晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》中共密集召開對台會議 假交流真統戰意圖昭然若揭

2025/04/18 20:00

◎ 三毛

自3月中旬起，中國多個省市密集召開對臺工作會議，從福建、江蘇到雲南、貴州，幾乎涵蓋東中西部各地，顯示中共正以「全國總動員」模式，加速推進對臺統戰策略；這波會議緊接2月下旬由王滬寧主持的中央對臺工作會議，凸顯中共對臺政策已由高層定調、地方執行，進一步細化並佈局2024年整體對臺滲透行動；透過強調經貿合作、文化交流與青年融合，中共妄圖以「柔性滲透」包裝其政治目的，擴大其「和平統一」敘事

中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（圖中）出席2月的北京「2025年對台工作會議。（取自中共國台辦官網）中共中央政治局常委、全國政協主席王滬寧（圖中）出席2月的北京「2025年對台工作會議。（取自中共國台辦官網）

統戰語言背後的「戰略滲透」

從會議內容來看，各省對臺政策幾乎一詞不差地提到「融合發展」、「深化交流」、「優化營商環境」、「惠臺政策」等語彙，實為中共長年對臺統戰語境的翻版；王滬寧更公開聲稱要「堅決打擊臺獨挑釁行徑」、「塑造祖國必然統一大勢」，再度暴露中共在經濟表象下的政治圖謀，無論是廈門欲打造廈金「軟硬聯通」模式，或安徽強調深化皖臺經貿合作；其最終目的，皆是配合北京對臺一體化部署，擴大對臺社會、經濟、輿論的滲透與掌控。

國際揭露與內部防衛並行

儘管中共試圖以溫和包裝推進「和平統一」，實則早已引發國際社會高度警惕；歐洲議會日前才明確譴責中國對臺武力威脅與脅迫性統一手段，指出違反國際法原則，這與中共各省拚命營造「兩岸一家親」氛圍形成鮮明對比；中共統戰招數層出不窮，我國不僅應提升內部社會韌性、防堵對臺滲透，更須主動向國際說明中國統戰本質，避免友好國家誤信「經貿帶動和平」的虛假話術。

歐洲議會大會日前通過決議文，譴責中國在台海及南海的脅迫行為。圖為歐盟外交事務高級代表卡拉斯。（法新社）歐洲議會大會日前通過決議文，譴責中國在台海及南海的脅迫行為。圖為歐盟外交事務高級代表卡拉斯。（法新社）

聯合友邦正面迎戰統戰攻勢

面對中共以地方行政機器推動對臺融合，我國唯有積極結合理念相近國家，展現抗中保臺的堅定決心；不論是與歐盟深化民主同盟合作、擴大與美日韓交流聯盟、或推動印太地區防衛網絡，都將是有效對抗中共蠶食戰略的關鍵；在強化外交佈局的同時，政府也須主動出擊，在各國與國際多邊組織揭露中共政權對臺的政治滲透與文化統戰，捍衛臺灣的國際形象與主權立場。

堅守主權防線 凝聚國家共識

中共各省的對臺會議不過是中央統戰意志的延伸操作，我國不能也不應以「地方經貿交流」輕忽其背後的政治意圖；只有全民堅定意志、政府明確揭示統戰危機，並與國際社會建立清晰戰略夥伴關係，才能在中共層層佈局下守住主權防線；臺灣的未來不容併吞，民主自由不容稀釋，這是全體國人的共識，也是向世界傳達的堅定聲音——臺灣絕不做中共政權的實驗場。

（作者為研究生）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書