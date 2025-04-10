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名家分享~賴寇蒂》人心才是大勢：一封寫給外資的信：賴清德在彭博社投書

賴總統文中點出國際資金最深層的擔憂與台灣的底牌： 「更緊密的貿易關係，不僅健全經濟，更是區域安全的重要支柱。」 這等於告訴世界：「你在這裡投資的，不只是賺錢的機會，也是在撐住亞洲的穩定。」
名家分享

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2025/04/10 18:00

 ◎ 賴寇蒂

昨天（0409）我在《人心才是大勢，其它只是流年》中分析：

「投資者要的就是要確認：這座島是否知道自己要往哪裡走？方向感，就是信心的價格。有方向，資金與信任就不會離開。」

今天看到賴清德總統就在《彭博社》發表投書，以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題，向全球投資者和台灣人民傳達明確信號：

賴清德總統在《彭博社》發表投書。（取自貼文）賴清德總統在《彭博社》發表投書。（取自貼文）

一、主動投書提出四項具體行動：

1. 降低雙邊關稅，重啟談判
2. 擴大對美採購
3. 強化在美投資佈局
4. 排除非關稅障礙

這不是「請美國對台灣手下留情」，而是直接對川普的「對等交換邏輯」進行戰略回應：

貿易平衡？台灣可以給。

要供應鏈安全？台灣可以配合。

你要地緣穩定？台灣就站在自由民主這一邊。

二、可預期性，是資金最想要的東西

川普的談判從來不是穩定，而是測試。而賴清德這篇文就是可供分析的文字證據。

這是政治上的信號釋放，經濟上的風險緩衝。

總統賴清德6日發布影片表示，台灣沒有計畫對美採取關稅報復，政府將提出五大因應策略。（圖擷取自賴清德臉書影片）總統賴清德6日發布影片表示，台灣沒有計畫對美採取關稅報復，政府將提出五大因應策略。（圖擷取自賴清德臉書影片）

三、把「區域安全」納入經濟敘事框架

賴總統文中點出國際資金最深層的擔憂與台灣的底牌：

「更緊密的貿易關係，不僅健全經濟，更是區域安全的重要支柱。」

這等於告訴世界：「你在這裡投資的，不只是賺錢的機會，也是在撐住亞洲的穩定。」

四、方向感，就是信心的價格

信心的建構不是只有金融訊號，也來自政治制度是否能夠持續證明自己仍有調整力與免疫力。

政府迅速提出具體行動方案，不僅回應了川普的關稅政策，更重要的是為市場提供了那份渴望已久的「可預期秩序感」。

台灣政府展現出清晰的戰略思維和行動力，這比任何金融工具都更能穩定投資信心。（取自貼文）台灣政府展現出清晰的戰略思維和行動力，這比任何金融工具都更能穩定投資信心。（取自貼文）

在國際環境劇烈變動之際，台灣政府展現出清晰的戰略思維和行動力，這比任何金融工具都更能穩定投資信心。

而社會能夠回應世界的，我認為就是加快二階段罷免，提升世界對台灣的信任水位。

國際仰賴台灣社會的自體淨化結果，#每一份連署書都是在為台灣未來安全與發展背書。

▪️以下爲賴清德總統臉書發文：

台美共享經濟與安全利益 將克服國際經貿環境的動盪變局

今天，我以「深化台美經貿關係的路徑圖」為題投書，登在美國新聞媒體「彭博社」，向全球讀者闡明台灣對於台美貿易的戰略思考。

回應川普總統的對等關稅政策：

1. 我們將以降低台美間所有關稅為共同目標，尋求重啟貿易談判。
2. 台灣將迅速擴大對美採購。
3. 擴大在美國各州的投資。
4. 致力排除非關稅貿易障礙。

這些行動形塑台灣在變動的經貿局勢下前進的基礎藍圖，將台美經濟關係的挑戰轉化為經濟動能、韌性與策略調整的新契機。

全球不確定性因中國的強勢擴張而日益升高，更緊密的貿易關係不僅有助健全經濟，更是區域安全的重要支柱。

我們所採取長期且有原則的戰略，奠基於我們對台美長久友誼的承諾，對公平互惠貿易利益的堅實信念，以及對維護台海和平穩定的堅定貢獻。

我們有信心，台美共享的經濟與安全利益，不僅能克服國際經貿環境的動盪變局，更將定義未來自由開放的印太地區。

「彭博社」投書全文：
投書全文及中譯：

1. 尋求重啟貿易談判，降低台美間所有關稅
2. 迅速擴大對美採購
3. 擴大在美國各州的投資
4. 致力排除非關稅貿易障礙

（作者為社會零售經濟觀察者）

本文經授權轉載自賴寇蒂臉書

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