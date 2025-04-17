自由開講》「一帶一路」安全隱患再現：大馬天然氣爆炸

◎ MC小臣

自2013年習近平提出「一帶一路」倡議以來，該計畫以推動全球基建發展為目標，旨在提升中國的國際影響力。然而，隨著多起基建事故的曝光，「一帶一路」項目逐漸暴露出其背後的重大安全隱患，成為外界關注的焦點。最近兩起重大事件，再度凸顯中國基建工程中存在的安全問題，提醒各國在參與這些項目時必須保持高度警覺。

首先，馬來西亞吉隆坡附近一條由中國承建的天然氣管道發生爆炸並引發大規模火災，造成數十人受傷，部分傷者情況危急。該事件的發生讓人不禁質疑中國在國際基建領域的建設質量，並引發廣泛的安全隱患討論。這次爆炸事故正是「一帶一路」項目中長期以來積累的施工問題的縮影，也讓當地民眾和網友對於中國企業承建的基建工程是否能保證安全產生深刻疑慮。

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馬來西亞吉隆坡附近的一條由中國承建的天然氣管線日前發生爆炸並引發大火，造成數十人受傷。（歐新社）

此外，泰國曼谷一座正在建設的中資大樓在強震中倒塌，造成多人傷亡。經過調查，發現大樓所用鋼材來自中國公司，部分材料不符合規範，顯示出中國企業在施工中存在的問題。這一事件再次強調了中國基建項目在安全性和材料質量上的潛在風險，令人對這些基建項目的可靠性產生質疑。

除了這兩起事故，其他多個中國承建的海外基建項目也遭遇類似問題。厄瓜多的水力發電廠裂縫頻現，巴基斯坦和烏干達的水力發電站也因設計與施工缺陷導致運營問題。這些問題證明了中國在海外基建項目的施工中，安全隱患早已不容忽視，且隨著時間推移，這些問題可能會對當地的發展和民生帶來重大負面影響。

這些事件的發生不僅揭示中國基建項目中的安全漏洞，更提醒各國在選擇與中國合作進行基建建設時應嚴加防範，各國政府需更加謹慎地審查中國一帶一路這些項目的建設質量，究竟是帶來良好的經濟效益，還是只是「一債一路」的真實表象。

（作者為自由業）

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