自由開講》罷免中國「認證」的紅統立委

◎ 何冠霆

中共4月1日對台實施軍事演習，組織陸海空三軍，在台海進行演訓，稱是「對台獨分裂勢力的嚴重警告」。不只如此，解放軍東部戰區也發布宣傳影片，以不堪的手法醜化台灣總統賴清德，更在結尾將「進逼」二字押在台灣地圖上，恐嚇意味濃厚。

此次宣傳影片的特別之處，是刻意放入被推入鐵籠的「阿北」，指涉現正陷入司法爭議的柯文哲。影片中的阿北被卡通化的邪惡賴清德推入牢籠。不僅呼應了民眾黨對柯文哲案的見解，更試圖以此激發柯文哲支持者的同情、製造對立。

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中國人民解放軍東部戰區日前在微博發布一系列動畫影片，嘲諷台灣總統賴清德一手掐著民眾黨前主席柯文哲的脖子，把柯關押在牢中。（圖擷取自中國東部戰區微博）

中國實施嚴格的言論審查制度，解放軍公開釋出的影像必然經過層層的「言論把關」。希望小草們想想，若柯文哲的言行真如其所稱是在「保護中華民國」，為何會被中國官方媒體以弱勢、需被同情的形象收錄在統戰宣傳中？

需要被保護的對象，就是中國認為的「友軍」，這道理再簡單不過！柯文哲「白裡透紅」，已受到共產黨的肯定！

這種精心設計的宣傳手法，正符合內政部長劉世芳所提及的統戰三戰中的「輿論戰」特徵：煽動特定群眾，達到分化、恫嚇等效果。遺憾的是，台灣總有一些人有意或無意地配合這種分化，助長中國的惡意，間接協助中國、削弱台灣的民主防線。

國民黨團總召傅崐萁（左）、民眾黨團總召黃國昌。（資料照）

週期軍演、持續性的統戰……中國的行為，在在證明中國就是台灣面臨的主要境外敵對勢力。傅崐萁、陳玉珍、黃國昌……等立法委員，自甘淪為中國統戰素材，又透過狡辯為自己辯護，利用台灣的民主體制打擊台灣。

當前正在進行的大罷免行動，正是台灣社會對親中勢力滲透立法院的一種自我保護！

現在有共產黨的反向「認證」，台灣民眾更應保持清醒，認清政治現實，為捍衛民主自由團結起來，汰除在立院的境外敵對勢力，大罷免「大成宮」！

（作者曾任政治工作者）

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