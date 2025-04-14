自由開講》川普關稅急轉彎 看誰退潮後沒穿褲？

◎ 花小龍

前幾日川普的關稅大戰，宣布對台灣課徵32%的關稅，讓台灣民眾大感不解的同時，還順手給了國民黨一把夠利的刀子。

美國川普政府掀起全球關稅戰，立法院國民黨團總召傅崐萁喊話，朝野要共赴國難，卻被民眾打臉「傅崐萁才是國難」。（資料照）

國民黨起勁的批評政府反應牛步，傅崐萁表示要朝野共赴國難，還說藍委刪了1439億的預算，剛好可以用來當「救命錢」，這就好比是你搶走了人民的救命錢，然後國難當頭，你把搶來的錢「分配」出去，瞬間變成救世主了，還要大家跟你說謝謝，結果台灣人民的高智商回應「傅崐萁才是國難」。無獨有偶的是，趙少康還提出一系列的「救國方案」，要大家跟中共站在一起，聯合抗美，並且呼籲政府禁止赴美國投資。

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此次關稅大戰，世界各國無一不像是搭上海盜船，心裡七上八下的。我政府第一時間就組隊赴美等待談判，我看到我們的國家隊秉持著是台灣人特有的憨直、穩健且帶著自信的。政府一再對國人說明，台灣對美國的貿易順差，可以用採購天然氣、軍購、甚至波音客機等等，列出的採購清單都足以順利縮減順差，對於關稅談判，政府得負全責，與美方的應對唯有沉著別無他法。

面對川普關稅戰，國民黨主席朱立倫10日召集藍營縣市長共商國是，提出開放中客來台、普發1萬元現金等對策。（資料照）

但政府的信心喊話，國民黨仍充耳不聞，藍營執政縣市立刻聚集在一起「共商國是」，這當然是很好，但是台中市政府在關稅戰還沒開始的時候都要發債度日了，要怎麼協助民間廠商？發的債美其名政府還，政府的錢不是人民的稅收嗎？會議列出了林林總總的清單，最後還不是要讓中央買單嗎？地方做中央的事，疊床架屋，看不出來地方首長要解決的是什麼？

10日一早，川普海盜船來了一個大轉彎，所有國家關稅暫緩實施90天，僅課徵10%的關稅，全球唯獨中國關稅增加到125%（加上先前的20%已達到145%）。正當國民黨還在「國難當頭」的秀場跟中國酒酣耳熱之際，川普瞬間把燈打開，原來所有觀眾都下船了，只剩「中國及中國國民黨」還在船上。若要形容國民黨這次的表現，他們的老東家中共國有一句話說得真傳神「上竄下跳」，對應我政府的沉著務實、不卑不亢，我只能說：天佑台灣，還好我們的執政黨不是中國國民黨。大家看清楚，是誰沒穿褲子了嗎？

（作者為文字工作者）

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