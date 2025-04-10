曹興誠八不居士》徐巧芯模仿朱學恆，小心弄巧成拙

徐巧芯9日在立院質詢，要求國安局長偵辦自己是否中共地下黨員。她想玩朱學恆的把戲，其目的是，如果國安局不查她，就證明她不是地下黨員，就可以證明我在誹謗她。

◎ 曹興誠

朱學恆性騷擾了鍾沛君，還自作聰明，跑去法院告自己，結果被判刑入獄11個月，至今還在服刑中。

名嘴朱學恆。（資料照）

徐巧芯9日在立院質詢，要求國安局長偵辦自己是否中共地下黨員。她想玩朱學恆的把戲，其目的是，如果國安局不查她，就證明她不是地下黨員，就可以證明我在誹謗她。

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既然徐巧芯有這種請求，我覺得國安局不妨就去查查。但徐巧芯限定七天之內，則不必理她。

徐巧芯給出七天的期限，顯示她色厲內荏。要查就讓國安局好好查，幹嘛限定七天？分明是想短期利用國安局打選戰，逃避被罷免。

我罵這些藍白立委是中共地下黨員，自有所本。但我沒有說她們是匪諜；這兩者定義不同。徐巧芯誇大我的指控，意在挑撥，增加我的仇恨值。

把別人沒講的話塞進別人嘴裏，是徐巧芯和翁曉玲等人慣用的下流計倆。

國民黨立委徐巧芯。（資料照）

例如我前幾天說，藍白立委是替中共服務的，台美之間的關稅問題，不干他們的事。結果徐巧芯故意扭曲我的話，指控我不關心民間疾苦，真是口如毒蛇。

徐巧芯對我不滿，大可以直接去告我，幹嘛濫用立委職權，去找國安局的麻煩？

徐巧芯不敢告我，因為她對我做了很多誹謗；我不告她算客氣了，她哪敢去告我？

這種濫用職權、詭計多端的劣質立委，罷免掉是剛好而已。

（作者為聯電創辦人）

本文經授權轉載自曹興誠臉書

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