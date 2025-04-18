自由開講》保衛國內海纜也需要「台灣隊」

◎ 陳科閎

台灣離島地區所仰賴的國內海底電纜，堪稱其「數位生命線」，目前共計十條，皆由中華電信獨資建置與維運。根據統計，2023年國內海纜斷裂次數高達12次，顯示其脆弱性不容忽視。儘管如此，針對人為破壞導致的海纜斷裂事件，現階段尚無有效的預防與防範機制。

當海纜發生斷裂時，中華電信需向「國際海纜保護聯盟」（ICPC）提出申請，由ICPC派遣海纜維修船協助修復。然而，由於ICPC旗下的維修資源優先處理國際海纜業務，因此即使申請獲准，從聯絡到修復完成往往需歷時一個月至數月不等。更甚者，單次維修作業即可能耗費數千萬元，對台灣而言不僅時間成本高昂，財政負擔亦不容小覷。

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台灣離島地區所仰賴的國內海底電纜若受損，通訊網路與電網業務將大幅中斷。示意圖。（資料照）

值得注意的是，過往國內海纜斷裂多為單路由中斷，尚可透過備援路由進行傳輸。但若發生多條海纜同時斷線，且備援系統亦失效的情況，離島居民與外界的通訊將完全中斷。屆時，台灣是否仍只能被動等待一個月以上，期盼國際維修船來台支援？

鑑此，國內海纜長期仰賴ICPC，顯然暴露出高度的對外依賴性。在國內海纜完全由中華電信獨資的現況下，台灣離島居民、離島企業、地方政府與世界接軌的唯一通道即為這些國內海纜系統。中華電信因此肩負「電信保母」的重大責任，理應思考更主動的基礎設施保障策略。

是否應考慮成立「台灣隊」的海纜維運船？若國內海纜每年多次斷裂成為常態，且難以依賴ICPC即時支援，建立具台灣本地維修能力的專責團隊將具備多重效益。此舉不僅能縮短溝通與等待時間、降低國際協調成本，亦能強化台灣離島地區的數位韌性與基礎建設自主性。

因此，成立國內海纜維修的「台灣隊」，無疑是一項應由政府與中華電信共同審慎評估的政策選項。唯有強化自身的基礎設施維運能力，台灣才能真正提升國土數位安全與離島居民的通訊保障。

（作者為中山大學公共事務管理研究所）

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