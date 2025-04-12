自由開講》我怎樣教〈廉恥〉？

◎ 劉天祥

最近對〈廉恥〉推崇備至的區老師，因在中國官媒批評賴總統，再度引起討論，讓我憶起以前教〈廉恥〉的往事。

北一女教師區桂芝日前接受中國央視專訪，對賴清德總統將中國定義為「境外敵對勢力」提出強烈批評。（圖翻攝自區桂芝YT）



我會指出哪些文字是顧炎武自己寫的（含「五代史馮道傳論曰」共一六○字）、哪些是抄的。我批評道：這樣整段整段抄的讀書筆記也能當課文，難道就找不出更好的文章？接著分析：但對兩蔣而言，這是一篇絕妙好文，它借大學者之口痛罵投共者無恥，增加了說服力。這篇文章就跟戒嚴年代國語文課本裡的少康中興、田單復國、聞雞起舞、新亭對泣一樣，是揣摩兩蔣上意選出的洗腦文，要大家堅定支持兩蔣專制政權，反抗中共專制政權。

金庸《鹿鼎記》為何以前被國民黨查禁？因為當中有一段顧炎武要韋小寶暗殺康熙的情節，韋小寶質疑：康熙是好皇帝，為何要殺他？這個質疑跟〈廉恥〉衝突。兩蔣當然認為，明朝皇帝（兩蔣）即使比康熙（中共）爛，大家也該無條件支持。我還補充，勞思光《中國哲學史》對顧炎武把「恥」捧得那麼高，評價很低。

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我時常提醒學生：課本、老師（包括我）灌輸的觀點、我們身處其中的制度不一定對，要能保持批判的思考。我就教過一位書法比賽每次都得第一的學生告訴我，他認為讀文言文沒什麼用。後來他申請北科大，請我幫他寫推薦信，我把這件事寫進推薦信，他錄取了。

台北市長蔣萬安指出，區桂芝沒有違反教育中立，尊重老師教學的專業自主權，並堅定捍衛言論自由。（資料照）

歷史充滿反諷！顧炎武外甥徐乾學當到刑部尚書、唯一及門弟子潘耒也當過清朝官，不知這兩位讀過〈廉恥〉否？陳水扁、賴清德、馬英九、朱立倫都讀過，不過「反抗專制政權（不管兩蔣或中共）」成了陳、賴的信念，「順從專制政權（不管兩蔣或中共）」成了馬、朱的信念。

而最推崇〈廉恥〉的區老師，對兩蔣痛恨的中共是那麼友善；兩蔣後代蔣萬安，則是力挺對中共友善的自由。〈廉恥〉做為抗共保蔣洗腦文的任務失敗了！

（作者為退休高中國文教師、現任特教助理員）

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