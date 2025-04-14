自由開講》大港開唱太夯？請邱于軒議員別酸葡萄了！

◎ 葉宇晉

台灣最具指標性的音樂祭：大港開唱，3月29、30日圓滿落幕。雖然客家委員會補助客家歌手的200萬元預算被全數刪除，今年主辦單位硬是扛下所有費用，完全自負盈虧。即便如此，高雄市議員邱于軒仍不甘寂寞，硬要刷存在感，把大港開唱扯上政治，甚至翻舊帳，質疑市府曾補助此活動，實在讓人哭笑不得。

高雄市議員邱于軒評論今年大港開唱無比精彩、也無比政治，強調任何公帑辦活動應跟政治脫鉤。（資料照）

筆者有幸參與大港開唱首日，親身感受這場音樂盛宴的熱鬧與感動。今年的演出陣容來自美國、日本、韓國、印尼、泰國等地，但最多的仍是南台灣的音樂人，甚至還有來自偏鄉的團體共襄盛舉。十幾個舞台上，搖滾、電子、嘻哈、獨立創作百花齊放，樂迷們在炎熱的南台灣天氣裡，圍著毛巾、拿著啤酒，隨著音樂擺動。場內氣氛熱絡，老朋友相見歡，完全看不到所謂的「政治操作」，這就是一場純粹的音樂饗宴。

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現場環境整潔，幾乎沒有人抽菸，專心聆聽音樂，可見大家都珍惜這場屬於音樂人的年度盛事。然而，邱議員卻對於2022至2024年間，高雄市政府透過高雄流行音樂中心分攤800萬元活動經費感到不滿。但這筆預算正是為了提供多處免費觀賞舞台，從中午12點一路演出到晚上9點，總計18小時的音樂狂歡，讓超過十萬名觀眾免費參與，帶動高雄市的住宿、餐飲、交通等龐大商機。

光看週五晚間市區各大夜市人潮洶湧，就知道這個活動對高雄經濟的貢獻有多大。再來對比一下：去年台中市政府以800萬元補助F1封街賽車，展演時間僅兩小時，宣稱吸引3萬名觀眾，兩者帶來的效益簡直是天差地遠、不言可喻。

大港開唱現場，爆滿的樂迷隨著音樂擺動，氣氛熱絡。（資料照）

大港開唱早已是台灣音樂迷最期待的年度盛事。即使沒搶到門票，也能透過免費舞台感受音樂魅力。更重要的是，這場音樂祭有超過一半的表演者來自南台灣，台語歌曲更展現出濃濃的南部特色。即便未來少了政府補助，為了維持收支平衡而不得不調漲票價，相信仍有大批死忠樂迷支持。

最後，真心建議邱議員：與其抹黑，不如親自來搶票，體驗大港開唱的真正魅力！畢竟，愛河灣的招牌是音樂、文化與創意，不是讓人帶阿嬤來借廁所的。

（作者為行政工作者）

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