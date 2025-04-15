自由開講》反制中國併吞野心 賴推五大國安防線力守台灣

◎ 三毛

2005年中國全國人大通過《反分裂國家法》，形同對臺灣下達「法律戰最後通牒」，不僅明列「非和平手段」作為處理臺灣問題的選項，更企圖透過法律語言掩蓋其對臺主權主張的非法性；此法二十年來，儼然成為中共對臺政治、軍事與法律壓力的核心工具，強化其對內動員、對外威懾的統戰語術；如今面對中國持續升高的併吞企圖，總統賴清德適逢此法屆滿二十週年前夕，召開國安高層會議，直指中共五大對臺統戰與國安威脅，展開有系統的反制部署，展現堅守主權的決心。

賴清德總統日前召集國安高層會議，盤點中國5大威脅，提出17項作為因應。（圖：總統府提供）

堅定主權立場：以和平四大支柱回應中國威脅

請繼續往下閱讀...

針對中國對臺主權的否定與威脅，賴總統強調以「和平四大支柱行動方案」為根本依據，作為對抗中共併吞意圖的戰略回應；此方案涵蓋強化國防、經濟韌性、國際夥伴合作以及穩健兩岸政策，意圖在防衛中尋求和平，鞏固社會共識；尤其在外交戰線上，政府積極爭取與理念相近國家的合作，共同譴責中國片面改變臺海現狀的行為；這不僅是對中國的制度性回應，更是傳達臺灣願意以負責任的方式與世界同行，強化民主防線的國際連結。

深化國際合作：凝聚全球反併吞聲量

賴總統強調，將透過與友盟國家的合作，讓國際社會更加明白中國企圖併吞臺灣並非臺灣內部事務，而是攸關區域和平與全球民主體系的關鍵議題；臺灣作為第一線民主防衛堡壘，正逐步成為國際自由陣營對抗極權擴張的焦點，藉由強化與美、日、歐洲等國家在外交、經濟與安全領域的互動，臺灣可進一步將自身處境國際化，轉化為國際議程，形塑對抗中國併吞野心的全球共識；這項策略不僅是對主權的守護，更是對和平現狀的具體貢獻。

凝聚社會共識：從認同教育到制度改革

為因應中共透過混淆認同、滲透軍隊及吸引青年進行統戰的多重手段，賴總統提出包含恢復軍事審判制度、清查國人申辦中國證件、提高赴中風險意識等一系列策略，強化對統戰行動的系統性管理；特別是面對中國透過「融合發展」吸引臺青、臺商的威脅，政府推動提升識讀教育與產業韌性，旨在讓民眾看清中國「融合」背後的政治陷阱；內部社會若能凝聚出對中國統戰的高度警覺，將成為政府維護主權、鞏固民主的最大後盾。

民主防線的集體守護：全民參與的國安戰略

因應非常事變或戰時執行民防任務需要，內政部與國防部公告修正「替代役役男服役期滿後召集服勤實施辦法」。 （資料照）

賴總統指出，政府雖全力投入國安防護，但「單靠政府之力仍嫌不足」，強調全民共同參與才是對抗中國併吞圖謀的關鍵力量，中共的策略不再只靠軍事壓力，更以滲透、認知作戰及經濟手段潛移默化臺灣社會；因此，強化民主韌性、建構全民國安意識，成為本次國安會議所傳遞的核心精神，在反分裂法威嚇持續之際；臺灣透過內政與外交雙軌並進的反制作為，不僅展現了主權不容侵犯的堅定態度，也讓國際社會看見臺灣在極權壓力下，仍能昂首前行的民主價值。



（作者為研究生）



自由開講》是一個提供民眾對話的電子論壇，不論是對政治、經濟或社會、文化等新聞議題，有意見想表達、有話不吐不快，都歡迎你熱烈投稿。請勿一稿多投，文長700字內為優，來稿請附真實姓名（必寫。有筆名請另註）、職業、聯絡電話、E─mail帳號。

本報有錄取及刪修權，不付稿酬；錄用與否將不另行通知。投稿信箱：LTNTALK@gmail.com

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法