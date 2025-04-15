晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 專欄

林健正專區》地緣政治的風險與選錯邊的代價

如今，我們可以將台積電視為當代的和氏璧。台積電掌握全球領先的半導體先進製程技術，在全球供應鏈中扮演著舉足輕重的關鍵角色，對於各國政府與科技企業而言，皆是至關重要的「無價之寶」。
林健正

林健正

2025/04/15 13:00

◎ 林健正／國立陽明交通大學退休教授、現任「台灣產業科技推動協會」副理事長

和氏璧與台積電

在古中國的戰國時期，秦、趙兩國曾因一塊舉世聞名的寶玉——和氏璧而劍拔弩張。趙惠文王所擁有的和氏璧，其價值連城的消息傳至強大的秦國。秦昭王聞之，心生覬覦，遂派遣使者告知趙王，願以十五座城池作為交換條件。

趙國君臣深知秦國勢大，疑慮秦王並無誠意割讓城池，恐其僅欲藉機騙取和氏璧。經審慎商議，趙國遂派遣足智多謀的藺相如，攜帶和氏璧出使秦國。藺相如抵達秦國後，洞察秦昭王並無信守承諾之意。他憑藉過人的膽識與智慧，假稱「璧有瑕疵，願指示大王」，巧妙取回和氏璧，並以性命相脅，最終成功將寶玉「完璧歸趙」，傳為千古佳話。

儘管藺相如成功保住了和氏璧，秦國對此寶玉的渴望卻未曾消減。其後數十年，秦國持續蠶食趙國的領土。最終於公元前228年，攻陷邯鄲，趙國滅亡，和氏璧亦落入秦國之手。這段關於和氏璧的歷史，生動地展現了戰國時期的權謀角力、外交斡旋以及對稀世珍寶的貪婪之心。

台積電掌握全球領先的半導體先進製程技術，在全球供應鏈中扮演著舉足輕重的關鍵角色。（資料照）台積電掌握全球領先的半導體先進製程技術，在全球供應鏈中扮演著舉足輕重的關鍵角色。（資料照）

如今，我們可以將台積電視為當代的和氏璧。台積電掌握全球領先的半導體先進製程技術，在全球供應鏈中扮演著舉足輕重的關鍵角色，對於各國政府與科技企業而言，皆是至關重要的「無價之寶」

如同昔日秦國對和氏璧的覬覦，當今各強權國家與企業亦高度重視，甚至試圖掌握台積電的尖端技術與產能。這不僅僅是商業利益的考量，更攸關國家安全與全球科技競爭力。昔日秦國作為強權，渴望擁有和氏璧以彰顯國力。在現代社會中，一些冀望在科技領域取得領先地位的強權國家，同樣對台積電的技術與產能投以高度關注。

昔日秦昭王欲以城池為誘餌，今則以資金、政策、地緣與產業壓力為手段；技術竊取與政治施壓等「非常規手段」亦時有所聞。國際強權之間的角力雖尚未兵戎相見，但其激烈的程度已埋下難以預測的變數。

相較於強大的秦國，趙國勢單力薄，卻擁有珍貴的和氏璧。今日的台灣，在全球政治與軍事力量上，相對於兩個超級強國而言，處於相對弱勢的地位，然而，台灣卻孕育了全球首屈一指的台積電。

藺相如憑藉其智慧與勇氣，成功守護了和氏璧。「完璧歸趙」的故事昭示世人，在面對強權的角力時，唯有運用智慧與堅定意志方能保住自身重要的資產。在全球複雜的局勢中，如何守護這座「護國神山」，考驗著我們的智慧

藺相如洞悉對方的真實意圖，並運用巧妙的策略，成功地守護了和氏璧。當今台灣在全球科技競爭中，亦需運用靈活的外交手段，並堅守保護關鍵技術與產業自主的底線。

然而，縱使有「完璧歸趙」之舉，秦國最終仍吞併了趙國，並奪取了和氏璧。這警醒我們，即便當前成功守護了關鍵資產，亦須持續警惕潛在的風險與挑戰，並不斷壯大自身，擘劃未來。

台積電懷璧其罪

台灣擁有台積電的先進製程技術，如同「懷璧其罪」，在美中對抗的大局中，自然成為兩強競逐的焦點。美中是當今世界的兩大競爭者，美國高度關注半導體的先進製程，中國亦然。台積電技術領先全球，使台灣益發具有關鍵地位，同時也更加暴露於地緣政治的風暴之中，如同當年的和氏璧一般，備受矚目。

台灣擁有台積電的先進製程技術，在美中對抗的大局中，自然成為兩強競逐的焦點。（路透檔案照）台灣擁有台積電的先進製程技術，在美中對抗的大局中，自然成為兩強競逐的焦點。（路透檔案照）

如今台灣所處的地位，則如同昔日的趙國，需要在複雜的國際環境中，以有限的外交資源與力量，守護這顆攸關未來的「科技明珠」。在這場全球科技與戰略的博弈中，台灣唯有兼具智慧與堅定意志，方能捍衛自身利益。

雖然現代國際社會的競爭型態不同於春秋戰國時期，但其中所蘊含關於權力、利益以及保護自身資產的本質和邏輯，卻是殊途同歸，依然值得我們深刻思考與警惕。

誤判地緣政治的代價

歷史上不乏因選邊錯誤而導致國運衰敗的例證。第一次世界大戰爆發前，鄂圖曼帝國橫跨亞、歐、非三洲，自1299年建國以來，國祚延續超過六百年，是當時的世界強權之一。當時同盟國與協約國兩大陣營對峙之際，鄂圖曼帝國本有迴旋空間選擇立場，卻因英法與其宿敵俄國結盟，遂選擇加入同盟國，站上對立面。

此舉引來英、法、俄、義等國的聯合進攻。帝國接連失利，先在高加索戰場潰敗，隨後失守北非，中東領地也相繼淪陷，甚至本土安納托利亞與東色雷斯亦險遭戰勝國瓜分。幸賴凱末爾領導抗敵，方能守住最後的根據地，奠定現代土耳其的基礎。

鄂圖曼帝國的崩解正是一場地緣政治誤判所引發的浩劫。鄂圖曼帝國在亞、歐、非屹立長達六百餘年，卻在短短數年間土崩瓦解，歷史之殘酷著實令人唏噓。

當前的啟示與抉擇

台灣長年奉行親美外交政策，其淵源可追溯至兩蔣時代。蔣介石反共立場堅定，堅守民主陣營；蔣經國延續其父之志，深化反共的立場，並開啟民主改革之門。這種地緣戰略選擇深植於台灣的自由與民主價值，也持續影響今日的對外政策。

如何在美中對抗之間保持清醒的判斷，避免誤判而選錯邊，將是未來台灣國家安全與社會穩定的關鍵所在。（路透檔案照）如何在美中對抗之間保持清醒的判斷，避免誤判而選錯邊，將是未來台灣國家安全與社會穩定的關鍵所在。（路透檔案照）

歷史昭示我們，地緣政治從來不是單憑實力就能確保安全的遊戲，選邊站的重要性往往超越自身強弱台灣如今擁有全球最關鍵的半導體技術，既是優勢，也是潛在的風險。如何在美中對抗之間保持清醒的判斷，避免誤判而選錯邊，將是未來台灣國家安全與社會穩定的關鍵所在。

在強權之間，最危險的不是懷有珍寶，而是茫然無知。唯有建立長遠的戰略視野，強化民主韌性，提升國防實力，並靈活運用經濟與科技資產進行對外布局，台灣才能在變動莫測的國際局勢中，走出一條自主且穩健的道路。

最後值得順便一提的是，古有明訓：「國雖大，好戰必亡；天下雖平，忘戰必危。」在地緣政治衝突詭譎多變與台海情勢持續升溫之際，這句話對大國與小國均具有深刻的警惕意義。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書