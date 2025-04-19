晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

名家分享~US Taiwan Watch:美國台灣觀測站》觀測站華府活動：美台之間認知的變與不變

對台灣而言，當前最關鍵的課題在於：在複雜的美中台關係中，美國是否真的是一位值得信賴、可以長期合作的夥伴？ 但在華府語境中，台灣常被簡化為「戰爭」與「晶片」兩個詞。
名家分享

名家分享

2025/04/19 19:00

◎ US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站

美國台灣觀測站董事葉介庭，於上月受邀出席由美國華府智庫「特殊競爭研究計畫」（Special Competitive Studies Project, SCSP）主辦的「Chipping In」系列講座，分享他對美台關係演變過程中，雙方社會認知變化的觀察與反思。SCSP 由 Google 前執行長施密特（Eric Schmidt）創立，專注於科技競爭與民主韌性議題；而「Chipping In」則聚焦台灣在地緣政治與科技未來中的角色，透過面對面的深度對談與交流，邀請各界共同探討台灣在全球戰略中的定位。

美台之間認知的變與不變。（取自貼文）美台之間認知的變與不變。（取自貼文）

▍如何思考台灣在地緣政治演變中的地位和角色

在講座中，介庭指出，美國社會目前主要是從美中戰略競爭、民主價值對抗與科技供應鏈等角度來理解台灣；而台灣社會對美國的觀感則大致可分為兩派：「懷疑美國」與「支持美國」。

他進一步提出一個關鍵視角：與其反覆追問「美國是不是台灣的朋友」，不如進一步思考——「美國究竟是怎樣的一位朋友？」

如果我們能以雙方長期共享的自由、民主與法治價值為出發點，重新審視這段關係，並提出：「美國在哪些方面值得信賴？在哪些層面仍有進步空間？」便能以更開放、務實的態度面對台美關係的現況與未來。事實上，無論在國防安全、經濟合作，還是科技創新等領域，台美早已建立起高度重疊的共同利益，也為深化夥伴關係打下堅實的基礎。

▍超越二元對立，建立細緻的理解框架

對台灣而言，當前最關鍵的課題在於：在複雜的美中台關係中，美國是否真的是一位值得信賴、可以長期合作的夥伴？

台灣不同世代對美國的記憶與期待也有所差異。年長世代經歷二戰結束以來美台關係的波折與變遷；而當代年輕人則更多地在追問：「在當前地緣政治與公民環境中，這段關係還能如何優化？」

當我們把「美國是朋友」作為思考的起點，而非假設的終點，就不必陷入「盲目信任」與「全面懷疑」的二元對立，而是能以更細緻、有層次的方式，檢視這段關係的各個面向：哪些部分運作良好？哪些部分仍需加強？這樣的理解方式，不僅有助於正視雙邊關係的厚實基礎，也鼓勵持續去檢視美國對台灣的回應是否符合我們的需要。

▍台灣不是中國議題的延伸，也不只有「戰爭」與「晶片」

介庭也強調，台灣社會對美國的看法，從來不是單一因素所主導，而是歷史記憶、文化脈絡、當前安全局勢、世代經驗、對民主價值的認同、對潛在衝突的焦慮，以及媒體報導等多重因素交織而成。

從美國角度來看，這場對談也揭示了一層問題：無論在政策圈或學術界，討論台灣時，往往只是將台灣視為中國問題底下的「政策工具」或「議題」，而忽略了台灣作為一個具有主體性與自主意志的民主國家的本質。在華府語境中，台灣常被簡化為「戰爭」與「晶片」兩個詞。

在華府語境中，台灣常被簡化為「戰爭」與「晶片」兩個詞。示意圖。示意圖。（中央社資料照）在華府語境中，台灣常被簡化為「戰爭」與「晶片」兩個詞。示意圖。示意圖。（中央社資料照）

這樣的觀點不僅侷限了對台灣社會、歷史背景與內在發展動力的理解，也阻礙了更深入的實質交流。介庭認為，唯有真正傾聽來自台灣思想者與決策者的聲音，從雙方共享利益出發，建立互信與尊重的對話基礎，才能推動更具深度的政策討論與社會理解，從而形塑更全面、更具長遠價值的夥伴關係。

值得注意的是，當天在場的政策圈觀眾，也展現出對晶片與戰爭之外議題的高度關注與興趣。畢竟整天只談這些硬邦邦的議題，也實在是太累人了！

美國不應再將台灣視為沉重的外交包袱，而應正視其作為戰略盟友與民主夥伴的潛力與價值。只要雙方持續以信任與合作為基礎，這段關係將愈發穩固，並更有助於推動區域和平與民主發展。

▍公民參與和交流持續推動台美關係

活動最後，介庭也向與會者介紹美國台灣觀測站的使命與工作——作為一個非營利智庫與媒體平台，觀測站致力於透過公民社會的參與與連結，讓台美關係更具韌性與目標性。我們也長期投入於新世代思辨與行動社群的培養，期盼讓更多人理解「美國為什麼對台灣重要」，同時讓台灣有更清晰、更有主體性地表達：「台灣為什麼對美國重要」。

本次對談吸引了來自華府外交、科技、氣候政策等領域的資深研究員、退役軍官與多國駐美外交官出席，現場交流熱絡、氣氛開放而務實。這場對話不僅促進跨領域的理解，也讓更多華府意見領袖有機會直接聆聽來自台灣的聲音，為深化美台關係注入更多理解與連結。

小編按：儘管當前貿易戰與地緣競爭的不確定性持續升高，但台灣早已在過去威權時代與全球風暴中淬鍊出一項優勢——韌性。這份韌性，不僅來自政府持續審慎應對來調整政策，更來自公民社會不斷參與與堅持。作為公民社會的一份子，唯有持續深化與跨層級、跨領域的對話與連結（畢竟美國政府領導人和議員還是人民投票選出來的），讓來自台灣社會各個角落的聲音被聽見，超越黨派和政府的交流，這些都是深化長遠關係的基石。

本文經授權轉載自US Taiwan Watch: 美國台灣觀測站臉書

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書