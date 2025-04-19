自由開講》中共屢以內政為由，實行外交報復

◎ 衛重華

中共近日處決四名擁有中加雙重國籍的加拿大公民，引發國際震驚與加拿大政府的強烈譴責。更令人髮指的是，中共不僅拒絕加方一再請求寬大處理，還反過來要求加拿大「尊重中國司法主權」、「停止發表不負責任的言論」。這種顛倒是非的姿態，充分展現中共如何以「主權」之名行極權之實，並將司法武器化，作為外交報復的延伸手段。

誠然，毒品犯罪在多數國家皆屬重罪，然而對涉外人員執行死刑，在國際法與外交慣例中，向來應極其謹慎。加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）強調，被處決者的家屬希望隱藏其身分，而加方自始至終都密切關注、並多次透過高層，包括前總理特魯多，親自向中方請求緩刑。中共一意孤行，行刑後再高調宣稱「證據確鑿」，其用意已超越法律本身，顯然是藉司法裁決對加拿大施壓、警告。

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加拿大外交部長趙美蘭表示，中國無視渥太華當局請求從寬處理，處決4名被控涉及毒品罪名的加拿大公民，顯然是藉司法裁決對加拿大施壓、警告。（美聯社檔案照）

這一切發生的時機並非巧合。加中關係自2018年孟晚舟事件後急遽惡化，中共立即以間諜罪名拘捕兩名加拿大人作為報復，人稱「人質外交」。如今四人被處決，再度顯示中共外交策略中的冷酷與算計：不惜拿外國人命做為對抗西方的工具，將個體自由與生命當作國家鬥爭的籌碼。

中共一方面否認雙重國籍，不容許加國對被告提供領事協助，另一方面又要求加國「尊重中國司法體制」。但何謂司法？在一個無獨立審判、無透明程序的體制中，死刑判決常常是政治決策的延伸而非真實的法理裁決。此次案件審理細節全然保密，加拿大外交官也未能全面參與，加上中國執行死刑的數據始終列為國家機密，讓人無法相信此四人得到了真正的審判正義。

中共的「司法主權」不過是又一面語言的煙幕。它不是用來維護正義的機制，而是用來堵住外界批評、讓其內政與人權劣跡免於曝光的藉口。當世界譴責其人權紀錄、揭發其干涉他國選舉行為時，中共的回應始終如一：否認、反咬、聲稱「干涉內政」。這種話術已然變質為對民主價值的系統性挑戰。

針對中國處決4名加拿大公民事件，加拿大政府不應僅止於表態譴責，更應重新評估對中戰略。（歐新社）

面對此事，加拿大政府不應僅止於表態譴責，更應重新評估對中戰略，包括強化人權問責制裁機制、保護在華公民的安全機制，並與志同道合的民主國家協力，對中共濫權作出集體回應。否則，今日被執行的四人，只會是未來更多犧牲者的開端。

人命無價，正義不能讓位於政治勒索。中共以處決加國人民作為權力展示的工具，不僅踐踏基本人權，也對全球法治秩序投下沉重打擊。加拿大乃至整個自由世界，不能對此保持沉默，否則終將淪為極權恣意擴張的幫兇。

（作者為軍人）

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