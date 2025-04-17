自由開講》「假台資」的中資公司 傷害台灣利益

◎ 常遇秋

根據《自由時報—自由財經》「英特爾和微軟員工被誘騙到台灣 為中資公司工作」之報導，美國制裁中國，「假台資」的中資公司，因此在台灣應運而生，政府不可不防！

中國科技公司在台灣設立「實體」並進行「偽裝」，誘騙英特爾和微軟的員工來台灣，為這些「中資」企業工作。台灣調查局指控中國透過設立公司，例如雲合智網（上海）科技有限公司，開發高階網路晶片，因為高階晶片正是台灣的強項！

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調查人員赴疑似非法在台灣挖角高科技人才的中企處所搜索。（調查局提供）

雲合智網（上海）科技的高階晶片，將用於中國的「數據東部，計算西部」戰略，可能危害台灣安全！他們將500萬個裝滿設備的機架，從中國東部的大城市轉移到西部，可再生能源附近的新數據中心。

無獨有偶，中國最大的晶片製造商中芯國際利用一家薩摩亞公司在台灣建立業務，並聘用台灣的人才，令人憂心忡忡。

因為中芯被列入美國實體名單，對美國國家安全構成風險，台灣怎能無辜受到牽連？

這些中資公司，不僅藉著在台設立公司，躲避美國的制裁，還可以挖走台灣的人才，甚至連累台灣被美國制裁！

政府理當嚴陣以待，祭出罰則，制止歪風，以免台灣的高科技產業鏈被輕易挖走，甚至損害到台灣的「信譽」，當台灣的「信譽」被美國與其盟友質疑時，台灣就會被踢出「可信賴名單」！

調查局自2020年底成立專案偵辦，防堵「中」企違法在台挖角我國高科技人才！政府應更積極預防「假台資」，卻是「真中資」在台申設公司模式，在台落地生根，挖角台灣晶片設計工程師，卻危害台灣整體利益的商業模式！

（作者為教育人員）

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