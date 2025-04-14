李忠憲的思考》從川普的關稅戰 看見台灣內憂外患的本質

他點名制裁中國、對中國關稅上調至 125%，這不只是經濟手段，更是戰略定調。而美股狂飆2600點，代表的是一個價值選擇的市場信心：全球在選邊站，川普幫大家劃了界線。

◎ 李忠憲



昨天（0409）美國股市暴漲，我感到雙重的欣慰。川普宣布對多數國家的「對等關稅」暫緩90天，唯獨中國除外。

這不是偶然，而是警訊。他點名制裁中國、對中國關稅上調至 125%，這不只是經濟手段，更是戰略定調。而美股狂飆2600點，代表的是一個價值選擇的市場信心：全球在選邊站，川普幫大家劃了界線。

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美國總統川普週三表示，他已授權暫停徵收新關稅90天，立即生效，美國股市隨即出現史上最大的漲勢之一。（法新社）

這一波對中貿易戰升溫，也為台灣正在發酵的「大罷免」運動加溫。表面看來，貿易與罷免是兩件事；但本質上，是同一場價值與體制的對決。台灣的藍白政治勢力長期對中國態度曖昧甚至親近，正是外患的內部延伸。罷免藍白，才能切斷中共滲透的內線。

回顧中國在2001年加入WTO時的承諾，令人感嘆——

• 國營企業將逐步市場化；

• 不會強迫技術轉移；

• 取消補貼與壁壘，開放金融與服務業；

• 尊重智慧財產權，停止仿冒與剽竊。

如今二十多年過去，事實正好相反：

• 國進民退，壟斷更嚴重；

• 技術轉移照舊，還發展出專利掠奪；

• 外商依舊面對重重關卡，平等競爭只是口號；

• 金融媒體嚴密控管，智慧財產權形同虛設。

中國不是市場經濟，而是披著資本主義外衣的戰狼計劃經濟。

台灣必須選擇——加入美國的大聯盟，還是淪為中國的小附庸？（網路）

這正是我當年在《自由共和國》所揭示的核心觀察。也如「奇遊團」在反紫光運動中所說：台灣必須選擇——加入美國的大聯盟，還是淪為中國的小附庸？ 如今更該問：我們是站在全球10%關稅的隊伍裡，還是要陪中國一起承受125%的懲罰？

川普的貿易戰，與台灣的罷免行動，是這場對中反制戰中的兩個前線。美國要去中國化，台灣則要「去代理人化」。如果我們不從國會內部拔除親中勢力，台灣就會是美中角力中最先碎裂的一塊瓷磚。

川普的貿易戰，與台灣的罷免行動，是這場對中反制戰中的兩個前線。圖為罷團戶外宣講。（記者林承鴻攝）

這不是單純的經貿政策，更不是政黨鬥爭，而是一場關於自由與存亡、主權與滲透的抉擇。台灣的內憂，就是外患的入口。若我們無法清楚劃線，就只能任人宰割。

世界已選邊，我們還能模糊嗎？

最後的時間，請大家繼續努力吧，大罷免，大成宮！

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書

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