名家分享~馮睎乾》從醫學論文認識中國

◎ 馮睎乾

這兩天台灣人最關注的話題,似乎是一篇2023年發表於學術期刊的論文。事緣台灣歌手Tank(呂建忠)去年底在杭州做了「心肝同期聯合移植」手術,上個禮拜在微博發文高調「感謝祖國,感謝杭州」,帖文中還刻意寫自己去年在「台灣省的高雄市和台北市」進行巡演,相信大家都明白這篇「感謝文」的用意是什麼了。

台灣歌手Tank(呂建忠)去年底在杭州做了「心肝同期聯合移植」手術。(資料照)

為Tank做器官移植手術的,是浙江大學附屬醫院。據Tank所說,他接受的心和肝均來自一位「腦死亡大愛者」。在台灣,心肝要同時配對成功,機率十分渺茫,可說史無前例,但Tank到中国延醫短短一兩個月就獲配對了,讓大家嘖嘖稱奇。前幾天,有人挖出浙大附屬第一醫院(為Tank做手術的是第二醫院)的黑歷史,很難不令人聯想到Tank的新心肝來源。

2017年,時任院長鄭樹森曾被國際權威學術期刊《Liver International》撤回論文,因為文中提及563例肝臟移植,鄭院長竟無法為器官來源提供符合道德倫理的證明。然後又有人挖出上海交大附屬仁濟醫院2023年8月刊登在《American Journal of Transplantation》的一篇論文,講的是兩例早產嬰雙腎移植到成人身上(注1)。

一篇發表於《美國移植雜誌》(American Journal of Transplantation, AJT) 的論文。(取自王介立醫師臉書)

論文提及的兩個早產嬰,都是女的,胎齡同樣是29周。她們被確認心臟死(circulatory death)後,醫生就摘下器官進行移植。令台灣網民議論紛紛的是,這兩個早產嬰兒真是無法救活嗎?論文提到,其中一個嬰兒有嚴重呼吸困難和低血壓,瞳孔對光的反應很微弱。醫療團隊無法穩定她的病情,家屬於是同意撤除維生治療,嬰兒在誕生後第二天被宣告死亡。

美國路易斯安那州立大學(Louisiana State University)新生兒科副教授Shabih Manzar有30年行醫經驗,他看了上海交大那篇論文後,寫了一封給編輯的信投給同一份期刊,針對上述早產嬰個案,指出論文描述的低血壓實屬29周早產嬰正常變異範圍之內,又提到胎齡未滿30周的新生兒本來就沒有瞳孔光感反射,要等到第35周才普遍出現。然後他這樣寫:

“On the basis of these factors, we can question the decision of withdrawal of life-sustaining therapy in that preterm infant.” (注2)

意思是:「基於上述因素,我們可以質疑對該名早產嬰撤除維生治療的決定。」

台灣的醫師也紛紛加入討論,指出像論文所說的29周早產嬰,在台灣根本有90%以上存活率。甚至還有當年的29周早產嬰出來留言作證,說自己有賴台灣醫療,現在已健康成長。一石激起千重浪,這篇論文令許多台灣人懷疑,到底醫護人員有沒有盡力救治那兩個早產嬰?家長又是否在沒有壓力的情況下同意捐出嬰兒器官呢?

你當然不會有答案。但可以肯定的是,中国和台灣的醫療倫理是截然不同的,兩岸文化亦差天共地。台灣或西方社會覺得駭人聽聞的事,在中国人眼中卻稀鬆平常,所以鄭樹森甚至沒有意識到,自己原來有需要為那563例肝臟移植提供道德倫理證明。這樣的想法並非個別例子,而是普遍現象。不妨舉一個我認為「不能只有我看到」的例子。

2018年,中南大學湘雅二醫院在《American Journal of Transplantation》發表一篇論文,同樣關於從體重極輕的嬰兒身上抽取雙腎進行移植。內文有一段好像若無其事的話,完全令我看傻了眼,以下是一字不改的引述:

“Fortunately, infant donation for organ transplantation in China has the potential to expand the donor pool. China has a large population with an infant mortality rate of 1.393%, which offers a large number of potential donors. Young parents are also more receptive to organ donation because they are less beholden to traditional Chinese cultural restraints. These factors have led to a higher rate of infant organ donation than adult organ donation. Improving the utilization of renal grafts from infant donors can narrow the gap between organ supply and demand.” (注3)

中譯如下:「幸運的是,在中国的嬰兒器官捐贈移植,有望擴大捐贈群體。中国人口眾多,嬰兒死亡率高達1.393%,這提供了大量的潛在捐贈者。年輕父母也更容易接受器官捐獻,因為他們較少受到中国傳統文化的束縛。這些因素導致嬰兒器官捐贈率高於成人器官捐贈率。提高嬰兒腎臟移植的使用率,可以縮小器官供需缺口。」

一群醫生以推銷員口吻,用「Fortunately」作開場白,將中国嬰兒死亡數量之高視為「貨源」充足的利好因素。(取自貼文)

起首的那個「Fortunately」簡直觸目驚心——中国論文的數據可以做假,但語調態度一定是真的。試想,是在什麼樣的文化沾染下,一群醫生才會以推銷員口吻,用「Fortunately」作開場白,將中国嬰兒死亡數量之高視為「貨源」充足的利好因素,藉此展示自己国家的器官移植業有光明前景呢?你看他們公開發表論文時,也可以毫不掩飾地自鳴得意,那種口吻,彷彿嬰兒只是原材料,死得越多那個「工業」就越興旺,就知道實際操作只會更陰暗。

以嬰兒器官進行移植,英、美等西方國家都有,但比例甚低,早產嬰更少之又少。中国在這方面真可謂「超英趕美」,難怪沾沾自喜。許多年來,他們致力研究「收割」體重超輕的嬰兒,是否為了加快「養殖」速度呢?上海交大論文告訴你,懷胎七個月已經夠了。

北一女「名師」區桂芝曾批評台灣教育「去中國化」、沒有「廉恥」。(資料照)

不禁想起北一女「名師」區桂芝曾批評台灣教育「去中國化」、沒有「廉恥」,但看看現在台灣各界對這篇「早產嬰雙腎移植」論文的反應,就知道哪個地方的文化更缺乏道德、更寡廉鮮恥了。Tank上星期「感謝祖国」時,大概只想向他口中的「台灣省」民眾說好中国故事,哪想到會撕開中共「国有器官」黑幕,反而讓台灣人更抗拒呢?

注

1

https://www.sciencedirect.com/....../pii/S1600613522292958

2

https://www.amjtransplant.org/....../S1600....../fulltext

3

https://www.sciencedirect.com/....../pii/S1600613522096927

2023-3-28





(作者為香港作家)

本文經授權轉載自馮睎乾臉書

