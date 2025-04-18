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自由開講》垃圾不能靠鄰居燒，環保不能只靠喊停

2025/04/18 15:00

◎ 陳立中

近來特定環保團體鼓動民眾連署，試圖全面否定焚化爐政策，甚至將這項本該理性討論的環境建設操作成政治攻防，令人遺憾。焚化爐不是陰謀，更不是利益輸送，它是每一個現代城市面對垃圾問題最基本、最現實的解方。對抗垃圾，不是靠口號，而是靠設施、靠制度、靠把關。

我們不禁要問：沒有焚化爐，垃圾要去哪裡？送給鄰居燒？囤在社區公園？還是跟早期一樣，讓孩子在垃圾山旁長大？有人高喊反對，但卻沒有一句負責任的替代方案。垃圾不是憑空消失的，環保更不是幾句「不要蓋」、「從源頭減量垃圾」、「做好資源回收及循環經濟」等口號就能達成的

環保團體日前赴行政院請願陳情，呼籲財政部、環境部應修正「促進民間參與公共建設之重大公共建設範圍」，立刻停止焚化爐適用促參法的各樣優惠補助和免稅。（資料照）環保團體日前赴行政院請願陳情，呼籲財政部、環境部應修正「促進民間參與公共建設之重大公共建設範圍」，立刻停止焚化爐適用促參法的各樣優惠補助和免稅。（資料照）

台灣不是第一個建焚化爐的國家，日本有超過1000座，德國、新加坡也都採行焚化政策，因為它能有效減少體積、避免污染，還能透過發電再利用。我們有縣市二十年不建焚化爐，結果怎麼辦？只好天天把垃圾送到其他縣市，請問這公平嗎？一邊高喊環保，一邊把垃圾丟給別人，這是什麼邏輯？

有人批評政府推動民間參與，是圖利財團？說穿了，這是對現實的逃避。政府資源有限，要蓋每一座焚化爐都自己出錢、自己營運，請問要不要也一併漲稅？現行制度透過BOT、ROT等機制，引進民間資源，由政府監督、訂標準、定規則，不是放任，更不是圖利。今天若業者違法排放、有害底渣流入市面，依法查辦就是。但不能因為擔心有人違規，就否定整個制度。這樣的邏輯，跟「有人闖紅燈，所以乾脆拆掉所有紅綠燈」有什麼不同？

最令人遺憾的是，有些團體長年打著「環保」的旗號，卻拒絕討論任何現實解法。一遇到任何建設就反對、一遇到中央政策就抹黑，這樣的反對，不是為了環保，而是為了立場。真正的環保，不是讓垃圾繼續堆，也不是把責任推給下一任、下一代，而是用制度、技術和監管，讓垃圾變小、污染變低、生活變好

焚化爐是現代城市面對垃圾問題的解方之一。圖為台東焚化爐，示意圖，與本文無關。（資料照）焚化爐是現代城市面對垃圾問題的解方之一。圖為台東焚化爐，示意圖，與本文無關。（資料照）

我們歡迎監督、接受建議，但我們拒絕空喊、拒絕抹黑、拒絕假環保之名行政治操作之實。垃圾處理不能等，環境建設不能停，否則代價將由全民買單。

說到底，我們的社會不是缺口號，而是缺負責任面對問題的勇氣。焚化爐不是問題，它是為了解決問題而存在。如果還有更好的辦法，我們願意聽，但請不要再拿「反對」當作唯一的答案。

（作者為基層公務員）

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