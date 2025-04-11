一個律師的筆記本》若照他們報復策略 稅率就跟阿共一樣125％

◎ 陳怡凱
過去這一個禮拜的風雲變幻，說明了很多事。
想想看，如果政府真的依照某陣營的聰明點子，採取對美報復的策略，臺灣現在就跟深淵國打包在一起，適用125%的關稅稅率了。
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美國總統川普（Donald Trump）9日宣布對75國暫緩實施關稅90天，但對中國的關稅則上調至125％，並且即刻生效。（路透）
對，是125%，不是之前的104%，而且可能還會繼續增加。深淵深深深幾許，何時觸底無人知。
再強調一次：在變局發生的時候，記得不要照某陣營的主張去作。這是身為臺灣人最基本、也最重要的求生智慧。
「照他們的點子去作會引發災難」，這種狀況已經發生過太多太多次。然而，每一次他們都能像沒事人一樣，繼續大鳴大放、指點江山。
什麼「共赴國難」？這些人本身就是國難的來源好不好？圖為立法院國民黨團7日舉行記者會。（資料照）
什麼「共赴國難」？這些人本身就是國難的來源好不好？
真正的共赴國難，絕對不是跟著這些人起舞，而是一起進行大罷免，重啟國會。
不是為了政府，而是為了我們自己。
危機迫在眉睫，自救的時間已經不多。
罷免，就是自救。
某陣營要求採取報復策略。（取自貼文）
註：引用報導出處
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