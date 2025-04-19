自由開講》全球經濟再陷泥淖？從1930年代大蕭條借鏡台灣的應對之道

◎ 陳擷安

近期全球多項經濟指標出現不尋常的動盪跡象，不禁令人擔憂是否會再度走上1930年代「大蕭條」的老路。當年，美國華爾街股市崩盤引發全球經濟重挫，產業崩潰、大量企業倒閉、失業率飆升、社會動盪，對全球經濟造成長達十年的深遠衝擊。

通膨高漲、利率居高不下、供應鏈混亂…等，這波全球經濟風暴，令人擔憂是否重蹈「大蕭條」老路。示意圖。（歐新社檔案照）

時至今日，通膨高漲、利率居高不下、供應鏈混亂、區域衝突頻仍，加上AI快速取代勞力、地緣政治的極端化，使人不禁憂心，這波經濟風暴，會不會比百年前更為猛烈？台灣處於這場風暴的邊緣，雖暫時未感受到最直接的衝擊，卻也不可掉以輕心。尤其是出口依賴度高、科技產業集中、內需疲弱等結構問題，若不及早因應，將在下一波衰退中首當其衝。

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對照當年大蕭條後的復甦經驗，美國之所以能逐步走出泥淖，除了新政帶動就業與公共建設，更重要的是產業轉型與結構重整。相對來看，台灣當前正面臨勞動市場僵化、產業升級卡關、民間投資動能不足等問題，若僅寄望政府撒錢補貼，恐怕只是飲鴆止渴。

政府應轉向結構性改革，首先是深化產業多元化，避免科技業一枝獨秀的「單一依賴」風險，推動中小企業轉型升級，並強化本地供應鏈的韌性；其次，要建立「逆周期」的財政與貨幣工具，一旦出口失速、投資縮手，政府應能迅速介入維穩經濟動能；再者，應加強對弱勢族群的保障與再就業輔導，避免失業潮演變成長期性社會問題。這些機制，都應在經濟尚未全面惡化前，就要提前部署。

政府應轉向結構性改革，首先是深化產業多元化，避免科技業一枝獨秀的「單一依賴」風險。示意圖。（法新社檔案照）

此外，國際政經環境的劇烈變化，也讓「全球化退潮」成為不可逆的趨勢。供應鏈從過去的「效率最大化」，轉向「安全與穩定優先」，這也意味著，過度仰賴單一市場的模式將不再可行。台灣企業過去大量依賴中國作為製造基地與出口市場，如今面對中美對抗、地緣風險升高，勢必要更積極地推動「市場多元化」與「產地多角化」策略。同時，政府也應該引導企業進入新興市場，如東南亞、南亞與中東地區，透過雙邊貿易協定、技術合作與金融支持，開拓新的經濟腹地，降低全球風暴對台灣的衝擊力道。

更關鍵的是，面對可能重演的大蕭條，我們不能再單靠「出口導向」這一條路。內需市場的強化與民間消費的提振，是分散經濟風險的重要支柱。然而目前台灣的內需市場表現依然疲軟，房價高漲、薪資停滯、物價上升，使民眾消費意願持續下滑。為此，應重新檢視財稅政策，釋出更多可支配所得；同時也應強化社會安全網，讓中低收入家庭有足夠的消費能力支撐基本內需。加上台灣已步入高齡化社會，銀髮經濟與長照產業的潛力仍有待挖掘，若能妥善結合健康照護、生活服務與科技應用，將可打造出新一波的成長動能。

若我們將目前全球經濟風險視為1930年代大蕭條的現代翻版，那麼台灣的因應策略就不能僅限於短期止血，更應著眼於結構改革與長期韌性建構。政府與產業界需攜手進行制度性調整，打造多元且具創新力的經濟體質，同時也要讓人民在未來的不確定性中，感受到穩定與希望。歷史不一定會重演，但給我們的教訓，必須牢記在心。

（作者為科技集團法務）

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