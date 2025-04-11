李忠憲的思考》誰的生命比較值得活？

我想起聖嚴法師晚年罹病時，曾有虔誠信徒提議，盼他接受腎臟移植。他婉拒了。他知道，若自己的存活，是以一個未知者的死亡為前提，那麼這樣的延命，不是慈悲的延續，而是良知的債務。

◎ 李忠憲

看到台灣有一位藝人坦克，到中國同時更換心臟與肝臟，讓人毛骨悚然。媒體報導中，沒有交代器官捐贈組織與捐贈者的任何細節。在那個器官移植效率高到像是更換機油的國度，一切都快得異常，準得驚人，順得令人發冷。

藝人坦克，到中國同時更換心臟與肝臟，讓人毛骨悚然。（資料照）

《國有器官》這部紀錄片所描繪的情節，恐怕不是陰謀論者的妄想，而是某種正在運作中的現實體系：一個高度工業化、卻道德真空的死亡機器。

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紀錄片《國有器官》藉由第一手證詞和獨家採訪，呈現中共強制摘取器官、對法輪功學員實施群體迫害。（取自《國有器官》臉書粉專）

我想起聖嚴法師晚年罹病時，曾有虔誠信徒提議，盼他接受腎臟移植。他婉拒了。他知道，若自己的存活，是以一個未知者的死亡為前提，那麼這樣的延命，不是慈悲的延續，而是良知的債務。

他選擇自然離世，不是因為恐懼醫療，而是出於一種深刻的倫理選擇——對生命的尊重勝於對自我的依戀。他沒有把自己的命，看得比別人的命更重要。

聖嚴法師罹患腎臟相關癌症過世，台大醫院曾建議換腎，但法師堅持不肯。（資料照）

我們從小被教導「生命無價」，但在某些國度，生命卻似乎有明碼標價：一顆心臟、一對肺葉、一副腎臟，都被精確地標上時間與價格。如果有人告訴你，在自己國家可能要等三年，但有地方只需三週，問題並不只是「哪裡更有效率」，而是——「誰付出了代價？」

曾有一位醫生朋友告訴我一個笑話：

有一天，病人問醫生：「我死後會變怎樣？」

醫生淡淡地說：「我們會把床清理乾淨，然後收新的病人。」

這原是諷刺醫療體制的冷漠，但如今卻宛如器官移植產業的真實寫照。你不是「人」，你是「下一個物件」；或者，是別人等待中的「備品來源」。人的尊嚴被簡化為效率問題，生與死成了一場殘酷的資源調度遊戲。

德國基本法第一條寫著：「人性尊嚴不可侵犯。」這句話

並不是抽象的理念，而是一個民族在大屠殺與戰爭之後，用血與恥刻下的倫理底線：沒有人，該成為別人延命的備胎。

問題從來不只是「你願不願意活下去」，而是：

「你，願不願意知道，那個必須死去的人，是誰？」

（作者為資安學者）

本文經授權轉載自李忠憲臉書











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