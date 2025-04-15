自由開講》從矽盾到追求經貿雙贏 關稅成台美合作關鍵時刻

◎ 李妍慧

美國時間4月2日美國總統川普正式宣佈對等關稅措施，打亂國際經貿一池春水，全球股市崩跌，台灣股民慘兮兮。

面對股市暴跌，川普依舊主張美國經濟需「服藥」，事出必有因，與其持續為關稅橫空出世感到憤怒，倒不如知己知彼，瞭解美國此舉背後源由，知道對方要什麼，進而支持台灣在這波亂局中，做出最佳選擇。

川普4月2日宣佈對等關稅措施，打亂國際經貿一池春水，全球股市崩跌，台灣股民慘兮兮。（資料照）

美國雖然是世界強國，卻也面臨極大的債務挑戰，美國今年必須為到期國債再融資9.2兆美元，在此前提下，美國企圖透過關稅，一是增加美國對全球各國貿易順差，類似於美國白宮經濟顧問委員會主席米倫（Stephen Miran）於近日所述，關稅最好的結果，是希望美國持續創造和平、繁榮，並保持貨幣供應者，「讓其他國家不只是從中獲取利益，同時也負擔支出。」二則是透過課徵外國產品關稅，提高進口產品價格，讓美國本地廠商有成長機會。

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至於美國藉著關稅這項政策工具殺中國、要求全球選邊站，進而打造屬於美國的供應鏈，這就更不用講，當川普於9日決定暫緩多國對等關稅90天，中國關稅卻即刻提高至125%。

這說明為何總統賴清德於6日除了表示，沒計劃對美採取關稅報復、盼與美國從零關稅談起之外，更針對美國在意的「美國製造」提出「臺灣加1」，既站穩台灣立場，並兼顧國內產業需求，更希望藉此機會創造台美經貿合作共贏，這是目前政府做到的事，但把六成民意掛嘴上的藍白？

防範中國產品洗產地是政府必須留意重點之一。示意圖。（彭博檔案照）

自美國4月2日宣布對等關稅後，國民黨立委不是要求「對美報復」，不然就講「罷免川普」幹話，或又開始提倡爭取中國市場、停止對美投資，一副「中國治百病」，殊不知近年台灣對美出口大幅成長，國民黨慣用的親中抗美話術，儼然想害台灣步上中國後塵遭課徵125%關稅，幸好政府絕不上當！更別說，政治人物好壞是比較出來的，對等關稅宣布第一天，民眾或許還認為政府立場與應對方向不明，但幾天後，當政府派員赴華府交涉的新聞、白宮證實台灣已聯繫美方，藍白兩黨卻拿不出像樣的建議與對策，不就凸顯藍白兩黨之廢。

總統賴清德6日透過影片向國人說明應處美國對等關稅的五大對策。（資料照，總統府提供）

在這波經貿亂局中，政府除了積極爭取對美協商之外，也需慎防中國貨品到台「洗產地」或「傾銷」重創台灣業者。此外，面對民眾對國際政經局勢動盪不安，身為半導體重鎮的台灣應將論述從坐擁「矽盾」改著重在企業前進美國、產業布局美國對台灣的機遇，甚至能促成台美深化戰略整合機會。

如同總統賴清德10日於彭博投書中提到「除了台積電，我們也看到電子、資通訊、能源及石化等產業的契機」，而非縱容藍白繼續在台灣發展關鍵時刻持續操作疑美論。在全球經貿局勢日益複雜的背景下，台灣唯有秉持冷靜應對，不隨「中」起舞，才能化危機為轉機，為國內產業與民眾創造更穩健的未來。

（作者為台灣新政協會 理事長）

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