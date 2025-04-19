名家分享~US Taiwan Watch:美國台灣觀測站》觀測站華府活動：美台之間認知的變與不變

對台灣而言，當前最關鍵的課題在於：在複雜的美中台關係中，美國是否真的是一位值得信賴、可以長期合作的夥伴？ 但在華府語境中，台灣常被簡化為「戰爭」與「晶片」兩個詞。

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

美國台灣觀測站董事葉介庭，於上月受邀出席由美國華府智庫「特殊競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project, SCSP）主辦的「Chipping In」系列講座，分享他對美台關係演變過程中，雙方社會認知變化的觀察與反思。SCSP 由 Google 前執行長施密特（Eric Schmidt）創立，專注於科技競爭與民主韌性議題；而「Chipping In」則聚焦台灣在地緣政治與科技未來中的角色，透過面對面的深度對談與交流，邀請各界共同探討台灣在全球戰略中的定位。

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美台之間認知的變與不變。（取自貼文）



▍如何思考台灣在地緣政治演變中的地位和角色



在講座中，介庭指出，美國社會目前主要是從美中戰略競爭、民主價值對抗與科技供應鏈等角度來理解台灣；而台灣社會對美國的觀感則大致可分為兩派：「懷疑美國」與「支持美國」。

他進一步提出一個關鍵視角：與其反覆追問「美國是不是台灣的朋友」，不如進一步思考——「美國究竟是怎樣的一位朋友？」



如果我們能以雙方長期共享的自由、民主與法治價值為出發點，重新審視這段關係，並提出：「美國在哪些方面值得信賴？在哪些層面仍有進步空間？」便能以更開放、務實的態度面對台美關係的現況與未來。事實上，無論在國防安全、經濟合作，還是科技創新等領域，台美早已建立起高度重疊的共同利益，也為深化夥伴關係打下堅實的基礎。



▍超越二元對立，建立細緻的理解框架



對台灣而言，當前最關鍵的課題在於：在複雜的美中台關係中，美國是否真的是一位值得信賴、可以長期合作的夥伴？



台灣不同世代對美國的記憶與期待也有所差異。年長世代經歷二戰結束以來美台關係的波折與變遷；而當代年輕人則更多地在追問：「在當前地緣政治與公民環境中，這段關係還能如何優化？」



當我們把「美國是朋友」作為思考的起點，而非假設的終點，就不必陷入「盲目信任」與「全面懷疑」的二元對立，而是能以更細緻、有層次的方式，檢視這段關係的各個面向：哪些部分運作良好？哪些部分仍需加強？這樣的理解方式，不僅有助於正視雙邊關係的厚實基礎，也鼓勵持續去檢視美國對台灣的回應是否符合我們的需要。



▍台灣不是中國議題的延伸，也不只有「戰爭」與「晶片」



介庭也強調，台灣社會對美國的看法，從來不是單一因素所主導，而是歷史記憶、文化脈絡、當前安全局勢、世代經驗、對民主價值的認同、對潛在衝突的焦慮，以及媒體報導等多重因素交織而成。



從美國角度來看，這場對談也揭示了一層問題：無論在政策圈或學術界，討論台灣時，往往只是將台灣視為中國問題底下的「政策工具」或「議題」，而忽略了台灣作為一個具有主體性與自主意志的民主國家的本質。在華府語境中，台灣常被簡化為「戰爭」與「晶片」兩個詞。



在華府語境中，台灣常被簡化為「戰爭」與「晶片」兩個詞。示意圖。示意圖。（中央社資料照）

這樣的觀點不僅侷限了對台灣社會、歷史背景與內在發展動力的理解，也阻礙了更深入的實質交流。介庭認為，唯有真正傾聽來自台灣思想者與決策者的聲音，從雙方共享利益出發，建立互信與尊重的對話基礎，才能推動更具深度的政策討論與社會理解，從而形塑更全面、更具長遠價值的夥伴關係。



值得注意的是，當天在場的政策圈觀眾，也展現出對晶片與戰爭之外議題的高度關注與興趣。畢竟整天只談這些硬邦邦的議題，也實在是太累人了！

美國不應再將台灣視為沉重的外交包袱，而應正視其作為戰略盟友與民主夥伴的潛力與價值。只要雙方持續以信任與合作為基礎，這段關係將愈發穩固，並更有助於推動區域和平與民主發展。



▍公民參與和交流持續推動台美關係



活動最後，介庭也向與會者介紹美國台灣觀測站的使命與工作——作為一個非營利智庫與媒體平台，觀測站致力於透過公民社會的參與與連結，讓台美關係更具韌性與目標性。我們也長期投入於新世代思辨與行動社群的培養，期盼讓更多人理解「美國為什麼對台灣重要」，同時讓台灣有更清晰、更有主體性地表達：「台灣為什麼對美國重要」。



本次對談吸引了來自華府外交、科技、氣候政策等領域的資深研究員、退役軍官與多國駐美外交官出席，現場交流熱絡、氣氛開放而務實。這場對話不僅促進跨領域的理解，也讓更多華府意見領袖有機會直接聆聽來自台灣的聲音，為深化美台關係注入更多理解與連結。



小編按：儘管當前貿易戰與地緣競爭的不確定性持續升高，但台灣早已在過去威權時代與全球風暴中淬鍊出一項優勢——韌性。這份韌性，不僅來自政府持續審慎應對來調整政策，更來自公民社會不斷參與與堅持。作為公民社會的一份子，唯有持續深化與跨層級、跨領域的對話與連結（畢竟美國政府領導人和議員還是人民投票選出來的），讓來自台灣社會各個角落的聲音被聽見，超越黨派和政府的交流，這些都是深化長遠關係的基石。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

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