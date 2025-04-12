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名家分享~趙曉慧》好消息！美關稅談判 台灣與以色列同列首梯

而且台灣跟中國剛好是一個「對照組」，川普拿來秀給各國看，誰響應「MAGA」、誰還繼續佔美國便宜，待遇就是不一樣。
名家分享

名家分享

2025/04/12 09:30

◎ 趙曉慧

台灣跟川普政府的關稅談判，不僅是第一梯次，而且是第一梯次當中的第一梯次。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）證實，美國時間 11 日與台灣、以色列展開對談。

我覺得這是好消息。

美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）證實，美國時間 11 日與台灣、以色列展開對談。（法新社檔案照）美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）證實，美國時間 11 日與台灣、以色列展開對談。（法新社檔案照）

道理很簡單啊～～ 川普現在很需要「好消息」當作政績，特別是他硬槓習近平看誰的關稅報復最狠，已經嚇暈美股、美國政壇，現在很需要馬上能收割的好消息幫他平衡一下。

這就像是，美國選民是川普的老闆，川普在 90 天之內要跟老闆上交「成交業績」，而且有 50 個客戶要談。這 50 個客戶，誰最能夠快速成交，一定是排最優先的順序，讓我能夠先跟老闆交差。

那些購買實力差、難成交的客戶，在順序上放在最後，而且刻意「冷」他一下，讓他產生壓力，以為自己的行情不樂觀，所以要再準備更多交換條件取悅你。

以色列向來是美國的麻吉兄弟，川普回鍋白宮後第一個接見的國家元首就是以色列，而川普宣布「對等關稅」之後，以色列也是表態將尋求關稅談判，不會報復。

以色列向來是美國的麻吉兄弟，川普回鍋白宮後第一個接見的國家元首就是以色列。（法新社檔案照）以色列向來是美國的麻吉兄弟，川普回鍋白宮後第一個接見的國家元首就是以色列。（法新社檔案照）

台灣這邊，我們威廉總統早就準備好交換條件，誠懇地要來縮短台美之間的貿易逆差，包括向美國買軍備、石油、農產品 ... 等，尤其宣示供應鏈「去中移美」，不幫中國洗產地。

至於國民黨在立法院擋軍購的事，美國早就點名過了，威廉派去的談判代表，想必也準備好「大罷免」的連署統計、威廉的民調過半數，國民黨現在的民意支持率很不妙，說服川普政府會排除這個障礙。

私以為，川普最在意的痛點，不是台灣政府跟美國買了多少軍備，而是台商積極去美國本土投資設廠，這對美國的就業率是最直接的幫助，能夠取悅川普的票倉選民。

美國總統川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家宣布台積電將在美國再投資1000億美元。（歐新社檔案照）美國總統川普3日在白宮與台積電董事長暨總裁魏哲家宣布台積電將在美國再投資1000億美元。（歐新社檔案照）

如果台美的關稅談判很快就有好消息，川普就能拿去跟美國社會說嘴邀功，像台積電投資美國 1000 億美元那樣。

而且台灣跟中國剛好是一個「對照組」，川普拿來秀給各國看，誰響應「MAGA」、誰還繼續佔美國便宜，待遇就是不一樣。

台灣的最終關稅，應該不至於被課 32% 那麼高，或許最後談成的是基礎關稅 10%。

希望我猜對了。


（作者為灼見文創執行長）

本文經授權轉載自趙曉慧臉書

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