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自由開講》他為自由燃燒，我們怎能沉默？

2025/04/16 11:30

◎ 劉庭妍

4月7日是言論自由日，許多政要會在今日表達緬懷、在社群媒體發文哀悼。筆者因第十五屆全國中小學人權教案比賽獲獎，有幸至鄭南榕基金會受獎。盼以此經驗，分享言論自由日過後，日常生活中落實、延續民主價值的方式。

總統賴清德出席「鄭南榕殉道36週年追思紀念會」，承諾會團結台灣各界發揮民主力量，推動台灣繼續向前行。（資料照）總統賴清德出席「鄭南榕殉道36週年追思紀念會」，承諾會團結台灣各界發揮民主力量，推動台灣繼續向前行。（資料照）

去年十二月底，第一次投稿全國教案比賽，榮幸獲青睞得獎，也因而有機會以得獎人身分，至鄭南榕基金會頒獎、參訪。原先以為基金會是在一個大型的空間、繁華的商業鬧區裡，沿著Google Map找尋才發現，其坐落在松山區歷史悠久社區裡的其中一間舊公寓。

狹窄的空間包含展區與辦公室，十幾位與會者已顯得壅擠。在報到處走往席間區，明顯被熊熊烈火吞噬過的一隅，抓住我的目光。由於當時工作人員忙碌於報到事宜，我也不便打擾詢問，逕自選了這灰燼空間旁的位子坐下。雖隔著強力玻璃窗，仍抵擋不住那股幽微而深刻，劃時代感的力量。此時無聲勝有聲，雖沒有和工作人員核對，卻隱約確定這是當年鄭南榕前輩自焚的現場。

當唱名點到我上前領獎時，在短短三分鐘的得獎感言中提到：「在現代科技進步的時代裡，權威已被解構，現代教育中最重要的是讓孩子的天賦自由。而這一切源自於創造力的根源。就如同當年的鄭南榕前輩一樣，正因為有創造力，才能突破框架、衝破體制……。」

1989年4月7日，鄭南榕為了堅持百分百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後自焚殉道。（圖片來源：鄭南榕基金會）1989年4月7日，鄭南榕為了堅持百分百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後自焚殉道。（圖片來源：鄭南榕基金會）

會後人潮慢慢退去，幾位得獎者留下聆聽導覽。過往對於歷史沒有很大興趣的我，竟在這環境氛圍中，各種好奇不由自主地汩汩而出。「是否為有加害者的自焚？」「為何不逃離台灣，至少能保住性命，讓想做的事得以延續？」、「從何而來的信仰，可以超越、甚至犧牲自己的生命？」從可以文獻作為依據的答案，到目前仍在謎團的疑問，各式各樣的好奇，隨著導覽員專業的解說中，一一浮出。

蒙特梭利有句話是：「人是從感官通往概念。」在這一次的參訪中，我深刻體驗到教科書裡的專有名詞走入生活，那種自然而然浸潤在歷史現場的觸動，是超越課堂講述想傳達的歷史隔閡。心想若有一天，台灣的國民教育階段，能將參訪鄭南榕基金會納入課程，以校外教學、彈性課程等方式進行，那不僅僅是讓孩子認識台灣言論自由的歷史，也是品格教育當中尊重人權的重要課題。因為參訪而身歷其境，那股力量將建立正確的歷史認識、超越扭曲價值的滲透媒體手段；因為參訪而感同身受，有了感覺才會想保護、珍惜言論自由

「鄭南榕一定是希望，我們能好好地過每一天。」鄭南榕基金會鄭竹梅董事長以這段話回覆我的提問，我視為言論自由日後每一天的註解。三十六年前，我還不認識這個世界時，就已有許多前輩前仆後繼，奠定台灣言論自由的基石；三十六年後的今日，我們所享有的自由卻正在被一點一滴地侵蝕與倒退

藍白立委透過多數暴力毀憲亂政、凍刪預算，台灣的民主面臨前所未有的危機。（資料照）藍白立委透過多數暴力毀憲亂政、凍刪預算，台灣的民主面臨前所未有的危機。（資料照）

當藍白立委透過多數暴力，刪除部會行政資源、凍結民生基礎法案，甚至企圖將緊急特別預算納入立法院權限的同時，不僅是行政與立法的制衡被破壞，民主制度的根本也正受到前所未有的挑戰。這不是單一政黨的問題，而是全體國民面對的民主危機。

言論自由不是一個紀念日、一張臉書貼文所能涵蓋的，它應該是我們日常生活中的選擇與堅持當公共領域中傳出的訊息開始遭受限制、當多元觀點逐漸被單一立場取代，我們更需要挺身而出，捍衛我們早已視為理所當然的權利。

請不要沉默，請不要冷眼旁觀現在社會正在發生的事情。讓我們一起響應二階罷免，拒絕威權倒退的腳步。（圖由苗栗國罷免立委連線提供）請不要沉默，請不要冷眼旁觀現在社會正在發生的事情。讓我們一起響應二階罷免，拒絕威權倒退的腳步。（圖由苗栗國罷免立委連線提供）

馬丁路德．金恩博士曾經說過：「這個社會的崩壞，不是壞人做了壞事，而是好人選擇沈默。」因此，請不要沉默，請不要冷眼旁觀現在社會正在發生的事情告訴你身邊的親朋好友，讓我們一起響應二階罷免拒絕威權倒退的腳步我們不能讓前輩燃燒生命所換來的自由，在我們這一代手中失落；更不能讓下一個世代，失去在自由天空下呼吸與思考的權利

「剩下的就是我們的事了。」讓我們持續說真話、活出價值，讓這片土地的每一天，依然能自由呼吸。這是對鄭南榕最深的致敬，也是對自由最堅定的承諾。

（作者為高雄師範大學教育系大學生）

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