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自由開講》中共無人機擾日施壓台海 日防長示警：恐意圖牽制美軍

2025/04/21 20:00

◎ 茜茜

近年來中共無人機頻繁出現在台灣及日本周邊空域，從金門、澎湖外島到琉球群島，干擾事件層出不窮，明顯已不僅止於偵察任務，更是軍事恫嚇與區域戰略部署的一環；日本防衛大臣中谷元近日揭露，2024至2025年間，中國無人機在南西諸島周邊飛行累計達30架次，活動範圍擴大，顯示中共正刻意製造緊張情勢、干擾日本防衛體系，亦為對台可能動武鋪路。

日本防衛大臣中谷元近日揭露，中共無人機干擾日本防衛體系，意圖牽制駐日美軍介入台海的軍事布局。（彭博檔案照）日本防衛大臣中谷元近日揭露，中共無人機干擾日本防衛體系，意圖牽制駐日美軍介入台海的軍事布局。（彭博檔案照）

中谷元發聲揭露中共威脅 日美同盟再強化

中谷元強調，中國對台施壓與東海擾日，已引起國際社會嚴重關切，日方將採取萬全措施監控應對，並與美國深化安全合作；此番表態不僅為日本國防政策定調，也釋出對區域和平的明確立場；面對中共意圖牽制駐日美軍介入台海的軍事布局，日本將首度部署攻擊型無人機，是自衛政策重大轉折，強化日美同盟對抗中共擴張

無人機擴張成軍事壓力前哨 台灣須警覺

中國無人機操作已不僅是技術演練，更是對台灣的實質軍事壓力，若中共發動對台攻擊，控制日本與台灣之間的戰略空域將是其優先目標之一；無人機具備低成本、高滲透、難預警等特性，恐成為未來「灰色地帶」衝突的常態工具，台灣須高度警覺這類行動背後的戰略指向，強化電戰、反無人機作戰與國際情資聯防機制

日本自衛隊日前偵獲中共GJ-2無人機穿越宮古海峽，往返東海及太平洋海域。（圖片擷取自統合幕僚監部新聞稿）日本自衛隊日前偵獲中共GJ-2無人機穿越宮古海峽，往返東海及太平洋海域。（圖片擷取自統合幕僚監部新聞稿）

台灣不孤單 共構區域反併吞聯盟

面對中共日益加劇的軍事挑釁，台灣應攜手理念相近國家，如日本、美國、澳洲等，共構區域反併吞安全聯盟；透過聯合軍演、資訊共享、戰略對話與科技合作，強化集體嚇阻力量，更應在國際場域中積極揭露中共破壞和平的行為，爭取國際輿論支持，強化台灣作為印太和平穩定關鍵力量的國際認同。

強化民間共識 凝聚反併吞國家意志

在對外深化同盟之餘，台灣亦須在內部鞏固社會防衛意識與國家認同；中共持續透過軍事威脅與統戰分化，圖謀削弱我國民心士氣，政府應透過教育、媒體與社會對話，向全體國民清楚宣達；台灣不是中國的一部分，任何對台併吞行徑都將遭遇堅決抵抗，凝聚全民反併吞共識，是台灣守護主權的根本力量。

（作者為研究生）

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