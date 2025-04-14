晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由開講》大港開唱太夯？請邱于軒議員別酸葡萄了！

2025/04/14 10:30

◎ 葉宇晉

台灣最具指標性的音樂祭：大港開唱，3月29、30日圓滿落幕。雖然客家委員會補助客家歌手的200萬元預算被全數刪除，今年主辦單位硬是扛下所有費用，完全自負盈虧。即便如此，高雄市議員邱于軒仍不甘寂寞，硬要刷存在感，把大港開唱扯上政治，甚至翻舊帳，質疑市府曾補助此活動，實在讓人哭笑不得。

高雄市議員邱于軒評論今年大港開唱無比精彩、也無比政治，強調任何公帑辦活動應跟政治脫鉤。（資料照）高雄市議員邱于軒評論今年大港開唱無比精彩、也無比政治，強調任何公帑辦活動應跟政治脫鉤。（資料照）

筆者有幸參與大港開唱首日，親身感受這場音樂盛宴的熱鬧與感動。今年的演出陣容來自美國、日本、韓國、印尼、泰國等地，但最多的仍是南台灣的音樂人，甚至還有來自偏鄉的團體共襄盛舉。十幾個舞台上，搖滾、電子、嘻哈、獨立創作百花齊放，樂迷們在炎熱的南台灣天氣裡，圍著毛巾、拿著啤酒，隨著音樂擺動。場內氣氛熱絡，老朋友相見歡，完全看不到所謂的「政治操作」，這就是一場純粹的音樂饗宴。

現場環境整潔，幾乎沒有人抽菸，專心聆聽音樂，可見大家都珍惜這場屬於音樂人的年度盛事。然而，邱議員卻對於2022至2024年間，高雄市政府透過高雄流行音樂中心分攤800萬元活動經費感到不滿。但這筆預算正是為了提供多處免費觀賞舞台，從中午12點一路演出到晚上9點，總計18小時的音樂狂歡，讓超過十萬名觀眾免費參與，帶動高雄市的住宿、餐飲、交通等龐大商機。

光看週五晚間市區各大夜市人潮洶湧，就知道這個活動對高雄經濟的貢獻有多大。再來對比一下：去年台中市政府以800萬元補助F1封街賽車，展演時間僅兩小時，宣稱吸引3萬名觀眾，兩者帶來的效益簡直是天差地遠、不言可喻。

大港開唱現場，爆滿的樂迷隨著音樂擺動，氣氛熱絡。（資料照）大港開唱現場，爆滿的樂迷隨著音樂擺動，氣氛熱絡。（資料照）

大港開唱早已是台灣音樂迷最期待的年度盛事。即使沒搶到門票，也能透過免費舞台感受音樂魅力。更重要的是，這場音樂祭有超過一半的表演者來自南台灣，台語歌曲更展現出濃濃的南部特色。即便未來少了政府補助，為了維持收支平衡而不得不調漲票價，相信仍有大批死忠樂迷支持。

最後，真心建議邱議員：與其抹黑，不如親自來搶票，體驗大港開唱的真正魅力！畢竟，愛河灣的招牌是音樂、文化與創意，不是讓人帶阿嬤來借廁所的。

（作者為行政工作者）

自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。
本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書