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自由開講》中柬雲壤訓練中心掛牌 中共擴張海權的全球佈局

2025/04/22 20:00

◎ 衛重華

中國繼2017年在非洲吉布地設立首座海外保障基地後，於2025年4月5日再次展現其積極的海外軍事佈局，在柬埔寨雲壤港正式啟用第二座「中柬雲壤聯合保障和訓練中心」。這座基地由中國出資改建升級，包含港口、保障設施與訓練中心等關鍵基礎設施皆已竣工。與吉布地基地相比，雲壤基地更具戰略指標意義，不僅具備補給與維修功能，還首次納入「訓練中心」，其功能性與未來運用規模更具延伸性與軍事投射能力。

雲壤海軍基地由中國資助翻修，日前完工重新啟用。（歐新社）雲壤海軍基地由中國資助翻修，日前完工重新啟用。（歐新社）

最令人矚目的是，該基地升級後具備可供航空母艦停靠的能力，這意味著中國海軍將進一步強化其遠洋作戰與補給能力，戰略重心由近海走向外洋，突破「第一島鏈」限制。此舉無疑是中共意圖深化與柬埔寨軍事合作，擴展在南海與東南亞地區影響力的重要一步，對區域安全與海權平衡帶來深遠衝擊。

根據中國官方宣稱，該中心將用於中柬兩軍進行區域反恐、防災減災、人道主義救援與聯合訓練等任務。官方強調此中心的設立「不針對第三方」，但在區域軍事緊張升溫的大背景下，這樣的說法顯得避重就輕。事實上，此基地的軍事性質早引發國際高度關注，尤其是美國與鄰近國家對其透明度與使用權表示質疑。

中共一貫以「互尊互信」與「國際公共安全產品」之名行軍事滲透之實。柬埔寨在政治與經濟上對中共的高度依賴，使其成為中共海外軍事擴張的理想落腳點。從吉布地到雲壤，從「保障」到「訓練」，中共正悄然擴張其全球軍事觸角，將其海軍實力由藍水艦隊推向更具戰略縱深的全球佈局，其背後的地緣野心不容忽視

（作者為軍人）

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