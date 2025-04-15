林健正專區》地緣政治的風險與選錯邊的代價

如今，我們可以將台積電視為當代的和氏璧。台積電掌握全球領先的半導體先進製程技術，在全球供應鏈中扮演著舉足輕重的關鍵角色，對於各國政府與科技企業而言，皆是至關重要的「無價之寶」。

◎ 林健正／國立陽明交通大學退休教授、現任「台灣產業科技推動協會」副理事長

和氏璧與台積電

在古中國的戰國時期，秦、趙兩國曾因一塊舉世聞名的寶玉——和氏璧而劍拔弩張。趙惠文王所擁有的和氏璧，其價值連城的消息傳至強大的秦國。秦昭王聞之，心生覬覦，遂派遣使者告知趙王，願以十五座城池作為交換條件。

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趙國君臣深知秦國勢大，疑慮秦王並無誠意割讓城池，恐其僅欲藉機騙取和氏璧。經審慎商議，趙國遂派遣足智多謀的藺相如，攜帶和氏璧出使秦國。藺相如抵達秦國後，洞察秦昭王並無信守承諾之意。他憑藉過人的膽識與智慧，假稱「璧有瑕疵，願指示大王」，巧妙取回和氏璧，並以性命相脅，最終成功將寶玉「完璧歸趙」，傳為千古佳話。

儘管藺相如成功保住了和氏璧，秦國對此寶玉的渴望卻未曾消減。其後數十年，秦國持續蠶食趙國的領土。最終於公元前228年，攻陷邯鄲，趙國滅亡，和氏璧亦落入秦國之手。這段關於和氏璧的歷史，生動地展現了戰國時期的權謀角力、外交斡旋以及對稀世珍寶的貪婪之心。

台積電掌握全球領先的半導體先進製程技術，在全球供應鏈中扮演著舉足輕重的關鍵角色。（資料照）

如今，我們可以將台積電視為當代的和氏璧。台積電掌握全球領先的半導體先進製程技術，在全球供應鏈中扮演著舉足輕重的關鍵角色，對於各國政府與科技企業而言，皆是至關重要的「無價之寶」。

如同昔日秦國對和氏璧的覬覦，當今各強權國家與企業亦高度重視，甚至試圖掌握台積電的尖端技術與產能。這不僅僅是商業利益的考量，更攸關國家安全與全球科技競爭力。昔日秦國作為強權，渴望擁有和氏璧以彰顯國力。在現代社會中，一些冀望在科技領域取得領先地位的強權國家，同樣對台積電的技術與產能投以高度關注。

昔日秦昭王欲以城池為誘餌，今則以資金、政策、地緣與產業壓力為手段；技術竊取與政治施壓等「非常規手段」亦時有所聞。國際強權之間的角力雖尚未兵戎相見，但其激烈的程度已埋下難以預測的變數。

相較於強大的秦國，趙國勢單力薄，卻擁有珍貴的和氏璧。今日的台灣，在全球政治與軍事力量上，相對於兩個超級強國而言，處於相對弱勢的地位，然而，台灣卻孕育了全球首屈一指的台積電。

藺相如憑藉其智慧與勇氣，成功守護了和氏璧。「完璧歸趙」的故事昭示世人，在面對強權的角力時，唯有運用智慧與堅定意志方能保住自身重要的資產。在全球複雜的局勢中，如何守護這座「護國神山」，考驗著我們的智慧。

藺相如洞悉對方的真實意圖，並運用巧妙的策略，成功地守護了和氏璧。當今台灣在全球科技競爭中，亦需運用靈活的外交手段，並堅守保護關鍵技術與產業自主的底線。

然而，縱使有「完璧歸趙」之舉，秦國最終仍吞併了趙國，並奪取了和氏璧。這警醒我們，即便當前成功守護了關鍵資產，亦須持續警惕潛在的風險與挑戰，並不斷壯大自身，擘劃未來。

台積電懷璧其罪

台灣擁有台積電的先進製程技術，如同「懷璧其罪」，在美中對抗的大局中，自然成為兩強競逐的焦點。美中是當今世界的兩大競爭者，美國高度關注半導體的先進製程，中國亦然。台積電技術領先全球，使台灣益發具有關鍵地位，同時也更加暴露於地緣政治的風暴之中，如同當年的和氏璧一般，備受矚目。

台灣擁有台積電的先進製程技術，在美中對抗的大局中，自然成為兩強競逐的焦點。（路透檔案照）

如今台灣所處的地位，則如同昔日的趙國，需要在複雜的國際環境中，以有限的外交資源與力量，守護這顆攸關未來的「科技明珠」。在這場全球科技與戰略的博弈中，台灣唯有兼具智慧與堅定意志，方能捍衛自身利益。

雖然現代國際社會的競爭型態不同於春秋戰國時期，但其中所蘊含關於權力、利益以及保護自身資產的本質和邏輯，卻是殊途同歸，依然值得我們深刻思考與警惕。

誤判地緣政治的代價

歷史上不乏因選邊錯誤而導致國運衰敗的例證。第一次世界大戰爆發前，鄂圖曼帝國橫跨亞、歐、非三洲，自1299年建國以來，國祚延續超過六百年，是當時的世界強權之一。當時同盟國與協約國兩大陣營對峙之際，鄂圖曼帝國本有迴旋空間選擇立場，卻因英法與其宿敵俄國結盟，遂選擇加入同盟國，站上對立面。

此舉引來英、法、俄、義等國的聯合進攻。帝國接連失利，先在高加索戰場潰敗，隨後失守北非，中東領地也相繼淪陷，甚至本土安納托利亞與東色雷斯亦險遭戰勝國瓜分。幸賴凱末爾領導抗敵，方能守住最後的根據地，奠定現代土耳其的基礎。

鄂圖曼帝國的崩解正是一場地緣政治誤判所引發的浩劫。鄂圖曼帝國在亞、歐、非屹立長達六百餘年，卻在短短數年間土崩瓦解，歷史之殘酷著實令人唏噓。

當前的啟示與抉擇

台灣長年奉行親美外交政策，其淵源可追溯至兩蔣時代。蔣介石反共立場堅定，堅守民主陣營；蔣經國延續其父之志，深化反共的立場，並開啟民主改革之門。這種地緣戰略選擇深植於台灣的自由與民主價值，也持續影響今日的對外政策。

如何在美中對抗之間保持清醒的判斷，避免誤判而選錯邊，將是未來台灣國家安全與社會穩定的關鍵所在。（路透檔案照）

歷史昭示我們，地緣政治從來不是單憑實力就能確保安全的遊戲，選邊站的重要性往往超越自身強弱。台灣如今擁有全球最關鍵的半導體技術，既是優勢，也是潛在的風險。如何在美中對抗之間保持清醒的判斷，避免誤判而選錯邊，將是未來台灣國家安全與社會穩定的關鍵所在。

在強權之間，最危險的不是懷有珍寶，而是茫然無知。唯有建立長遠的戰略視野，強化民主韌性，提升國防實力，並靈活運用經濟與科技資產進行對外布局，台灣才能在變動莫測的國際局勢中，走出一條自主且穩健的道路。

最後值得順便一提的是，古有明訓：「國雖大，好戰必亡；天下雖平，忘戰必危。」在地緣政治衝突詭譎多變與台海情勢持續升溫之際，這句話對大國與小國均具有深刻的警惕意義。

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