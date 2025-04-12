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名家分享~古碧玲》上街頭陸戰 志工心臟要強 EQ要好

上街頭陸戰收件，在某些地區要心臟很強，還得要不動怒。
名家分享

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2025/04/12 15:00

◎ 古碧玲

有好一段時間被各種事綁住，自己沒參與陸戰；空戰有幾位核心志工會討論，平日發號施令的自己多半無用武之地，大概只能協助邀稿、及時反應議題、核稿或偶爾寫稿、編編報，或是拉自己熟悉的攝影師、設計師ㄧ起跳下來。

主戰在大安，也很關注跨區的彰化、花蓮、苗栗這幾個艱困區。自己最想拉下的除了二翠、黑芯、傅皇、垃圾強、把中國當親爹娘的陳玉珍等教壞囡仔大小的惡質咖之外，就是幾個黑道家底的，以及萬年賴士葆、林德福，還有不成材、跟法案不熟到像路人一樣的臺中三蠢。看他們在立院的表現，正常的國民怎麼能挺得下去？

罷免志工上街頭陸戰收件，在某些地區心臟要很強，面對不理性民眾的詛咒、破口辱罵，還得忍耐不動怒。（取自貼文）罷免志工上街頭陸戰收件，在某些地區心臟要很強，面對不理性民眾的詛咒、破口辱罵，還得忍耐不動怒。（取自貼文）

上街頭陸戰收件，在某些地區要心臟很強，還得要不動怒

大安區的永康街、東門市場常被說是藍得出汁之處，果然ㄧ路上偷偷給你比大姆指誇讚的有之，然而詛咒你、破口罵你的也有相當比例。

前幾天，跟核心志工上東門市場、永康商圈，那種親領只能唾面自乾的被辱現況又出現了。

被衝到面前罵你的有如下角度：

「無恥！你們拿了多少錢辦事？！」

「混蛋！把國家搞垮就是你們這種人！」

「國家經濟都那麼糟了，你們還搞罷免！到底拿了多少錢？」

「無聊！公園裡不准搞政治！」

「你們不是綠的嗎？怎麼背心換顏色了！」

還有追著你，說：「羅智強做得那麼好，為什麼要罷免他？」問說哪裡好？「他揭發很多弊案？」哪些弊案？「就是很多弊案呀！」

自稱實行「大安百萬步」的國民黨立委羅智強。（資料照）自稱實行「大安百萬步」的國民黨立委羅智強。（資料照）

也見一路盯著你們看，跟了好一段路，開口痛罵：

「你們這些拿錢的人，會遭天譴的！」

瞪著你沒開口啐，卻用眼神咒你的更不知凡幾。

陸戰的壓力之大，更何況在春雨不饒人之下，得冒雨還要護住手上收到的每一張寶貴的連署不能淋溼，是抄名單的「四維百萬步徒步強」所無法體會的。

但他們為什麼老是認為你們都是抄名單？

想來因為他們除了選舉時，花錢聘的走路工外，並不曾經歷過有人會拋下一切，把家庭、工作暫時擱在一邊，冒著風雨、被辱罵，夜半三更還在把一張張連署書打進電腦，抬頭末班車已過，回到家也睡得不安穩，全心全意力挽狂瀾，要國家回到常軌運作上

罷免志工把家庭、工作暫時擱在一邊，冒著風雨、被辱罵，在街頭宣傳連署收件，全心全意力挽狂瀾，就是要讓國家回到常軌運作。（取自「大安強強滾—罷免羅智強」臉書）罷免志工把家庭、工作暫時擱在一邊，冒著風雨、被辱罵，在街頭宣傳連署收件，全心全意力挽狂瀾，就是要讓國家回到常軌運作。（取自「大安強強滾—罷免羅智強」臉書）

沒經歷過那麼多高效率的人從四面八方而來，只為同心協力要厲行捍衛全民利益的正義之士，當然只能把人歸為拿錢辦事的「側翼」了。

說實在的，自己所看到的這些志工無一不是出場費極高、身負專業之士，平日在職場是當家作主的，來這放下自己、當一顆配合團隊和核心志工的小螺絲釘。如果要買，以小時打工計算，大概就是一小時800起跳，綠營要準備多少銀彈呢？

一筆一筆催出來的連署書，是真人與真人的接觸信任、扎扎實實所累積出來的。

也因此，自己相信大多數的臺灣公民不會任自己的國家沉淪的。也因此，就算達標，還是要繼續收件，要把有良知的公民催出來，成為守護民主的正翼！

（作者為字耕農、「大安強強滾」公民團體志工）

本文經授權轉載自古碧玲臉書

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