晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 社群

一個律師的筆記本》若照他們報復策略 稅率就跟阿共一樣125％

在變局發生的時候，記得不要照某陣營的主張去作。這是身為臺灣人最基本、也最重要的求生智慧。 「照他們的點子去作會引發災難」，這種狀況已經發生過太多太多次。然而，每一次他們都能像沒事人一樣，繼續大鳴大放、指點江山。
一個律師的筆記本

一個律師的筆記本

2025/04/11 11:30

◎ 陳怡凱

過去這一個禮拜的風雲變幻，說明了很多事。

想想看，如果政府真的依照某陣營的聰明點子，採取對美報復的策略，臺灣現在就跟深淵國打包在一起，適用125%的關稅稅率了。

美國總統川普（Donald Trump）9日宣布對75國暫緩實施關稅90天，但對中國的關稅則上調至125％，並且即刻生效。（路透）美國總統川普（Donald Trump）9日宣布對75國暫緩實施關稅90天，但對中國的關稅則上調至125％，並且即刻生效。（路透）

對，是125%，不是之前的104%，而且可能還會繼續增加。深淵深深深幾許，何時觸底無人知。

再強調一次：在變局發生的時候，記得不要照某陣營的主張去作。這是身為臺灣人最基本、也最重要的求生智慧。

「照他們的點子去作會引發災難」，這種狀況已經發生過太多太多次。然而，每一次他們都能像沒事人一樣，繼續大鳴大放、指點江山。

什麼「共赴國難」？這些人本身就是國難的來源好不好？圖為立法院國民黨團7日舉行記者會。（資料照）什麼「共赴國難」？這些人本身就是國難的來源好不好？圖為立法院國民黨團7日舉行記者會。（資料照）

什麼「共赴國難」？這些人本身就是國難的來源好不好？

真正的共赴國難，絕對不是跟著這些人起舞，而是一起進行大罷免，重啟國會。

不是為了政府，而是為了我們自己。

危機迫在眉睫，自救的時間已經不多。

罷免，就是自救。

一個律師的筆記本》若照他們報復策略 稅率就跟阿共一樣125％某陣營要求採取報復策略。（取自貼文）

註：引用報導出處

本文經授權轉載自一個律師的筆記本臉書：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書