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名家分享~呂秋遠》二階罷免倒數計時 錯過不再！

只要連署失敗，到2028年以前，不論法案、人事審查，每年都會有一次預算刪除到很有感，而且以後會非常、非常、非常的有感，因為這些立委，從此有金剛不壞之身，罷免只有一次，不成就沒了。
名家分享

名家分享

2025/04/15 19:00

◎ 呂秋遠

目前連署罷免的時間，大概僅剩10天不到，錯過不再，沒有第二次。

連署罷免的時間，大概僅剩10天不到，錯過不再，沒有第二次。（資料照）連署罷免的時間，大概僅剩10天不到，錯過不再，沒有第二次。（資料照）

只要連署失敗，到2028年以前，不論法案、人事審查，每年都會有一次預算刪除到很有感，而且以後會非常、非常、非常的有感，因為這些立委，從此有金剛不壞之身，罷免只有一次，不成就沒了。他們認為自己高於行政權，可以任意藉由預算、法案，讓憲法法院癱瘓，又可以凍結監察院的工作，還可以凍結預算，想凍結行政權，全部隨他們的意思。

從此以後，國民黨的區域立委，晉升為全部不分區，你會有35席陳玉珍、翁曉玲、傅崐萁，國家法案與預算，會有兩年在他們手裡，而傳說中，2027年以前，中國很有可能攻打台灣

一旦連署失敗，國民黨的區域立委，晉升為全部不分區，你會有35席陳玉珍、翁曉玲、傅崐萁，國家法案與預算全部隨他們的意思。（資料照）一旦連署失敗，國民黨的區域立委，晉升為全部不分區，你會有35席陳玉珍、翁曉玲、傅崐萁，國家法案與預算全部隨他們的意思。（資料照）

為什麼要罷免這些立委？因為我們要讓這些人知道，不是選上以後，就可以去跟國台辦眉來眼去，刪預算不講道理、表決不用按照程序，我們根本不懂這些人到底代表選民，還是代表中共？罷免以後，傅崐萁走人，國民黨團可以正常運作；王鴻薇走人，可以不用看到自己國家的民意代表到對岸，整天唱和別人的言論自由；徐巧芯走人，我們不必再看到她穿睡衣在立法院，對其他人比中指。他們不是惡霸，就是無能，說難聽點，就算罷免，也不見得就是民進黨可以選上，但至少可以讓這些立委知道，要好好為台灣做事，而不是為中國代理

我需要反對黨，但是我不需要共產黨

政治沒有中立這件事，所以我一點也不中立。中立，就是一種立場，而且是很糟糕的那種。意思就是，我不幫你，甚至討厭你，但是我不說。

政治會影響你的水電費、租屋補貼、房價、育嬰津貼、長照津貼、各種生活方式，你怎麼可以說，我對政治沒興趣，認為自己很中立。（資料照）政治會影響你的水電費、租屋補貼、房價、育嬰津貼、長照津貼、各種生活方式，你怎麼可以說，我對政治沒興趣，認為自己很中立。（資料照）

政治會影響你的水電費、租屋補貼、房價、育嬰津貼、長照津貼、各種生活方式，你怎麼可以說，我對政治沒興趣，認為自己很中立

就像在職場上，你跟同事吵架，然後去跟主管申訴，結果主管說，「這件事我沒有想幫誰，也是中立的，但是......」

他中立？你還桃園呢！

在意罷免的人，許多都是為了自己的理念，與別人的福利在努力。這些人當中，有許多人本來就可以移民，即便政局大亂，他們可能一走了之還比較容易。但是他們選擇留下來為我們努力。

我有立場，但是我沒政黨。請在倒數幾天，把握剿共的機會，只剩一次，最後一次

（作者為律師）

本文經授權轉載自呂秋遠臉書

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