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名家分享~馮睎乾》從醫學論文認識中國

台灣的醫師也紛紛加入討論，指出像論文所說的29周早產嬰，在台灣根本有90%以上存活率。 甚至還有當年的29周早產嬰出來留言作證，說自己有賴台灣醫療，現在已健康成長。
名家分享

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2025/04/16 10:30

◎ 馮睎乾

這兩天台灣人最關注的話題，似乎是一篇2023年發表於學術期刊的論文。事緣台灣歌手Tank（呂建忠）去年底在杭州做了「心肝同期聯合移植」手術，上個禮拜在微博發文高調「感謝祖國，感謝杭州」，帖文中還刻意寫自己去年在「台灣省的高雄市和台北市」進行巡演，相信大家都明白這篇「感謝文」的用意是什麼了。

台灣歌手Tank（呂建忠）去年底在杭州做了「心肝同期聯合移植」手術。（資料照）台灣歌手Tank（呂建忠）去年底在杭州做了「心肝同期聯合移植」手術。（資料照）

為Tank做器官移植手術的，是浙江大學附屬醫院。據Tank所說，他接受的心和肝均來自一位「腦死亡大愛者」。在台灣，心肝要同時配對成功，機率十分渺茫，可說史無前例，但Tank到中国延醫短短一兩個月就獲配對了，讓大家嘖嘖稱奇。前幾天，有人挖出浙大附屬第一醫院（為Tank做手術的是第二醫院）的黑歷史，很難不令人聯想到Tank的新心肝來源。

2017年，時任院長鄭樹森曾被國際權威學術期刊《Liver International》撤回論文，因為文中提及563例肝臟移植，鄭院長竟無法為器官來源提供符合道德倫理的證明。然後又有人挖出上海交大附屬仁濟醫院2023年8月刊登在《American Journal of Transplantation》的一篇論文，講的是兩例早產嬰雙腎移植到成人身上（注1）。

一篇發表於《美國移植雜誌》（American Journal of Transplantation, AJT） 的論文。（取自王介立醫師臉書）一篇發表於《美國移植雜誌》（American Journal of Transplantation, AJT） 的論文。（取自王介立醫師臉書）

論文提及的兩個早產嬰，都是女的，胎齡同樣是29周。她們被確認心臟死（circulatory death）後，醫生就摘下器官進行移植。令台灣網民議論紛紛的是，這兩個早產嬰兒真是無法救活嗎？論文提到，其中一個嬰兒有嚴重呼吸困難和低血壓，瞳孔對光的反應很微弱。醫療團隊無法穩定她的病情，家屬於是同意撤除維生治療，嬰兒在誕生後第二天被宣告死亡。

美國路易斯安那州立大學（Louisiana State University）新生兒科副教授Shabih Manzar有30年行醫經驗，他看了上海交大那篇論文後，寫了一封給編輯的信投給同一份期刊，針對上述早產嬰個案，指出論文描述的低血壓實屬29周早產嬰正常變異範圍之內，又提到胎齡未滿30周的新生兒本來就沒有瞳孔光感反射，要等到第35周才普遍出現。然後他這樣寫：

“On the basis of these factors, we can question the decision of withdrawal of life-sustaining therapy in that preterm infant.” （注2）

意思是：「基於上述因素，我們可以質疑對該名早產嬰撤除維生治療的決定。」

台灣的醫師也紛紛加入討論，指出像論文所說的29周早產嬰，在台灣根本有90%以上存活率。甚至還有當年的29周早產嬰出來留言作證，說自己有賴台灣醫療，現在已健康成長。一石激起千重浪，這篇論文令許多台灣人懷疑，到底醫護人員有沒有盡力救治那兩個早產嬰？家長又是否在沒有壓力的情況下同意捐出嬰兒器官呢？

你當然不會有答案。但可以肯定的是，中国和台灣的醫療倫理是截然不同的，兩岸文化亦差天共地。台灣或西方社會覺得駭人聽聞的事，在中国人眼中卻稀鬆平常，所以鄭樹森甚至沒有意識到，自己原來有需要為那563例肝臟移植提供道德倫理證明。這樣的想法並非個別例子，而是普遍現象。不妨舉一個我認為「不能只有我看到」的例子。

2018年，中南大學湘雅二醫院在《American Journal of Transplantation》發表一篇論文，同樣關於從體重極輕的嬰兒身上抽取雙腎進行移植。內文有一段好像若無其事的話，完全令我看傻了眼，以下是一字不改的引述：

“Fortunately, infant donation for organ transplantation in China has the potential to expand the donor pool. China has a large population with an infant mortality rate of 1.393%, which offers a large number of potential donors. Young parents are also more receptive to organ donation because they are less beholden to traditional Chinese cultural restraints. These factors have led to a higher rate of infant organ donation than adult organ donation. Improving the utilization of renal grafts from infant donors can narrow the gap between organ supply and demand.” （注3）

中譯如下：「幸運的是，在中国的嬰兒器官捐贈移植，有望擴大捐贈群體。中国人口眾多，嬰兒死亡率高達1.393%，這提供了大量的潛在捐贈者。年輕父母也更容易接受器官捐獻，因為他們較少受到中国傳統文化的束縛。這些因素導致嬰兒器官捐贈率高於成人器官捐贈率。提高嬰兒腎臟移植的使用率，可以縮小器官供需缺口。」

一群醫生以推銷員口吻，用「Fortunately」作開場白，將中国嬰兒死亡數量之高視為「貨源」充足的利好因素。（取自貼文）一群醫生以推銷員口吻，用「Fortunately」作開場白，將中国嬰兒死亡數量之高視為「貨源」充足的利好因素。（取自貼文）

起首的那個「Fortunately」簡直觸目驚心——中国論文的數據可以做假，但語調態度一定是真的。試想，是在什麼樣的文化沾染下，一群醫生才會以推銷員口吻，用「Fortunately」作開場白，將中国嬰兒死亡數量之高視為「貨源」充足的利好因素，藉此展示自己国家的器官移植業有光明前景呢？你看他們公開發表論文時，也可以毫不掩飾地自鳴得意，那種口吻，彷彿嬰兒只是原材料，死得越多那個「工業」就越興旺，就知道實際操作只會更陰暗。

以嬰兒器官進行移植，英、美等西方國家都有，但比例甚低，早產嬰更少之又少。中国在這方面真可謂「超英趕美」，難怪沾沾自喜。許多年來，他們致力研究「收割」體重超輕的嬰兒，是否為了加快「養殖」速度呢？上海交大論文告訴你，懷胎七個月已經夠了。

北一女「名師」區桂芝曾批評台灣教育「去中國化」、沒有「廉恥」。（資料照）北一女「名師」區桂芝曾批評台灣教育「去中國化」、沒有「廉恥」。（資料照）

不禁想起北一女「名師」區桂芝曾批評台灣教育「去中國化」、沒有「廉恥」，但看看現在台灣各界對這篇「早產嬰雙腎移植」論文的反應，就知道哪個地方的文化更缺乏道德、更寡廉鮮恥了。Tank上星期「感謝祖国」時，大概只想向他口中的「台灣省」民眾說好中国故事，哪想到會撕開中共「国有器官」黑幕，反而讓台灣人更抗拒呢？


1
https://www.sciencedirect.com/....../pii/S1600613522292958
2
https://www.amjtransplant.org/....../S1600....../fulltext
3
https://www.sciencedirect.com/....../pii/S1600613522096927
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2023-3-28

（作者為香港作家）

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

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