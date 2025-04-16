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自由開講》能源戰開打？共軍模擬攻擊台灣天然氣接收站

2025/04/16 13:00

◎ 張亞柔

中共解放軍東部戰區於1日及2日對台灣發動「多軍種聯合演習」與「海峽雷霆-2025A」軍演，動員陸、海、空、火箭軍等多軍種，針對台灣周邊海域與空域進行軍事演習，此次軍演不僅有大規模軍力調動，更透過社交媒體釋出多部宣傳影片，企圖在心理層面對台灣人民施加壓力。

其中一部共軍發布的影片中，解放軍模擬攻擊台灣的天然氣接收站，畫面中的靶場外觀與高雄市永安區天然氣接收站相似，台灣目前約50%的發電仰賴天然氣，一旦接收站受損，將嚴重衝擊全國電力供應，影響民生與經濟運作。中共利用軍事力量影響台灣能源供應，此舉無疑是對台發動「能源戰」，企圖透過摧毀台灣的關鍵基礎設施，使台灣陷入恐慌，進而削弱台灣的抵抗意志。

共軍模擬炸毀永安天然氣接收站。（圖片取自東部戰區微博）共軍模擬炸毀永安天然氣接收站。（圖片取自東部戰區微博）

對此，台灣民眾認為，中共軍演目的是干擾台灣社會穩定，影響政府決策，發布的影片中，模擬攻擊台北市的場景明顯是赤裸裸的恐嚇，但中共忽略台灣是民主自由的國家，不斷軍演及發佈威嚇影片只會讓台灣人民提高警覺，對中共的所作所為更加反感

筆者認為，中共此次軍演與大外宣，目的在於恐嚇台灣，削弱台灣人民的抗敵意志，然而，這類威脅不僅未能達到效果，反而讓台灣人民更加團結，堅信倘若兩岸統一，現有的一切民主制度將化為烏有，因此絕不能被中共統一

面對中共的軍事挑釁，台灣應持續強化國防能力，確保能源與基礎設施的安全，並提升資安、情報蒐集與反制能力，確保在戰略上不被中共的「資訊戰」與「心理戰」牽著走，同時深化與國際夥伴的合作，共同維護台海和平。唯有團結一致，台灣才能在面對威脅時立於不敗之地。

（作者為自由業）

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