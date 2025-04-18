被害人中，有一名14歲的國二小女生，被迫拍攝了228部影片。這些影片的拍攝是為了滿足高級會員的需求，「每次高級會員點名她時，她就必須在鏡頭前被性侵，而這樣的過程總共重複了228次」。

◎ 法操司想傳媒

近期藝人黃子佼佔據各大新聞版面，黃子佼為偷拍論壇「創意私房」會員、持有2259部未成年人性影像，遭判無正當理由持有兒童及少年之性影像罪，判刑8個月，台灣高等法院日前舉行準備程序庭，黃子佼庭訊結束離去前，對媒體鏡頭鞠躬5秒，外界認為他在為復出鋪路。



一審判決指出，黃子佼於偵查中供稱是為紓壓而購買兒童及少年性影像，影像檔的兒童或少年表示自己遭拍攝性影像時的年齡介於10至17歲，分別就讀國小至高中，並可輕易辨識他們的臉部、身體特徵，其中包含兒童或少年學校制服、學生證、社群網站資料、手寫個人年籍等個人資料，而這些兒童或少年的性影像檔案淪為尋常商品般，上架於創意私房論壇任人挑選購買，黃子佼在本案犯行所生危害重大。

黃子佼。（資料照）

判決書內容還有提到，黃子佼手中的性影像括兒童或少年身穿學校制服或運動服的性影像、手持學生證、手寫個人年籍資料字條的性影像（社群軟體或通訊軟體中提及年齡、出生年月日、就讀國小、國中或高中等個人資訊的性影像）、面貌、身形稚嫩，胸部平坦未隆起，性器未見發育，身形嬌小的兒童或少年性影像、論壇頁面標示為「學生妹」、「校花」、「國小女神」、就讀學校年級、學校簡稱等、身著制服裸露胸部、陰部或進行性交行為的兒童或少年性影像。



更有知情人士爆料，被害人中，有一名14歲的國二小女生，被迫拍攝了228部影片。這些影片的拍攝是為了滿足高級會員的需求，「每次高級會員點名她時，她就必須在鏡頭前被性侵，而這樣的過程總共重複了228次」。



法操在此嚴厲譴責為黃子佼求情、講話的人，他們忽視受害者的痛苦，這種替加害者求情的行為無疑就是一種精神幫助犯。雖然判決書內容並沒有提及名嘴或是其他政治人物所說的凌虐畫面，不過已經非常可惡。就算他在案件定讞之後服刑期滿，也不適合再出現於大眾面前，更何況現在還在二審階段就想返回演藝圈？



相信台灣民眾的眼睛是雪亮的，若黃子佼未來真的復出，想必觀眾也會拒看一切與之有關的影視作品。這種人真的下十八層地獄都不夠，罪大惡極。

請繼續往下閱讀...

本文經授權轉載自【法操】罪大惡極！14歲國二女被性侵228次？黃子佼盼復出？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法