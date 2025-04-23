自由開講》關稅加AI及機器人 美中強權對抗升溫

◎廖明輝

美中對抗在川普推動關稅戰後全面升溫。川普將四月二日宣佈為美國「解放日」，推出所謂「對等關稅」，華府和北京之間的較勁不再只是單純貿易摩擦，更已擴展到AI與機器人科技之爭。

川普將四月二日宣佈為美國「解放日」，推出所謂「對等關稅」。（路透檔案照）





中國官媒環球電視網（CGTN）迅速做出回應，透過AI創作一段諷刺影片《關稅之殤》，明顯針對川普的關稅政策，暗示美國的「解放日」不過是將美國消費者推向更嚴重通貨膨脹的「負債日」。影片利用視覺與歌詞巧妙地批判川普政策，透過一群人形機器人在街頭舞蹈，象徵人類工作的終結；另一幕則展示美國人民面對物價暴漲，表達對經濟困境的無助感。這種透過AI生成的政治諷刺影片，不僅透露中國對美國關稅政策的強烈不滿，也凸顯AI作為意識形態與政治工具的強大潛力。

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仔細觀察川普在真實社群平台的言論，可以看出其發動全球關稅戰只是表象，真實目標則在於挑動中國對抗情緒，進而揭露中國實力底牌。中國則快速回應並準備全力迎戰。這種公開的挑釁與回應，讓全球經濟局勢更加複雜，而身處於兩強夾擊之間的台灣，必須更加謹慎，以免受到池魚之殃。

中國本土企業如宇樹科技快速崛起，推出人形機器人Unitree G1。（彭博檔案照）

在科技層面，AI和人形機器人發展將美中競爭推向高峰。中國正迅速成為全球人形機器人製造大國。中國已成功打破以往傳統機器人需高度結構化的環境限制，實現真正的自動化生產，而美國在這方面卻相對落後。更關鍵的是，美國的工業基礎和製造業能力早已被外包到成本更低地區，使得其國內製造能力日益衰退。

相較之下，中國則透過國家戰略如「中國製造2025」，持續擴大自身製造規模和技術實力。近年來，中國本土企業如宇樹科技快速崛起，推出人形機器人Unitree G1，以極具競爭力價格進入市場，顯示中國不僅掌握機器人低端市場，更開始攻佔高端市場。這種情況對美國是巨大威脅，尤其當通用機器人技術越來越成熟之後，中國競爭優勢將會更加明顯。

此外，中國政府的政策支援力度亦是不可忽視因素。中國官方早已將AI與機器人視為國家發展戰略引擎，大力扶植產業發展。透過強而有力的政策支持，讓中國企業得以快速擴張規模並提升競爭力。

反觀美國，儘管AI軟體和尖端科技依然領先全球，但在機器人製造和產業規模方面明顯落後。由於過去幾十年來的去工業化政策與外包趨勢，美國現在的製造業成本已高到難以與中國競爭，加上長期缺乏全面性的國家戰略，使其無法迅速追趕中國。從軍事與安全角度來看，這種製造能力的差距也轉化為戰略弱點。

美國參議員凱蒂·布里特與美中經濟安全審查委員會專員雅各布·赫爾伯格就指出，人形機器人技術對國防安全意義重大，如果中國首先實現規模化生產，將使美國在軍事和經濟領域遭受嚴重威脅。當中國開始將AI和機器人技術運用於軍事領域，美國若未能及時跟進，其軍事優勢將快速瓦解。

美中兩大強權的競爭已超越傳統貿易摩擦，進入AI與人形機器人技術對抗階段。示意圖 。（路透檔案照）

綜上所述，美中兩大強權的競爭已超越傳統貿易摩擦，進入更深層次的AI與人形機器人技術對抗階段。中國透過強大國家戰略快速提升實力，美國則急需透過調整戰略與產業結構重組，挽救製造業基礎，否則將無法承受中國快速擴張所帶來全方位衝擊。台灣及其他全球經濟體需要謹慎應對，避免在兩大強權的科技與經濟戰場，淪為談判或交易籌碼。

（作者為中華經濟研究院輔佐研究員）

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