自由開講》最好的預防就是及早治療：談阿茲海默失智症

◎ 白明奇

目前全世界已經有一萬五千人以上接受阿茲海默症（Alzheimer's disease, AD） 的單株抗體治療，以清除大腦內的類澱粉斑塊，根據臨床試驗的結果，這種單株抗體的新藥可以延緩臨床症狀的惡化，維持生活功能，延後進入下一個失智嚴重度，利用正子攝影術，也證明大腦內的類澱粉斑塊被清除。儘管如此，這個新的治療還是有副作用，價格昂貴，頻繁的打藥時程等壞處。

預防阿茲海默症最好的方法就是及早治療。圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

或許所有人都在期待、也在問，究竟哪些人可以接受治療？要經過怎樣的診斷流程？療程又是如何？這要提到三件事。

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診斷旅程：首先，這個新藥的治療對象是阿茲海默症，而且是臨床嚴重度為阿茲海默輕度認知障礙、極輕度阿茲海默失智症或是輕度阿茲海默失智症的病人才行，這幾個聽起來有點繞口的診斷名稱或許令人眼花撩亂，但是，正確診斷確實重要。因此，所有人都必須隨時留意認知功能的退化，一旦發現自己或是家人有明顯的記憶力、空間定向感、判斷等問題，而且日益嚴重，就應該要找神經科或精神科專科醫師來確診阿茲海默症，才有機會在很早期的階段接受新藥治療，效果也比較好。



生物標記：要診斷極早期的阿茲海默症不能只靠醫師的經驗，必須仰賴生物標記，因為即使是專家中的專家，也有20-30%的錯誤，目前公認診斷阿茲海默症最好的生物標記是正子攝影（類澱粉以及滔蛋白）或腦脊髓液檢查，這兩項檢查可以證明腦中確實有類澱粉蛋白存在。



新藥治療：依照仿單，通過生物標記檢查確認為早期阿茲海默失智症的病人，也符合年齡或認知功能的範圍限制，還要接受ApoE基因檢測，以降低腦出血或腦水腫等副作用的發生率，起始的大腦磁振造影更要排除嚴重的微血管出血、表面硬化、中風等，也不能有太多共病、或服用抗凝血劑的情形。接著，就可以開始打藥了。



打藥的頻率依照不同品牌的藥物從一個月一次至兩次，也需要定期接受大腦磁振造影檢查以監測大腦出血或水腫等副作用，或是正子攝影來檢查類澱粉被清除的效果。一個療程為18個月，之後，有可能需要繼續打藥，以維持好的狀態。



選對了病人接受新藥治療，可以讓失智症的進展踩煞車，輕度認知障礙暫時不會變成輕度失智，輕度失智也晚點進入中度失智，這不就是預防的真正意義了！

（作者為成大醫院失智症中心主任）

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