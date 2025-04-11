一個律師的筆記本》若照他們報復策略 稅率就跟阿共一樣125％

在變局發生的時候，記得不要照某陣營的主張去作。這是身為臺灣人最基本、也最重要的求生智慧。 「照他們的點子去作會引發災難」，這種狀況已經發生過太多太多次。然而，每一次他們都能像沒事人一樣，繼續大鳴大放、指點江山。

一個律師的筆記本

◎ 陳怡凱

過去這一個禮拜的風雲變幻，說明了很多事。

想想看，如果政府真的依照某陣營的聰明點子，採取對美報復的策略，臺灣現在就跟深淵國打包在一起，適用125%的關稅稅率了。

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美國總統川普（Donald Trump）9日宣布對75國暫緩實施關稅90天，但對中國的關稅則上調至125％，並且即刻生效。（路透）

對，是125%，不是之前的104%，而且可能還會繼續增加。深淵深深深幾許，何時觸底無人知。

再強調一次：在變局發生的時候，記得不要照某陣營的主張去作。這是身為臺灣人最基本、也最重要的求生智慧。

「照他們的點子去作會引發災難」，這種狀況已經發生過太多太多次。然而，每一次他們都能像沒事人一樣，繼續大鳴大放、指點江山。

什麼「共赴國難」？這些人本身就是國難的來源好不好？圖為立法院國民黨團7日舉行記者會。（資料照）

什麼「共赴國難」？這些人本身就是國難的來源好不好？

真正的共赴國難，絕對不是跟著這些人起舞，而是一起進行大罷免，重啟國會。

不是為了政府，而是為了我們自己。

危機迫在眉睫，自救的時間已經不多。

罷免，就是自救。

某陣營要求採取報復策略。（取自貼文）



註：引用報導出處

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：





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