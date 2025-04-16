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自由開講》美日韓外長聯合聲明挺台：反對片面改變現狀

2025/04/16 20:00

◎ 三毛

美日韓三國外交部長3日於布魯塞爾北約總部舉行三邊會談，會後發布聯合聲明，明確指出對中共近日在臺灣周邊發動的軍事演習深感關切，並呼籲停止一切破壞臺海穩定的行為；此一舉措，不僅彰顯三方對印太安全情勢的高度警覺，更再次印證國際社會對維持臺海和平的堅定共識與共同利益。

美日韓外長日前聯合聲明，關切近期中國在台灣周邊軍演，並呼籲停止破壞穩定行為。圖左起為韓國外交部長趙兌烈、美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅。（法新社）美日韓外長日前聯合聲明，關切近期中國在台灣周邊軍演，並呼籲停止破壞穩定行為。圖左起為韓國外交部長趙兌烈、美國國務卿魯比歐、日本外務大臣岩屋毅。（法新社）

聯合聲明直指中共挑釁 支持臺灣國際參與

聯合聲明除對共軍行徑表達關切，更強調反對任何片面以武力改變現狀的行為，鼓勵和平解決兩岸問題，並支持臺灣有意義參與合適國際組織；這不僅反映美日韓對兩岸局勢的明確立場，也對中共的侵略擴張主義提出警告，美日韓的聲援，更為臺灣在國際舞臺上爭取空間與尊嚴注入強大動能。

中共軍演製造衝突 臺灣需堅定反制與揭露

面對中共持續以軍演威脅臺海安全，臺灣除了強化國防、提升嚇阻力道，更應主動揭露中共破壞區域穩定的行徑，向國際社會闡明其挑釁性質，破除北京對外「和平崛起」的偽裝；外交部長林佳龍也強調，中共已淪為國際社會的「麻煩製造者」，臺灣將持續與民主夥伴合作，維持區域和平與繁榮。

中國解放軍4月1日無預警宣布對台啟動所謂的「多向抵近台島」聯合演訓。圖為我成功級巡防艦監控山東號航艦的畫面。（國防部提供）中國解放軍4月1日無預警宣布對台啟動所謂的「多向抵近台島」聯合演訓。圖為我成功級巡防艦監控山東號航艦的畫面。（國防部提供）

民主陣營穩固共識 臺灣國際支持持續壯大

本次聯合聲明是繼2月慕尼黑安全會議後的又一挺臺實例，象徵民主陣營挺臺態度趨於一致；面對中共的極權擴張，臺灣不能孤軍奮戰，只有透過強化與民主夥伴的協作，深化安全與經濟戰略夥伴關係，才能在全球局勢劇變中站穩腳步，展現對抗極權的堅持與決心。

捍衛主權責無旁貸 臺灣挺身向世界發聲

臺灣身為區域和平穩定的關鍵角色，必須堅定捍衛主權、不向威脅低頭；政府除持續強化軍備與韌性，更應積極在國際舞臺發聲，揭露中共對臺行徑的危險性，凝聚更多民主國家共識；只有展現臺灣不願被併吞、不容被消音的國家意志，方能讓世界看見我們對和平與自由的堅定承諾。

（作者為研究生）

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