晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》高中生看剴剴案／改善社工制度 防止兒虐悲劇

2025/04/18 17:00

◎ 黃荇巧

2024年3月11日，一件震驚社會大眾、而近日又因為開庭再次成為話題的劉姓姊妹虐童案——剴剴案，因其案件的殘忍程度，以及涉及諸多社會安全網的問題，使社會大眾及各界專業人士對它的討論從案件爆發起便未曾停歇過。而筆者身為社會的一份子，也會盡自己關懷社會的義務，從一位學生的角度，以改善社工制度的提議切入這起社會案件。

剴剴案是由於保母的刻意隱瞞及社工的失察而起，也可能是社工的不專業與疏失等等造成剴剴的枉死，但這些情形都表示現在社工制度的不完全，造成各種漏洞，亦可能再造成下一個「剴剴」！

剴剴案開庭，民眾聚集在台北地院寶慶園區外，手持白花到場聲援，訴求「兒虐零容忍」。（資料照）剴剴案開庭，民眾聚集在台北地院寶慶園區外，手持白花到場聲援，訴求「兒虐零容忍」。（資料照）

1.有心保母的隱瞞：倘若少數惡意保母用衣服將兒童裹得嚴實，或使用藥物使兒童在訪視期間昏睡，礙於情面，社工也不好要求保母將孩子脫衣或叫醒給自己檢查，只能透過觀察環境以及與保母交談來得知孩子的狀況，這樣的方式很容易導致兒童受虐的情況被隱瞞，孩子出事時，社工的作為也會被認定為「失察」。

2.人員不足：現行制度多半採取「定期主動探視」的方式，而社工往往需在高壓與人力不足的情況跑遍各個個案家庭，因此訪視頻率自然不會太高，以剴剴為例，便是一個月探訪一次的個案，而訪視時間之外的大片空白社工師無從知曉孩子的身心狀況，只能透過訊息或電話聯絡保母，這空白期可能成為兒虐的隱憂。

為了解決上述困境，減少兒童受虐被隱瞞的可能性，筆者提出3點以改善現在的社工探視制度的不足。

1.制定檢查量表：針對三歲以下的個案，社福單位應該列出一份「檢查量表」，量表內包含應檢查的身體部位，如背部、胸部、生殖器等容易被隱藏的部位，並將量表納入訪視規定，如此一來，社工在探訪時便能依規定檢查兒童的身體狀況，而不會因要求檢查而與保母變得尷尬。

2.開設新職位：為了補足訪視時間之外的空白期，社福單位可以新增一個專門與保母視訊的職位，主要工作便是透過視訊與保母確認孩童的身體狀況，全程依前述量表檢查，這項工作不能取代社工，但能大大補足在訪視時間之外兒少保護的漏洞，且這工作相對較不需高技術，可以招募的人力相較於社工應會充分許多。

台北市保母劉姓姊妹，前年底涉聯手虐死1歲男童「剴剴」，去年4月北檢依凌虐幼童致死罪嫌起訴2女。（資料照）台北市保母劉姓姊妹，前年底涉聯手虐死1歲男童「剴剴」，去年4月北檢依凌虐幼童致死罪嫌起訴2女。（資料照）

3.保母有責任回報：為了避免部分保母故意規避視訊電話，導致社福單位行政上的麻煩與延誤，政府應立法設立責任制度，使保母「有責任」主動與社福單位視訊通話，不再將關心個案的工作讓社工一肩扛，也不再讓社工們耗費大量心力應對規避電話的個案保母。

社會安全網不是只靠一群社工們便能圍起來的，政府的支持、各單位的合作以及刺激體制進步的一雙雙眼睛，靠著社會全體的力量，才能縫補起社安網的破洞，並確實阻止再有任何一個孩子掉到縫隙外的悲劇。

（作者為高中生）

☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書