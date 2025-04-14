自由開講》預約制度崩壞下的綠博省思：我們的公民教育去哪了？

◎ 陳擷安

在春意盎然的四月裡，象徵宜蘭永續與環境教育重鎮的「2025宜蘭綠色博覽會」正式揭開序幕，原本應該是一場讓人流連忘返的知性與感性並進之旅，卻在開幕週末迎來一場令人尷尬的冷場。當滿懷熱情設計的體驗課程一一被秒殺預約，主辦單位無不喜出望外，期待與來訪者共譜美好綠色故事。怎料現場卻是一片靜寂無聲，「0人出席」成為最諷刺的註腳。這種集體失約的荒謬現象，不僅讓現場的師資與工作人員徒留失落與無力，更讓人不得不質疑：我們的公民教育，是否正一點一滴地流失在每一次「無感」的缺席之中？

宜蘭綠色博覽會體驗課程被秒殺預約，首場活動卻0人出席，讓師資與工作人員徒留失落與無力感。 （圖取自宜蘭綠博臉書）

無論是去年廣受好評的「營養5餐計畫」食育桌遊課，還是今年全新推出、強調生態觀察與感官體驗的「魚眼看世界」水下課程，皆是由專業團隊長時間籌備而成。每一套教材背後所投入的人力、物力與心力，非一般遊客所能想像。預約秒殺的瞬間，不只是對活動的肯定，也是對綠博長年推廣環境教育的一種回應。然而，報名者的實際行為卻顯示，這份回應充其量只是衝動點擊、毫無責任感的輕率舉動。當講師與救生員懷著備戰的心情佇立現場，卻面對一張張空椅，這份失落不僅是對人力的浪費，更是對公共信任的嚴重消磨。

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此現象並非偶發，而是蔓延於綠博各大展區的普遍困境。主辦單位誠懇指出，活動設計初衷乃是希望讓遊客在展覽中透過五感深度參與，進一步形塑對環境議題的內在認同與行動動機。為此，綠博建構線上預約系統、設計千場免費體驗活動，提供高度彈性與便利。然而，當這份「方便」被濫用，當「預約」成為無成本、零責任的行為，其背後反映的，便是一種對公共資源的冷漠與對他人付出的漠視。更甚者，部分場館設施遭破壞、體驗設備被不當使用的情況時有所聞，令人震驚之餘，也不得不正視：我們社會的基礎公民素養，究竟出了什麼問題？

宜蘭綠色博覽會推出上千場免費環境教育體驗課程。（宜蘭綠博提供）

綠博此番推出「三次未到即失資格」的新制，表面上看是為了提升活動出席率與行政效率，實則背後蘊含的，是一場對整體社會價值的深刻拷問。一場公共活動的成功，不僅仰賴主辦單位的投入與創意，更有賴參與者對於制度的理解與尊重。一次未到，也許只是生活忙碌中的遺漏，但若習以為常地「放鳥」，無視自己在公共場域中的責任，那麼終將導致資源錯置、信任流失的惡性循環。綠博明白制度無法百分百防止失信，但更在意的是透過規範，重新喚起民眾對「行為與後果連結」的自覺。當制度開始重視誠信，社會也才有可能往真正成熟的公民社會邁進。

令人感慨的是，這場看似小型的預約紛爭，實則已映照出台灣在公民教育上的斷層。尊重、負責、信守承諾，這些應該從小紮根的價值觀，似乎正被「便利至上」的文化所取代。綠博期望，每一位前來參與的家長與師長，都能在園區中發揮機會教育的力量，不僅引導孩子認識自然，也教會他們如何對他人與公共資源負責。綠博守護的不只是生態環境，還有那份在人與人之間本應純粹而珍貴的信任。唯有當我們從日常生活中開始實踐公民教育，才能真正邁向永續共融的未來。

（作者為科技集團法務）

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