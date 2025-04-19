自由開講》朱立倫的中共套路：打右燈，向左轉

◎ 愚工

針對美國總統川普日前宣布對台課徵32%對等關稅，國民黨主席朱立倫表示，民進黨目前兩岸搞大對抗、國內大罷免，這樣三戰齊發，質問賴清德總統，「是要毀滅台灣嗎？」對此媒體人吳靜怡表示，當國民黨立委對公民罷免喊出「停止」，那才是真正對民主最可恥的背叛！

國民黨主席朱立倫。（資料照）

朱立倫「悲天憫人，憂國憂民」的講話令人想起中國貪官成克杰、劉方仁…等群體。成克杰為最令人動容的悲天憫人廉政語錄是「想想廣西人民還有600萬人沒有脫貧致富，我就吃不下飯、睡不著覺」。他在全國人大副委員長任上落馬，被北京市第一中級人民法院以受賄罪判處死刑。

請繼續往下閱讀...

《中國新聞網》題為：「落馬高官語錄：言行不一竟毫不臉紅」，對諸如成克杰與劉方仁這樣的貪官提出撻伐。文章沉痛指出，那些正襟危坐的人，在義正嚴詞地發表演講的時候，就已經對人民犯下不可饒恕的錯誤甚至罪行，而他們對自己的言行不一竟然毫不臉紅，心跳毫不加速。

今天藍白徒眾在立法院毀憲亂政，公然執行中共交付的「空台亂台」統戰任務，究其禍首正是朱立倫，因為他提名韓國瑜、翁曉玲、吳宗憲這樣的「腳肖」當不分區立委、提名傅崐萁這樣素行不良，有紅色疑慮的資深更生人當黨團總召，率領一幫嘍囉當黑衣人，在立法院胡作非為，試圖「毀滅台灣」。

如今大罷免質變成反共救國運動，朱立倫不思悔改，還「毫不臉紅，心跳毫不加速」地一面宣稱國民黨反共，一面派副主席夏立言到中國朝貢，擺出憂國憂民之姿，呼籲停止大罷免。「想當婊子，又想立牌坊」。朱立倫這套做法，用中共官場的政治笑話叫做「打右燈，向左轉」，不但欺騙社會，還迷惑前後方來車，導致車禍，其心可誅，其行可惡。

（作者從商）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法