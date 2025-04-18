自由開講》高中生看剴剴案／改善社工制度 防止兒虐悲劇

◎ 黃荇巧

2024年3月11日，一件震驚社會大眾、而近日又因為開庭再次成為話題的劉姓姊妹虐童案——剴剴案，因其案件的殘忍程度，以及涉及諸多社會安全網的問題，使社會大眾及各界專業人士對它的討論從案件爆發起便未曾停歇過。而筆者身為社會的一份子，也會盡自己關懷社會的義務，從一位學生的角度，以改善社工制度的提議切入這起社會案件。

剴剴案是由於保母的刻意隱瞞及社工的失察而起，也可能是社工的不專業與疏失等等造成剴剴的枉死，但這些情形都表示現在社工制度的不完全，造成各種漏洞，亦可能再造成下一個「剴剴」！

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剴剴案開庭，民眾聚集在台北地院寶慶園區外，手持白花到場聲援，訴求「兒虐零容忍」。（資料照）

1.有心保母的隱瞞：倘若少數惡意保母用衣服將兒童裹得嚴實，或使用藥物使兒童在訪視期間昏睡，礙於情面，社工也不好要求保母將孩子脫衣或叫醒給自己檢查，只能透過觀察環境以及與保母交談來得知孩子的狀況，這樣的方式很容易導致兒童受虐的情況被隱瞞，孩子出事時，社工的作為也會被認定為「失察」。

2.人員不足：現行制度多半採取「定期主動探視」的方式，而社工往往需在高壓與人力不足的情況跑遍各個個案家庭，因此訪視頻率自然不會太高，以剴剴為例，便是一個月探訪一次的個案，而訪視時間之外的大片空白社工師無從知曉孩子的身心狀況，只能透過訊息或電話聯絡保母，這空白期可能成為兒虐的隱憂。

為了解決上述困境，減少兒童受虐被隱瞞的可能性，筆者提出3點以改善現在的社工探視制度的不足。

1.制定檢查量表：針對三歲以下的個案，社福單位應該列出一份「檢查量表」，量表內包含應檢查的身體部位，如背部、胸部、生殖器等容易被隱藏的部位，並將量表納入訪視規定，如此一來，社工在探訪時便能依規定檢查兒童的身體狀況，而不會因要求檢查而與保母變得尷尬。

2.開設新職位：為了補足訪視時間之外的空白期，社福單位可以新增一個專門與保母視訊的職位，主要工作便是透過視訊與保母確認孩童的身體狀況，全程依前述量表檢查，這項工作不能取代社工，但能大大補足在訪視時間之外兒少保護的漏洞，且這工作相對較不需高技術，可以招募的人力相較於社工應會充分許多。

台北市保母劉姓姊妹，前年底涉聯手虐死1歲男童「剴剴」，去年4月北檢依凌虐幼童致死罪嫌起訴2女。（資料照）

3.保母有責任回報：為了避免部分保母故意規避視訊電話，導致社福單位行政上的麻煩與延誤，政府應立法設立責任制度，使保母「有責任」主動與社福單位視訊通話，不再將關心個案的工作讓社工一肩扛，也不再讓社工們耗費大量心力應對規避電話的個案保母。

社會安全網不是只靠一群社工們便能圍起來的，政府的支持、各單位的合作以及刺激體制進步的一雙雙眼睛，靠著社會全體的力量，才能縫補起社安網的破洞，並確實阻止再有任何一個孩子掉到縫隙外的悲劇。

（作者為高中生）

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

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