車及其他物品等的進口關稅，提高美電動車、轎車等的進口數量。全國機關可大量增加首長機關等公務用的美國轎車、休旅車等。

二、排免關稅：在確保安全原則下，減少美國進口產品不必要的查驗管理程序，化減美對我貿易障礙的懲罰；盡量減少對我國外銷產業的匯率管制等；禁止美國進口產品需轉移相關技術的監管例。

三、擴大對美的投資：「互助互補」、「以利共生」為我可以在根留台灣、除了台積電在美國建廠外，經濟安全的原則下，盤整那些電子、資通訊、石化等廠商，有能力在美國投資建廠，美國製造商在美國建立完整的半導體、資通等廠商，有能力在美國投資建廠，美國製造經濟體系與美國建立強大的半導體、資通等供應鏈，促進美國工業的發展。其餘台灣很發達的紡織、成衣、機器產業等又在美國鐵鏽州設廠，以增加美國就業人口，強化美經濟體質。

四、增加美國在台灣的投資：以強化國家安全、提升生活品質及促進台灣工業化與現代化為原則，鼓勵美國擴大在台灣的投資與產業合作，如無人機、核動力潛艇、小型核能模組等軍工複合體產業；先進科學產品、智能電器產品如機器人通訊衛星、多功能手機、新人民通訊，人民健康以及推動台灣更新現代化的物品進口，如能源、汽油、天然氣、醫療器材、新創藥品、波音飛機、通訊器材、先進工業產品、黃豆和大豆等農產品的進口。

五、出口產品走向信心方向發展：政府可調查那些產業較適合外銷到美國以外的國家，以幫助這些廠商生產、擴展產品至歐洲、亞洲和中南美洲等其他國家，以減少我對美國的貿易順差。

六、強化台灣的經濟體質：長期而言，台灣應擴展觀光、民生與知識經濟及就業市場，以帶動民間經濟的發展，將佔總體經濟產值的出口縮小為60%，內需經濟提升為40%，才不會受到美國等外國經濟波動的影響，衝擊我經濟發展與人民生活。

（作者為退休駐美外交人員）

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