自由開講》托育專法拼上路，真有保障兒童最佳利益？

◎ 王俐文

在政府大力推動催生政策，並同時因應社會結構變遷需求下，家庭送托需求大增。為使全國未滿2歲的嬰幼兒托育照顧服務體系品質能更具全面保障，因而推動《兒童托育服務法》（以下簡稱《托育專法》），希冀針對居家保母及托育機構建構一套完善的輔導及管理機制，確保受托兒童、托育人員、托育機構及家長四方權益。然而，專法內所稱的托育機構泛指托嬰中心、早期療育機構、安置及教養機構、其他兒童及少年福利機構⋯其各條例核心原則均有以「兒童最佳利益為優先」？

政府規劃推動「兒童托育服務法」，讓媽媽們安心托育、放心工作。 （資料照）

托育專法爭議重重

《托育專法草案》從105年行政院預告制定討論至今，政府部門、專家學者、家長團體及民間團體雖已多次召開會議討論，卻仍舊未能達成共識，延宕原因不外乎居家托育服務品質控管未臻完善，發生爭議事件無法釐清真相；許多罰責認定標準及定義未具清晰，導致托育服務人員無所適從，托育工作礙難執行；托育機構內針對管理者或負責人於積極管理下成爲吹哨人的相關免責規範不夠健全，舉報就得先受懲罰，等同變相鼓勵機構管理者隱匿不當事件；安置機構內不當對待問題日益嚴重，面對這些弱勢的兒童，於草案中均未見積極地防範作為。

請繼續往下閱讀...

縱觀上列爭議，可見《托育專法》仍存在「高舉兒權，大唱兒歌」的疑義，當隱匿被迫成爲常態，即便具有「兒童工作證」，不適任者仍舊到處遊走，顯然違背兒童權利公約應以維護兒童利益為優先之原則。

防範兒虐大亂象

「保護孩子不容模糊」，《托育專法》對於每一位孩子都應該要一視同仁全面保護，居家保母不當對待高達八成，安置機構不當對待更存在看不見的黑數，這些被照顧的孩子都是在看不見的地方，然而，幾次托育專法討論會議，卻不見不適任居家保母及不良安置機構的積極防範方法，反而「殺雞儆猴」利用將托嬰中心影像上傳雲端來掩蓋居家保母、安置機構管理上的孔洞，並帶風向讓大眾以為托嬰中心反對裝設監視器，全然忽視居家托育及安置機構的不透明，孩子求助無門的悲傷。

不適任居家保母及不良安置機構問題若未解決，不僅無法遏阻故意虐童者，也無法杜絕孩子求助無門的悲傷。圖為剴剴案開庭，民眾到場聲援。（資料照）

雖然，專法內「加重裁罰」具有嚇阻作用，但卻嚇阻不了故意虐童者，「預防更重於裁罰」，政府應該要回歸源頭，正視托育人員專業培育，共同杜絕任何可能會對孩子造成傷害的人事物，不讓不適任者四處流竄，不讓弱勢成爲悲歌，安置變成夢魘，間接造成幼童不可逆的傷害。

公版創意私房再現

「不讓孩子成為下一個戀童癖鎖定的對象，我不反對裝設監視器，但反對影像再被上傳雲端，請保護幼童裸露影像及肖像權。」托嬰中心是全台唯一被強制規範監視器畫面需無死角裝設，且必須存檔30天的托育機構，更訂有相關的管理辦法及罰則。

現行專法擬將托嬰中心畫面進一步上傳雲端，其中的目的，一樣是為了要能保存30天，並且委由未知的民間企業管理，然而，《托育專法》中卻未見管理及持有雲端影像的民間企業相關約束懲罰條例，除了有圖利的疑慮，更有責任歸屬的問題。截至目前爲止，全國托嬰中心家長調查結果初步統計，七、八成以上的家長是表達擔憂，害怕畫面被駭，遭戀童癖者或意圖犯罪利用，創造出另一個「創意私房」。

《托育專法》擬將托嬰中心畫面上傳雲端，委由未知的民間企業管理，家長擔憂，萬一畫面被駭，遭戀童癖或意圖犯罪利用，恐創造出另一個「創意私房」。圖為「創意私房」VVIP黃子佼。（資料照）

「黃子佼事件」之所以被大眾關注，在於這些VVIP觀看者不僅是持有影片，而是具有可以下指導棋的權利，這些犯罪者在校園內鎖定這些被害兒少裝設針孔，用這些偷拍影片持續長期威脅強迫其拍攝影片滿足這些觀看者，讓這些受害者從兒童時期到少年時期不斷地面臨身心受創的極度恐懼。

因此，強烈呼籲政府不要貿然將托嬰中心幼童裸露影像上傳雲端，變成「公部門認可的創意私房」，當孩子在雲端被鎖定行蹤，「兒童最佳利益」將蕩然無存。

（作者為社團法人中華國際全齡關照教育促進會理事長）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法