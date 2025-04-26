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黑熊學院》避難包原來有分很多種？

針對戰爭的避難準備，又會與天災時的準備有所不同。每個家庭與每個人，甚至是不同縣市的情況，也都不盡相同。 ​開始動手，才會知道自己真正的需要。
黑熊學院

黑熊學院

2025/04/26 20:40

◎ 黑熊學院

能討論的避難物資很多，包括家裡的人數與組成都會影響整個家庭的避難準備。

而避難包其實就可以簡要分成三種：

一篇看懂避難背包。（取自貼文）一篇看懂避難背包。（取自貼文）

#EDC （Every Day Carry） 急迫，物資精簡

顧名思義就是隨身攜帶，應付各種緊急或維生的必須。它會跟你的手機錢包一樣重要，去巷口便利商店時也方便帶著的程度，因此要足夠方便小巧。

常見內容物如工具（瑞士刀或多功能工具鉗）、防身噴霧、急救用品（止血帶）、呼救用口哨、口罩與手套、個人證件與行動電源等。

#GHB （Get Home Bag） 1~2日內的緊急物資

若發生災難時人在外頭，交通停擺且局勢混亂，GHB就能支撐你回到自己的大本營。

可以在常出沒的地方分別準備，如公司、汽車上各備一個，以防要徒步回家。

假設公司與你家距離四十公里，那就需要準備好徒步一天一夜的物資：好走的鞋子、飲食、盥洗衣物，甚至包含簡易的睡眠系統（急救毯、充氣枕頭、睡墊等）。

#BOB （Bug Out Bag） 3天或以上的長距離逃生包

里長、警察或政府示警要求撤離，總之，你家不再安全。

內容包括上述兩種包的物資，加上更充足的飲食、保暖、睡眠、能源與通訊，甚至可以準備娛樂或情緒支持的物品，例如撲克牌與小被被。

避難物資沒有標準答案，你的需求就是正解。

針對戰爭的避難準備，又會與天災時的準備有所不同。每個家庭與每個人，甚至是不同縣市的情況，也都不盡相同。

開始動手，才會知道自己真正的需要。

（ #避難指南詳細連結）
本篇完整文章見此：
免費下載避難指南（彩色版）：
免費下載避難指南（黑白版）：
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本文經授權轉載自黑熊學院臉書

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