自由開講》守護家園，請連署罷免親共立委！

◎ 楊尚容

您簽二階連署了嗎？您瞭解中共的本質嗎？台灣的生活可以一直維持現狀嗎？

說真的，我好憂心！

朋友說，不要談政治，只要過好自己的生活，好好工作、照顧小孩就好，但是大罷免如果沒有成功，台灣就沒有所謂的「歲月靜好」了！

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國民黨、民眾黨倚仗國會多數暴力，架空行政權、司法權、監察權，沒有理性協商、討論，就強行通過他們想要的法律跟權力，您還不生氣嗎？您還繼續沉默嗎？

立法院國民黨團聯合民眾黨立委，毀憲亂政、濫刪預算，並提出多項親中毀台法案，是台灣國安的最大破口。（資料照）

現在的國民黨不敢真正反共、捍衛國家主權，只是口頭說說，呼籲和平；然而，真正的和平，不是靠綏靖，不是自己刪掉國防預算，跟惡霸眉來眼去。我用一種粗俗的意象來比喻：現在的國民黨已經變質成一個妓女，只想要榮華富貴跟美貌，不捍衛自己的身體自主權，跑去跟想吃掉她的豺狼虎豹說：「我手腳綁好了，歡迎來強姦我」，被統（戰）的時候又說不要，是我統（戰）你，這不是自取其辱嗎？

還是我們是有智慧、知識與能力的勇士，願意為了自由、民主還有生活方式挺身而出？結合民主盟友的力量，努力捍衛自己的身體自主權，鍛鍊肌肉、讓自己活成有尊嚴的刺蝟，當惡鄰想強暴你的時候，他不敢越雷池一步？

中共最厲害的統（戰）計謀就是「木馬屠城計」，只要透過國民黨、民眾黨那些親共、舔共立法委員自己打開門讓他來強暴，美其名是和平協議，不再有戰爭威脅，台灣香港化，您不擔心嗎？大罷免如果沒有成功，後果是很可怕的！

中共最高指導原則——不戰而屈人之兵、不費一兵一卒完成統一大業，就在於我們自己願意被統（戰），無所謂、事不關己的放任親共、舔共立委開門迎接屈辱的和平。

如果您我再不採取行動，把不斷破壞自己船艙內部的破口堵住，最終我們的家園——就算是航空母艦，也將會沈沒。守護家園，請連署罷免親共立委！

（作者為公務人員）

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