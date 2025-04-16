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自由開講》中共歷史課：扭曲版英雄聯盟

2025/04/16 09:30

◎ 王天宇

4月3日，東部戰區發布了一部名為《為了這個省》的宣傳影片，試圖以歷史人物與事件重新詮釋，強化中共對台灣主權的敘事框架，同時進行民族主義動員

然而，該影片內容充滿選擇性解讀與扭曲事實的問題，值得我們予以反駁，影片提及鄭成功、吳石、朱諶之三位歷史人物，但其敘述方式片面偏頗，鄭成功被描述為「收復台灣」的英雄，但忽略了其驅逐荷蘭殖民者後，未能有效尊重與治理台灣原住民的歷史事實；吳石則被中共塑造成「烈士」，但事實上，他因向中共洩密而被國民政府依法處決，其行為在台灣被視為叛國；至於朱諶之，更多是中共內部宣傳的一部分，並非台灣普遍認可的重要歷史人物。

中共將鄭成功（見圖）等歷史人物重新詮釋，強化中共對台灣主權的敘事框架，同時進行民族主義動員。（翻攝自台博館）中共將鄭成功（見圖）等歷史人物重新詮釋，強化中共對台灣主權的敘事框架，同時進行民族主義動員。（翻攝自台博館）

此外，影片還提到舟山群島戰役、一江山戰役及漳廈戰役，試圖彰顯中共軍隊的「英雄形象」，但卻忽略了國軍在這些戰役中的英勇抵抗精神，例如，一江山戰役中，國軍雖寡不敵眾，但展現了頑強抵抗的精神，而影片卻選擇性地淡化此部分，只突出中共的勝利。

整體而言，該影片將歷史人物與事件重新包裝，以符合中共對台灣主權的敘事框架，同時加強對內民族主義情感的動員，這種選擇性解讀歷史的手法，不僅無助於兩岸關係改善，反而加深彼此間的認知差距我們有責任揭露其中偏頗與扭曲之處，以客觀、公正的態度還原真實歷史，捍衛台灣作為主體性存在的歷史敘事，不讓其成為政治宣傳的工具。

（作者為政大新聞系學生）

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