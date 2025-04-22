晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》設族譜諮詢箱引導一中認同 博物館成統戰前哨

2025/04/22 13:00

◎ 茜茜

中共近年透過文化、宗教與歷史脈絡不斷對台灣發動「軟性統戰」，尤其針對族譜、祖先認同等議題大作文章，試圖在「兩岸一家親」的包裝下滲透台灣人對國族的認同；近日中國閩台緣博物館在福建泉州泉金碼頭設置「聯絡箱」，提供台胞尋根諮詢服務，並藉「清明溯譜、兩岸緣深」活動宣稱要幫助台胞「找到祖地」；此舉表面上是文化交流，實則意圖借祖先認同拉攏台灣人民，進一步鞏固「台灣是中國一部分」的政治敘事

近日中國閩台緣博物館在福建泉州泉金碼頭設置「聯絡箱」，提供台胞尋根諮詢服務，意圖借祖先認同拉攏台灣人民。（圖：維基百科）近日中國閩台緣博物館在福建泉州泉金碼頭設置「聯絡箱」，提供台胞尋根諮詢服務，意圖借祖先認同拉攏台灣人民。（圖：維基百科）

滲透基層情感 操控歷史敘事

中共此次選擇於小三通口岸設置聯絡機制，並針對返鄉祭祖的節日操作情感訴求，具有高度政治性；所謂的「尋根諮詢」不僅是提供歷史資訊，更是透過官方主導的文獻資料與解說語境，形塑「血脈同源、命運共同體」的中國敘事；這種文化滲透，表面溫和、實則洗腦，一旦無警覺性，將逐步弱化我國民眾對民主制度與台灣主體性的認同。

文化認同轉化成政治認同的風險

若任憑此類活動持續蔓延，台灣年輕世代可能因對歷史知識不清，逐漸接受中共版本的「家國敘事」，將文化認同與政治歸屬混為一談；特別是透過「尋根謁祖」的方式，中共試圖讓台灣人認為自己的根在中國，自然應回歸祖國；如此將使其長年推動的「一中原則」轉化為潛移默化的內化認同，對我國國安與國族教育皆構成深遠影響。

中共透過文化滲透，形塑「血脈同源、命運共同體」的中國敘事，試圖弱化我國民眾對台灣主體性的認同。圖為中國福建省委書記等一行以宗親為名，到草屯鎮洪氏宗親會交流，現場的族譜展示都由他們自備。（資料照，記者翻攝）中共透過文化滲透，形塑「血脈同源、命運共同體」的中國敘事，試圖弱化我國民眾對台灣主體性的認同。圖為中國福建省委書記等一行以宗親為名，到草屯鎮洪氏宗親會交流，現場的族譜展示都由他們自備。（資料照，記者翻攝）

我方應強化主體敘事與文化自信

面對中共步步進逼，我國政府與民間應建立屬於台灣本土的歷史與文化資源平台，加強社會對族譜、歷史與文化的正確認識；教育部門可結合地方文化資源推動台灣家族史研究，鼓勵民眾探索台灣脈絡中的祖源故事，以在文化上建構「台灣人」的主體意識，削弱中共以「文化尋根」為名的統戰滲透。

揭露統戰真相，鞏固民主意志

最終，我認為只有在和平交流基礎下提高警覺，揭穿中共所謂文化服務背後的政治目的，才能保衛國人的思想自主；我方不僅要揭示聯合國2758號決議不涉台灣主權的事實，更應結合理念相近國家，共同在國際上宣達反對中國併吞台灣的民主共識。文化可以連結人心，但更不能成為併吞意志的工具，我國唯有堅守立場，方能守住台灣的根與未來。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書