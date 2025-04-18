自由開講》中共密集召開對台會議 假交流真統戰意圖昭然若揭

◎ 三毛

自3月中旬起，中國多個省市密集召開對臺工作會議，從福建、江蘇到雲南、貴州，幾乎涵蓋東中西部各地，顯示中共正以「全國總動員」模式，加速推進對臺統戰策略；這波會議緊接2月下旬由王滬寧主持的中央對臺工作會議，凸顯中共對臺政策已由高層定調、地方執行，進一步細化並佈局2024年整體對臺滲透行動；透過強調經貿合作、文化交流與青年融合，中共妄圖以「柔性滲透」包裝其政治目的，擴大其「和平統一」敘事。

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（圖中）出席2月的北京「2025年對台工作會議。（取自中共國台辦官網）

統戰語言背後的「戰略滲透」

從會議內容來看，各省對臺政策幾乎一詞不差地提到「融合發展」、「深化交流」、「優化營商環境」、「惠臺政策」等語彙，實為中共長年對臺統戰語境的翻版；王滬寧更公開聲稱要「堅決打擊臺獨挑釁行徑」、「塑造祖國必然統一大勢」，再度暴露中共在經濟表象下的政治圖謀，無論是廈門欲打造廈金「軟硬聯通」模式，或安徽強調深化皖臺經貿合作；其最終目的，皆是配合北京對臺一體化部署，擴大對臺社會、經濟、輿論的滲透與掌控。

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國際揭露與內部防衛並行

儘管中共試圖以溫和包裝推進「和平統一」，實則早已引發國際社會高度警惕；歐洲議會日前才明確譴責中國對臺武力威脅與脅迫性統一手段，指出違反國際法原則，這與中共各省拚命營造「兩岸一家親」氛圍形成鮮明對比；中共統戰招數層出不窮，我國不僅應提升內部社會韌性、防堵對臺滲透，更須主動向國際說明中國統戰本質，避免友好國家誤信「經貿帶動和平」的虛假話術。

歐洲議會大會日前通過決議文，譴責中國在台海及南海的脅迫行為。圖為歐盟外交事務高級代表卡拉斯。（法新社）

聯合友邦正面迎戰統戰攻勢

面對中共以地方行政機器推動對臺融合，我國唯有積極結合理念相近國家，展現抗中保臺的堅定決心；不論是與歐盟深化民主同盟合作、擴大與美日韓交流聯盟、或推動印太地區防衛網絡，都將是有效對抗中共蠶食戰略的關鍵；在強化外交佈局的同時，政府也須主動出擊，在各國與國際多邊組織揭露中共政權對臺的政治滲透與文化統戰，捍衛臺灣的國際形象與主權立場。

堅守主權防線 凝聚國家共識

中共各省的對臺會議不過是中央統戰意志的延伸操作，我國不能也不應以「地方經貿交流」輕忽其背後的政治意圖；只有全民堅定意志、政府明確揭示統戰危機，並與國際社會建立清晰戰略夥伴關係，才能在中共層層佈局下守住主權防線；臺灣的未來不容併吞，民主自由不容稀釋，這是全體國人的共識，也是向世界傳達的堅定聲音——臺灣絕不做中共政權的實驗場。

（作者為研究生）

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