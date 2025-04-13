林長壽院士時論》閱讀楊照的概念民國（四～2）：這樣的台灣更像一個國家（上）

觀察像北一女的區老師、台北市市長、楊照、龍應台、王德威院士、許倬雲院士等人，從他們的言行，可推知其對中國文化執念甚重，以致缺乏這種警惕之心。會說「不讀顧炎武『廉恥說』就不懂得廉恥」的人是多麼無知，邏輯多麼混亂。

◎ 林長壽

去年九月，國外友人來台灣訪問一年，我們計畫合作進入一個全新的領域研究，所以我們準備在這一年先將一些基礎部分完成。但計畫進展到去年十月後基本上就停止了，因為沒有料想到韓國瑜在國慶時，講了「中國文化是我們的根」，這樣嚴重扭曲了台灣文化的話。當時我知道我沒有辦法不出來講一些話，為此花了許多時間在寫一些評論，回顧這些標榜中國文化的知識分子在台灣，言行的雙重標準。

韓國瑜在去年國慶時，講了「中國文化是我們的根」，這樣嚴重扭曲了台灣文化的話。（資料照）

用顧炎武的話評論，這一大批人是毫無羞恥心的人。由於他留台的時間剩下不多，在今年一月底開始，我就每週一次在國家理論科學中心演講，每週演講我需要研讀論文，並寫成notes。這些筆記就是以後要寫成書的草稿。在七十多歲的我，讀論文的速度，比十年前的我要慢得很多。在整個世界風雲劇變的當下，我竟然會在書桌前靜下心專注自己的私事，實在是不得已。然而這不就是人生的經常嗎？

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人是如此，國家、世界未嘗不是如此，該變還是要變。整個世界多變，緊緊地關係到台灣人的命運，但未來究竟如何演變，實在遠遠超出今日世上任何人所能想像。看賴總統對關稅應變的談話也是相當謹慎，以危機當作轉機，整頓並發展國內產業，是切中重點。因為小如一條產業鏈，也是龐然大物，自身翻轉不易。趁著外在形勢演變，重新審視自己，以尋求未來出路，這正是企業存在之道。所謂「多難興邦」就是這個意思。

面對變局，觀察是第一要務。而當我們靜心觀照世界時，我們內心要常自存警惕，因為過往哲人提示我們，觀看世上的風景時，眼中出現的景象經常是我們自己內心的執念，引導我們去看到的。執念會讓我們忽視甚至無視其他你不想看到的“事實”，因此造成嚴重誤差。若個人，則貽笑大方，若國家，則誤國。

所以對知識份子來講，認知自我執念的侷限並加以破除，是經常性的修身鍛鍊方式。特別現代是多元價值觀文化的時代，知識份子會因這樣的自覺，而低調、謙卑。但中國文化幾千年來都是單一價值觀，若沉浸太深，偏執心就會重，而其言行就會偏離常識太多，常成笑柄。

觀察像北一女的區老師等人，對中國文化執念甚重。圖為區桂芝去年赴四川參訪，稱對「大禹治水」有疑問的台灣同學，來四川尋找證據吧。（圖取自中共官媒《融視頻》）

觀察像北一女的區老師、台北市市長、楊照、龍應台、王德威院士、許倬雲院士等人，從他們的言行，可推知其對中國文化執念甚重，以致缺乏這種警惕之心。試想會寫「如何成為一個正直的人」或「大學的脊梁」這樣書的人，是多麼狂妄。會說「不讀顧炎武『廉恥說』就不懂得廉恥」的人是多麼無知，邏輯多麼混亂。依照同樣的邏輯，她是在罵清朝以前的中國人都不懂得廉恥。如果罵的是中國的讀書人，如官吏之流，也可能沒有罵錯，因為在中國歷史上不知廉恥的中國知識份子，類似秦檜、宋高宗之流真的很多。不僅多而已，而是佔大多數。

標榜中國文化的人在近代有個非常深的執念，就是宋楚瑜口中的「復興中華民族大業」。中國文化有個特性，就是浸入其中愈深，這種「復興中華民族大業」的執念就愈深，人就會愈不理性。就算智商如中研院士，也會不理性到把這個執念窄化成習近平的中國夢。

對像我這樣局外人來看，中國無論在軍事、經濟早已是世界大國，他們的復興大業早已達成。但他們的中國夢卻不止這樣而已，他們要中國稱霸，做世上唯一的霸主，要像古代一樣，萬國來朝拜。有這樣中國夢的人在台灣非常多，這些人的終極目標就是要削弱我們護衛台灣的意志。怎樣判斷在台灣那些人有這類的執念，或認同這種執念？我觀察只要經常性講出超級不合理的話的人，就是這種人。

投書紐時提出「台灣不確保和平，就不會有民主」 的龍應台就是一個典型的例子。（資料照、取自紐時，本報合成）

投書紐約時報提出「台灣不確保和平，就不會有民主」的龍應台就是一個典型的例子。我曉得她投書不是要給台灣人看的，她的目的之一是希望切斷或減少台美關係。我猜她期待用她前文化部長的身分，企圖加強說服美國人她的觀點。這樣的作法一向是台灣疑美論的操作方式。簡單說，操作疑美論的人絕大多數都是有那種中國夢的人。但縱然如此，一個素有文名的大學教授，並曾任文化部長的人說話可以這麼沒邏輯，這麼沒有見識，真是讓我大開眼界。看起來她仍然在玩她在「大江大海1949」裡用的老套，利用史料作掩蓋的外衣。這裡不談這些，指評論她的邏輯和識見。

先說將「和平」和「民主」倂起來講我是第一次聽到，但現實上這不合邏輯。因為「中國境内既沒有戰爭，也沒有民主」，所以「和平」和「民主」沒有必然的因果關係。民主要先看誰有統治權，和平要看締約國是誰。如果台灣接受一國二制，台灣會有民主嗎？她筆下的民主應該不是她留學的美國民主，也不會是她婚後留居德國的民主，而是香港式的民主或是中國的集中式的民主吧！所以她在玩文字遊戲，也就是說，她在欺騙。

在1997年，中國對香港承諾的「五十年不變」，如今看來只是個空頭支票。香港已經「中國化」。圖為去年香港慶回歸27年。（美聯社檔案照）

龍應台竟然在這樣攸關二千三百萬人的命運問題上，在玩弄欺騙，真是一個視人命為草芥，冷酷無情的人。畢竟台灣養妳多年，請問妳需要無情到這個地步嗎? 和平？怎樣的和平？是要像當年，和中共簽完合約後，不久就遭受轟炸的西藏？或是像回歸時，保證五十年不變的香港。在香港喪失民主自由後，許多大有名氣的中國式的學者（出生港、台）還諷刺香港人抱有「五十年不變」的想法是非常不實際，真是冷酷無情的一群人。

這群人是學者嗎? 或更像人形的惡魔？對台灣投降後的淒慘命運，以龍應台的經歷，她當然知道。台灣的民主對中國共產黨就像是插在心臟的一根刺，威脅他們在中國的統治。中國共產黨統治台灣後，為了消滅這個民主的火花，對待台灣若能像新疆集中營一樣，對台灣人來講就不錯了。更恐怖的做法是將大部分的台灣人，不管你是國民黨或是民進黨，是本省人或外省人，都分散流放到中國各地。

這就是中共的留島不留人。或許你會質疑中國共產黨真的會這樣幹？你如果這樣想，就太天真了。想想在大躍進期間，他們可以面不改色地餓死掉至少四千萬人，共產黨有什麼事做不出來。若真發生留島不留人，你覺得龍應台會怎樣做？反正她和她的家人隨時都可以離開台灣。She does not care! 中國夢的執念讓龍應台瞬間從正常一個人變成極端冷酷無情的人。人和魔之間的間隔，在中國夢執念下毫無聲息地消失。

對一位像許倬雲這樣的院士，應先建議中共採用那些具體的政策來協助年輕人解決困難。（中央社資料照）

許倬雲的中國執念從諸多youtube影片，可以清楚看到。其中的一段影片中，他鼓勵中國青年不要躺平。這看起來像是一位慈祥的老年人鼓勵年輕人的一些話，但這故事中的老年人並未涉足到中國年輕人的生活裡頭，不理解年輕人在生活中碰到多大的困難，也不理解年輕人的無力感，更無法理解年輕人對未來的不安全感。

對一位像許倬雲這樣的院士，從邏輯上來講，他應該會先建議中國共產黨政府，應該採用那些具體的政策來協助年輕人解決困難。然後再依據中國政府的反應後，再提出對年輕人的建議。他可以這樣做，因為他既是中國文化的傳承者，又有院士的身分。難道作為一個院士是那樣沒有想像力？或只敢對下，不敢對上？只能扮演中國文化所賦予的那種長者的角色，那種中國文化，上對下或長對幼的指導性的角色？那一次的談話隱含對「躺平」很負面的評價。

從中國現在的環境來看，誰敢說「躺平」或其他種年輕人的反應就是非理性。這是證實中國文人一向服務皇權，現在是服務中國專制政權，也不管這政權是不是由外來勢力或文化建立的。這是中國夢這樣的執念造成的盲目或瞎眼。巴金所說的「中國是一個不會反省的民族」，許倬雲院士是一個有力的明證。我看許倬雲院士雖在美國生活幾十年來，但他對多元價值文明（或文化）的理解或許還停留在紙上談兵的階段，並沒有吸收到他的認知體系當中。從他對美國政界近些年批評的用語來看，他對中國夢的執念很深。

中國夢不僅僅只限制在軍事武力上，也涵蓋了文化意識的層面。中央研究院院士，哈佛大學的教授王德威在台灣多次的演講，就顯露出文化層次上的中國夢執念：要將台灣文化置放在大中華文化之下。我真的覺得這些中國式的文人真是用心良苦，之前造出虛幻的「中華民族」，如今又拿出「大中華文化」這支大傘。這些名目除了能用在統戰外，何時有過學術間的辯證。

中研院院士王德威（右）頒發獎章，給2022年唐獎漢學獎得主為潔西卡.羅森（Jessica Rawson）（左）。（資料照）

王德威院士不曾從生活上接觸各行各業的庶民，來體認台灣文化，就以為台灣文化就像中國文化一樣，純由知識份子或史學家來書寫。這當然是住在中國幾千年住民的悲劇，因為他們並沒有書寫他們在生活中活出來的文化的權利。中國文化從某個角度來看一、二千年不變（馮友蘭的評論），換一個說法，這是一個差不多已經死亡的文化，雖然還沒有消失（我知道中國派的人不服氣，我會再找時間再討論中國文化幾近死亡的事實）。

相對來講，台灣是一個充滿生命力的文化，每個台灣人都攜帶著他（或她）個人型式的台灣文化，看看陳明章、看看謝銘祐（歌手）、看看尼妃雅、看看戴資穎、看看郭婞淳、看看李智凱，看看台灣的棒球隊…，每個人用自己的力量來追求自己的選擇的目標，而帶出他們的特色。這是台灣奠基於民主自由的體制，而發展出的文化。台灣文化是多元價值觀，注重個人的選擇，人與人的關係講求的是相互尊重。這和中國文化的單一價值觀，服務皇權，上下、長幼有序的人與人關係有本質的差異。

台灣是一個充滿生命力的文化，每個台灣人都攜帶著他（或她）個人型式的台灣文化，看看陳明章、看看謝銘祐（歌手）。（資料照）

這種文化本質的差異，如果中共真的統治台灣，二二八 慘劇會再度發生，這是謝雪紅來自北京的警告。今日我們已明瞭中共對台灣會採取比二二八更全面、更恐怖的「留島不留人」的手段摧毀台灣，只要被統治，有沒有簽和平條約都一樣。

兩個文化本質差異這麼大，在王德威院士的邏輯下硬要將他們推在一起。除了中國夢的執念的因素讓他盲目外，還會有什麼理由呢？對我而言或對台灣文化界的人來講，將台灣文化置在大中華文化之下，是一種語言的騷擾，一種不可原諒的污辱。

（待續）

（作者為中研院院士、台大數學系退休教授）





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