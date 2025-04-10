自由開講》藥師公會全聯會：守護用藥安全不能退讓

◎ 藥師公會全聯會

近年來民眾越來越重視自身健康與用藥安全，不論是西藥還是中藥，大家都希望所購買、使用的藥品安全有效、品質有保障。藥師公會全聯會針對衛生福利部於3月18日發布的衛部中字第1141860113號令表達嚴正抗議，認為該號解釋違法曲解法律原意，將讓沒有專業藥事背景的人得以經營中藥販賣業務，嚴重威脅全民用藥安全！

錯誤政策恐讓民眾面臨「買藥像買菜」的風險

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儘管近期與衛福部進行溝通會議，但在對方堅持該解釋並無違法情況下，協商無果破裂。我們深感遺憾，也決定將走上街頭，以實際行動呼籲政府重視藥師專業、守住國人用藥最後一道防線。

為守護國人用藥安全，藥師公會全聯會將走上街頭，以實際行動呼籲政府重視藥師專業、守住國人用藥最後一道防線。（藥師公會全聯會提供）

中西藥都是藥，由藥事人員管理是基本要求

根據現行《藥師法》及《藥事法》，無論是中藥還是西藥，都屬於藥師的專業執業範疇。然而這次衛福部的行政解釋，卻讓《藥事法》第103條第2項後段之「落日條款變日出條款」，不僅違反條文本文及立法意旨，更對經過多年專業訓練、通過國家考試的藥師極度不公。

藥師養成專業嚴謹，中藥人力充足不需退步政策

不少人誤以為中藥產業逐漸萎縮，但事實上，根據政府資料，依藥事法第28條第2項聘請中醫師、修習中藥課程達適當標準之藥師或藥劑生駐店管理之中藥販賣業亦由514家成長至1,417家，較十年前成長將近三倍，且有90%共1,279家皆為聘請修習中藥課程達適當標準之藥師駐店管理，證明國內具備專業中藥知識的藥事人員供應穩定、甚至持續增加。這也代表，中藥販賣早已具備全面專業化的條件，實無需為少數不具專業背景者開後門。

根據政府資料，依藥事法聘請中醫師、藥師或藥劑生駐店管理之中藥販賣業較十年前成長將近三倍，且有90%皆為聘請修習中藥課程達適當標準之藥師駐店管理，代表中藥販賣早已具備全面專業化的條件。圖為情境照。（圖取自shutterstock）

藥師不是為了自己發聲，是為了全民健康把關

我們的訴求不是為了職業保護，而是每一位藥師都深知錯誤用藥的代價。當藥品可以由非專業人員直接提供給民眾時，民眾將面臨錯誤劑量、不當藥材混用等風險，本會仍重申，中西藥都是藥，需高度辨識與專業知識，絕不能容許「誰都能賣」的現象發生。

沉痛呼籲：全民應該站出來，一起守護用藥安全

藥師公會全聯會強調，若政府執意無視法律與專業、讓非藥事人員繼續留在中藥產業，將對全民健康造成無法彌補的傷害。我們呼籲所有關心健康的民眾，支持藥師、支持專業，共同監督政府，確保每一劑進入口中的藥品，都是安全、可靠的，藥師會堅守專業，為全民用藥把關，絕不退讓！

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