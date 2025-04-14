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自由開講》全球關稅大考 台灣還好不是國民黨執政

2025/04/14 08:30

◎ 陳啟濃

傅崐萁說要把砍掉中央政府的經費拿來補助產業，這個說法絕對是典型的「投機份子」，而且是非常不負責任的「政治賭徒」。然而從傅琨萁的說法，正可以讓台灣人睜大眼睛，認清國民黨掏空台灣，討好中共的真正意圖。毀滅中央政府的正常運作，還有甚麼能力跟美國好好談判，編造將這些錢用來救產業，傅琨萁能說出這些話，只不過更加暴露亂砍經費的師出無門。

傅崐萁說要把砍掉中央政府的經費拿來補助產業，這個說法絕對是典型的「投機份子」。（資料照）傅崐萁說要把砍掉中央政府的經費拿來補助產業，這個說法絕對是典型的「投機份子」。（資料照）

當然還有更離譜的投共以擾亂國政的說法，「戰鬥藍」趙少康提出要「停止對美投資」、「爭取中國市場」，這是要讓台灣學習中共跟美國蠻幹，並將台灣的經濟完全依附中共的善意對待上。

痴人作夢的意見，美國要利用關稅，要各國徹底跟中共國劃清界線，國民黨卻要台灣投入中共國懷抱。美國單純跟台灣做生意，彼此互惠，中共國是要併吞台灣，讓台灣淪為跟西藏新疆同樣的悲慘。台灣當然要選擇站在美國陣營，共同保護人民發展經濟。

至於國民黨提出希望民進黨停止進行罷免，全心處理美國提高關稅的應對事宜，這更是轉移議題，打壓民氣的詭計。正因罷免是公民權，是由民眾自主發動，都是熱心並關心台灣未來命運的公民團體在進行。

川普雖暫緩關稅新稅率，唯獨對中共提高稅率。（路透檔案照）川普雖暫緩關稅新稅率，唯獨對中共提高稅率。（路透檔案照）

川普對中共國堅壁清野的作法，如果讓國民黨在國會繼續占多數，一定會選擇配合中共戰鬥的演出，反對並抵制政府配合美國所採取的策略，結局會葬送台灣的經濟。所以剷除國會的親共勢力，台灣才有機會更堅定地跟美國在同一陣線，維護台美彼此的最佳利益。

套一句當初疫情的流行語「如果是國民黨執政，台灣的疫情一定會更慘。」現在面對美國的抵制中共國，也可以說「還好現在不是國民黨執政，否則台灣就直接跟中共國綁在一起，面臨經濟破產的命運。」

（作者為政治評論員）

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