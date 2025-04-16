自由開講》他為自由燃燒，我們怎能沉默？

◎ 劉庭妍

4月7日是言論自由日，許多政要會在今日表達緬懷、在社群媒體發文哀悼。筆者因第十五屆全國中小學人權教案比賽獲獎，有幸至鄭南榕基金會受獎。盼以此經驗，分享言論自由日過後，日常生活中落實、延續民主價值的方式。

總統賴清德出席「鄭南榕殉道36週年追思紀念會」，承諾會團結台灣各界發揮民主力量，推動台灣繼續向前行。（資料照）

去年十二月底，第一次投稿全國教案比賽，榮幸獲青睞得獎，也因而有機會以得獎人身分，至鄭南榕基金會頒獎、參訪。原先以為基金會是在一個大型的空間、繁華的商業鬧區裡，沿著Google Map找尋才發現，其坐落在松山區歷史悠久社區裡的其中一間舊公寓。

請繼續往下閱讀...

狹窄的空間包含展區與辦公室，十幾位與會者已顯得壅擠。在報到處走往席間區，明顯被熊熊烈火吞噬過的一隅，抓住我的目光。由於當時工作人員忙碌於報到事宜，我也不便打擾詢問，逕自選了這灰燼空間旁的位子坐下。雖隔著強力玻璃窗，仍抵擋不住那股幽微而深刻，劃時代感的力量。此時無聲勝有聲，雖沒有和工作人員核對，卻隱約確定這是當年鄭南榕前輩自焚的現場。

當唱名點到我上前領獎時，在短短三分鐘的得獎感言中提到：「在現代科技進步的時代裡，權威已被解構，現代教育中最重要的是讓孩子的天賦自由。而這一切源自於創造力的根源。就如同當年的鄭南榕前輩一樣，正因為有創造力，才能突破框架、衝破體制……。」

1989年4月7日，鄭南榕為了堅持百分百言論自由、拒絕因刊登台灣新憲法草案遭叛亂罪起訴逮捕，於雜誌社自囚71天後自焚殉道。（圖片來源：鄭南榕基金會）

會後人潮慢慢退去，幾位得獎者留下聆聽導覽。過往對於歷史沒有很大興趣的我，竟在這環境氛圍中，各種好奇不由自主地汩汩而出。「是否為有加害者的自焚？」「為何不逃離台灣，至少能保住性命，讓想做的事得以延續？」、「從何而來的信仰，可以超越、甚至犧牲自己的生命？」從可以文獻作為依據的答案，到目前仍在謎團的疑問，各式各樣的好奇，隨著導覽員專業的解說中，一一浮出。

蒙特梭利有句話是：「人是從感官通往概念。」在這一次的參訪中，我深刻體驗到教科書裡的專有名詞走入生活，那種自然而然浸潤在歷史現場的觸動，是超越課堂講述想傳達的歷史隔閡。心想若有一天，台灣的國民教育階段，能將參訪鄭南榕基金會納入課程，以校外教學、彈性課程等方式進行，那不僅僅是讓孩子認識台灣言論自由的歷史，也是品格教育當中尊重人權的重要課題。因為參訪而身歷其境，那股力量將建立正確的歷史認識、超越扭曲價值的滲透媒體手段；因為參訪而感同身受，有了感覺才會想保護、珍惜言論自由。

「鄭南榕一定是希望，我們能好好地過每一天。」鄭南榕基金會鄭竹梅董事長以這段話回覆我的提問，我視為言論自由日後每一天的註解。三十六年前，我還不認識這個世界時，就已有許多前輩前仆後繼，奠定台灣言論自由的基石；三十六年後的今日，我們所享有的自由卻正在被一點一滴地侵蝕與倒退。

藍白立委透過多數暴力毀憲亂政、凍刪預算，台灣的民主面臨前所未有的危機。（資料照）

當藍白立委透過多數暴力，刪除部會行政資源、凍結民生基礎法案，甚至企圖將緊急特別預算納入立法院權限的同時，不僅是行政與立法的制衡被破壞，民主制度的根本也正受到前所未有的挑戰。這不是單一政黨的問題，而是全體國民面對的民主危機。

言論自由不是一個紀念日、一張臉書貼文所能涵蓋的，它應該是我們日常生活中的選擇與堅持。當公共領域中傳出的訊息開始遭受限制、當多元觀點逐漸被單一立場取代，我們更需要挺身而出，捍衛我們早已視為理所當然的權利。

請不要沉默，請不要冷眼旁觀現在社會正在發生的事情。讓我們一起響應二階罷免，拒絕威權倒退的腳步。（圖由苗栗國罷免立委連線提供）

馬丁路德．金恩博士曾經說過：「這個社會的崩壞，不是壞人做了壞事，而是好人選擇沈默。」因此，請不要沉默，請不要冷眼旁觀現在社會正在發生的事情。告訴你身邊的親朋好友，讓我們一起響應二階罷免，拒絕威權倒退的腳步。我們不能讓前輩燃燒生命所換來的自由，在我們這一代手中失落；更不能讓下一個世代，失去在自由天空下呼吸與思考的權利。

「剩下的就是我們的事了。」讓我們持續說真話、活出價值，讓這片土地的每一天，依然能自由呼吸。這是對鄭南榕最深的致敬，也是對自由最堅定的承諾。

（作者為高雄師範大學教育系大學生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法