沈榮欽國際視野》同是杜聰明後代 杜武亮vs.許芷瑜一榮一辱

在美國的杜武亮教授為杜聰明大樓群揭牌，一個星期之後，許芷瑜正式因為柯文哲貪污案逃亡海外成為通緝犯。杜聰明後人一榮一辱，兩相對比，令人唏噓。

◎ 沈榮欽



上星期三，在上百人見證下，美國 Tufts University 為杜聰明大樓群（Tsungming Tu Complex）舉行揭牌儀式。

這是因為台裔美籍數學家杜武亮捐逾 1000 萬美元，給他任教長達 38 年的 Tufts 大學，以紀念他在 1986 年去世的祖父杜聰明。Tufts 大學收到捐款後，將「科學與工程綜合大樓群」改名為「杜聰明大樓群」。

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美國 Tufts University 為杜聰明大樓群日前舉行揭牌儀式。（取自貼文）

杜武亮說，將祖父的名字留在這座於 2017 年竣工的科學綜合大樓群上，是對他一個恰如其分的榮譽。杜聰明創辦台灣民間第一所私立醫學大學（高雄醫學大學），以及第一個治療鴉片成癮的診所，還有其他重要的貢獻。

杜聰明從京都帝國大學醫學部畢業，是第一位台灣醫學博士，也是台大第一位醫學院院長。

台灣民眾黨前主席柯文哲曾經企圖魚目混珠，謊稱自己獲得杜聰明獎學金，其實只是個人頒發的獎學金。

北檢偵結京華城案等，依收賄等罪起訴柯文哲等人，法務部調查局近日將柯文哲秘書許芷瑜（橘子）列入外逃通緝犯查詢系統。（圖擷自網路）

之後柯文哲因貪污案遭到起訴，被逮捕前通知其貼身秘書許芷瑜出逃。許芷瑜近墨者黑，缺乏工作經驗的她，成為柯文哲貼身秘書後，對人頤指氣使，收受大筆不明款項，迄今不敢歸國，民眾黨上下對此集體噤聲，無人有道德勇氣。法務部調查局遂於今日（0411）正式公佈許芷瑜列入外逃通緝犯名單。

和杜武亮教授一樣，許芷瑜也是杜聰明後代，不過她是第四代，鄭寵兒是杜聰明的次媳，而許芷瑜是鄭寵兒的外孫女。

在美國的杜武亮教授為杜聰明大樓群揭牌，一個星期之後，許芷瑜正式因為柯文哲貪污案逃亡海外成為通緝犯。杜聰明後人一榮一辱，兩相對比，令人唏噓。

（作者為加拿大約克大學副教授）

本文經授權轉載自沈榮欽臉書

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