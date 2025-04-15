接受過多次剖腹產的患者更容易面臨術後沾黏的風險，因為反覆手術會增加組織修復過程中形成沾黏的可能性，進而引發骨盆腔疼痛或影響腸胃道功能等問題。

◎ 照護線上

（取自貼文）

「曾經遇過一位三十多歲的產婦，由於前兩胎都是剖腹產，所以第三胎也是採用剖腹產。因為之前的剖腹產並未使用防沾黏醫材，因此在第三次剖腹產時，發現膀胱與子宮已經出現較嚴重的沾黏。」高雄長庚醫院婦產部產科黃坤龍醫師表示，「由於膀胱和子宮的沾黏，手術過程變得更為複雜，醫療團隊需要花費更多時間分離沾黏，且需要小心翼翼地避免膀胱受損。最終手術順利完成，並讓胎兒成功分娩，不過手術時間便拉長許多。」

接受過多次剖腹產的患者更容易面臨術後沾黏的風險，因為反覆手術會增加組織修復過程中形成沾黏的可能性，進而引發骨盆腔疼痛或影響腸胃道功能等問題。黃坤龍醫師指出，「然而，不僅是這些高危險群，年輕的媽媽或其他接受婦科相關手術的女性，也需要注意術後沾黏的狀況。」

請繼續往下閱讀...

術後沾黏主要由手術過程中的組織損傷所引發，因為修復過程中可能伴隨發炎，並促使纖維母細胞增生，進而形成沾黏。這是一種自然的生理過程，不過沾黏的程度會因個人體質而有所不同，某些疾病（如巧克力囊腫、子宮內膜異位）也會增加嚴重沾黏的風險。

術後沾黏可能沒有明顯症狀，也可能讓患者感到腹部不適、脹氣、噁心，少數患者可能出現腸阻塞的狀況，而需要進一步接受手術治療。為了降低術後沾黏的狀況，醫師會在手術過程中盡量減少組織損傷，完成手術後也會清除血塊。隨著科技的進步，目前也有防沾黏醫材可以使用。

很多產婦會向醫師詢問關於沾黏的問題，例如不使用防沾黏醫材會不會影響下一胎懷孕或下一次剖腹產、術後沾黏可能造成哪些併發症等。黃坤龍醫師說，因為手術後的復原過程本身就可能形成沾黏，所以在進行各種婦科手術後，一般會建議使用防沾黏醫材，幫助降低發生嚴重沾黏的風險。

臨床上在選擇防沾黏醫材時，通常會根據以下幾個方面進行評估，包括國際認證與安全性、患者的實際需求等。黃坤龍醫師說，首先會建議採用通過美國FDA或歐盟CE等國際認證，以確保醫材的安全性及效果。

（取自貼文）

目前的防沾黏醫材有多種形式，包括膜狀、膠狀、水狀、噴霧型等，每種形式各有優點。一般認為噴霧型防沾黏醫材的覆蓋效果較好，特別是在沾黏區域不規則的情況下。黃坤龍醫師說，若患者曾經接受過多次腹部手術或存在嚴重沾黏的狀況，通常建議使用噴霧型防沾黏醫材，因其能有效覆蓋複雜部位並降低沾黏風險。

「傳統防沾黏醫材是一片膜狀，可以舖在想要覆蓋的區域。」黃坤龍醫師說，「噴霧型防沾黏醫材具有較好的操作靈活性，能均勻地覆蓋表面，對於形狀不規則或難以接觸的部位時會比較方便。」

噴霧型防沾黏醫材除了防沾黏的功能外，還具有部分止血的效果。黃坤龍醫師說，在剖腹產手術中常遇到針孔會出血的狀況，噴灑噴霧型防沾黏醫材後也能幫助針孔止血，減少術後出血的風險。

除了剖腹產手術，其他婦科手術也可使用防沾黏醫材，幫助降低沾黏的發生，減少相關併發症。建議患者在術前與醫師詳細討論，共同擬定合適的治療計畫！

筆記重點整理

● 術後沾黏主要由手術過程中的組織損傷所引發，因為修復過程中可能伴隨發炎，並促使纖維母細胞增生，進而形成沾黏。這是一種自然的生理過程，不過沾黏的程度會因個人體質而有所不同，某些疾病（如巧克力囊腫、子宮內膜異位）也會增加嚴重沾黏的風險。

● 術後沾黏可能沒有明顯症狀，也可能讓患者感到腹部不適、脹氣、噁心，少數患者可能出現腸阻塞的狀況，而需要進一步接受手術治療。為了降低術後沾黏的狀況，醫師會在手術過程中盡量減少組織損傷，完成手術後也會清除血塊。隨著科技的進步，目前也有防沾黏醫材可以使用。

● 臨床上在選擇防沾黏醫材時，首先會建議採用通過美國FDA或歐盟CE等國際認證，以確保醫材的安全性及效果。

● 目前的防沾黏醫材有多種形式，包括膜狀、膠狀、水狀、噴霧型等，各有優點。一般認為膠狀與噴霧型防沾黏醫材的覆蓋效果較好，特別是在沾黏區域不規則的情況下。若患者曾經接受過多次腹部手術或存在嚴重沾黏的狀況，通常建議使用噴霧型防沾黏醫材，因其能有效覆蓋複雜部位並降低沾黏風險。

● 噴霧型防沾黏醫材除了防沾黏的功能外，還具有部分止血的效果。黃坤龍醫師說，在剖腹產手術中常遇到針孔會出血的狀況，噴灑噴霧型防沾黏醫材後也能幫助針孔止血，減少術後出血的風險。



本文經授權轉載自【照護線上】降低沾黏、減少併發症，剖腹生產愛留意，婦產科醫師圖文解說

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法