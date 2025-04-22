自由開講》設族譜諮詢箱引導一中認同 博物館成統戰前哨

◎ 茜茜

中共近年透過文化、宗教與歷史脈絡不斷對台灣發動「軟性統戰」，尤其針對族譜、祖先認同等議題大作文章，試圖在「兩岸一家親」的包裝下滲透台灣人對國族的認同；近日中國閩台緣博物館在福建泉州泉金碼頭設置「聯絡箱」，提供台胞尋根諮詢服務，並藉「清明溯譜、兩岸緣深」活動宣稱要幫助台胞「找到祖地」；此舉表面上是文化交流，實則意圖借祖先認同拉攏台灣人民，進一步鞏固「台灣是中國一部分」的政治敘事。

近日中國閩台緣博物館在福建泉州泉金碼頭設置「聯絡箱」，提供台胞尋根諮詢服務，意圖借祖先認同拉攏台灣人民。（圖：維基百科）

滲透基層情感 操控歷史敘事

中共此次選擇於小三通口岸設置聯絡機制，並針對返鄉祭祖的節日操作情感訴求，具有高度政治性；所謂的「尋根諮詢」不僅是提供歷史資訊，更是透過官方主導的文獻資料與解說語境，形塑「血脈同源、命運共同體」的中國敘事；這種文化滲透，表面溫和、實則洗腦，一旦無警覺性，將逐步弱化我國民眾對民主制度與台灣主體性的認同。

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文化認同轉化成政治認同的風險

若任憑此類活動持續蔓延，台灣年輕世代可能因對歷史知識不清，逐漸接受中共版本的「家國敘事」，將文化認同與政治歸屬混為一談；特別是透過「尋根謁祖」的方式，中共試圖讓台灣人認為自己的根在中國，自然應回歸祖國；如此將使其長年推動的「一中原則」轉化為潛移默化的內化認同，對我國國安與國族教育皆構成深遠影響。

中共透過文化滲透，形塑「血脈同源、命運共同體」的中國敘事，試圖弱化我國民眾對台灣主體性的認同。圖為中國福建省委書記等一行以宗親為名，到草屯鎮洪氏宗親會交流，現場的族譜展示都由他們自備。（資料照，記者翻攝）

我方應強化主體敘事與文化自信

面對中共步步進逼，我國政府與民間應建立屬於台灣本土的歷史與文化資源平台，加強社會對族譜、歷史與文化的正確認識；教育部門可結合地方文化資源推動台灣家族史研究，鼓勵民眾探索台灣脈絡中的祖源故事，以在文化上建構「台灣人」的主體意識，削弱中共以「文化尋根」為名的統戰滲透。

揭露統戰真相，鞏固民主意志

最終，我認為只有在和平交流基礎下提高警覺，揭穿中共所謂文化服務背後的政治目的，才能保衛國人的思想自主；我方不僅要揭示聯合國2758號決議不涉台灣主權的事實，更應結合理念相近國家，共同在國際上宣達反對中國併吞台灣的民主共識。文化可以連結人心，但更不能成為併吞意志的工具，我國唯有堅守立場，方能守住台灣的根與未來。

（作者為研究生）

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