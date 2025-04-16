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自由開講 》當「反共」成為台灣共識！

2025/04/16 08:30

◎ 秦靖

一場遍地開花的大罷免，展現了包括傳統國民黨支持者在內的台灣民意。高齡八十七歲的退役將領丘衛邦指出，國民黨從蔣介石到蔣經國時期，堅持反共立場。他呼籲全國退伍軍人要守護家園、保衛台灣，堅持民主、堅決反共。

入籍中華民國的香港演員馮淬帆基於親身經歷，也堅定反共。他從中國逃難到香港的成長歷程，讓他深刻體會共產黨統治的恐怖，因此堅決反共。丘衛邦、余宗基、馮淬帆等人代表了堅持反共理念的傳統國民黨支持者。

退役將領丘衛邦出面力挺罷免藍委，呼籲全國退伍軍人要守護家園、保衛台灣，堅持民主、堅決反共。（資料照）退役將領丘衛邦出面力挺罷免藍委，呼籲全國退伍軍人要守護家園、保衛台灣，堅持民主、堅決反共。（資料照）

然而，部分國民黨高層政治人物的言行卻令人憂心。前陸軍總司令陳廷寵將軍貶低台灣國軍戰力；馬英九前總統推崇其執政時期的兩岸關係「黃金時代」，認為透過與中國合作可以確保台灣的穩定與繁榮。避免挑釁中國，中國老大不開心一定都是台灣的錯，千萬不可以與中國共產黨為敵！台北市長蔣萬安更連「哪一個國家想消滅中華民國？」的問題都膽怯表態。

因為如此，國民黨的反共是假的，也被看破手腳。所以二○一六年，退役將領吳斯懷赴中國正襟危坐、聆聽中國國家主席習近平談話，更在中國節目暢談中國解放軍的兵力投射發展之道，開開心心地當完一任國民黨不分區立委。

二○二一年二月初，時任國民黨立委的林為洲在臉書高喊「反共」，強調「反共」不是民進黨的專利，而是國民黨的志氣。當有人以「中國國民黨中央委員會」為名，發表反共宣言、反共檄文的神祕信函時，國民黨文傳會竟然大動作出面澄清，強調此份信函絕非由國民黨發出，呼籲民眾切勿聽信「不實」訊息，也證明國民黨不反共。

以傅崐萁為首的藍白立委在立法院的種種親中賣台作為，已成為台灣國安最大破口。（資料照）以傅崐萁為首的藍白立委在立法院的種種親中賣台作為，已成為台灣國安最大破口。（資料照）

這一、兩年，藍白兩黨立委在國會過半數，以傅崐萁為首的藍白立委在立法院的種種作為，無不自斬台灣人自我防衛之手腳，親中無黨籍立委高金素梅在質詢時更貼心喊著「我們習近平」，國民黨不反共、亂台的作為斑斑可考。

可喜的是，台灣社會正在形成跨越政黨的「反共」台灣共識。這個共識並非基於複雜的國家認同，而是源於對台灣安全威脅的清醒認知。面對中國的威脅，台灣人民越來越明白，護衛民主、反對極權，是超越藍綠的共同價值

（作者為教育工作者）

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